Juan Guaidó no busca asilo político en Estados Unidos

ARCHIVO - El líder opositor Juan Guaidó habla durante una entrevista con Associated Press en Caracas, Venezuela, el jueves 10 de febrero de 2022. Guaidó dijo el martes 25 de abril de 2023 que no busca asilo político en Estados Unidos y que tiene No descartó la posibilidad de presentarse a unas primarias presidenciales previstas para octubre.AP/Ariana Cubillos, Archivo