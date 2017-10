Eduardo Yáñez se disculpa con el periodista que golpeó

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo

Un día después de que trascendiera el video que captó el momento en que el actor Eduardo Yáñez agredió al reportero Paco Fuentes, de El Gordo y la Flaca, el artista utilizó su cuenta de Twitter para reconocer que lo que hizo no estuvo bien.

El actor mexicano de 57 años, admitió en su mensaje que su acción "no fue la correcta", aunque reiteró que su "vida personal no está a la venta".

Esa últimas palabras fue lo que en realidad lo llevó a cometer la acción violenta que fue captada por las cámaras de todos los medios apostados en el lugar.

El periodista Fuentes se refería al hecho de que en julio, el hijo de Eduardo Yáñez, de 28 años, abrió una página en Go Fund en la cual solicitaba al público dinero para arreglar su carro, pues había tenido un accidente de tránsito y no tenía los recursos para poder echarlo a correr nuevamente. Luego de esto, el hijo aclaró que no había pedido auxilio a su papá, porque un mes antes lo había tildado de "drogadicto, racista" y abusador de mujeres, en un tuit.

Cuando su hijo lo atacó de esa forma, Eduardo Yáñez había expresado su disgusto. Sin embargo, sobre el accidente ocurrido tiempo después, el actor mexicano no había emitido comentarios. Paco Fuentes quiso saber la opinión del artista sobre la situación.