Series y películas que Netflix, HBO y Prime Video eliminarán de sus plataformas

Las plataformas de streaming se han popularizado mucho en la actualidad debido a la facilidad que dan a los espectadores de consumir contenido a cualquier hora y en cualquier lugar, siempre que tenga acceso a dispositivos inteligentes e internet. Es el caso de Netflix, HBO Max, Prime Video, y demás aplicaciones.

Estos servicios adquieren las películas y series a través de una licencia, la cual tiene una fecha de vencimiento. Cuando expiran, deciden eliminarlas o renovarlas tomando en cuenta el costo de la renovación y la popularidad de la serie.

En vista de esto, se hace necesario presentar un listado de las producciones que serán eliminadas en abril y mayo en las apps de streaming más populares, para que puedas disfrutarlas antes de que las borren del catalogo.

Netflix cierra abril con 11 estrenos Lea también

Netflix

Este miércoles 26 de abril saldrán del catalogo la película Si saben cómo me pongo ¿pa' qué me invitan?, que cuenta la historia de cuatro parejas con problemas que asisten a un retiro espiritual para tratar de resolverlos, pero las cosas se complican.

El 27 de abril esta plataforma eliminará la popular serie mexicana llamada La Señora Acero, la cual trata sobre la vida de una narcotraficante y sus desventuras.

Serie La Señora AceroFoto Externa

Mientras que, el 29 será retirada la serie Black Crows, un drama que cuenta las vidas de hombres y mujeres reclutas, espías encubiertos, niños francotiradores, esclavos y líderes de una célula de un grupo extremista.

Asimismo, el treinta de abril abandonan la plataforma las películas Forrest Gump y Café pendiente; el reality Are You The One: El match perfecto y el documental E il Cibo Va, el viaje de la comida italiana.

El primero de mayo será eliminada la película Jailbreak; el 4 expira la serie Crazy Ex Girlfriend; hasta el día cinco estará disponible la película Último aliento. Mientras que el 6 es el último día para disfrutar la película Toc Toc: Una comedia obsesivamente divertida.

Serie Crazy Ex GirlfriendFoto Externa

Asimismo, el 14 de mayo sale de la plataforma la serie animada infantil Booba, La Cocina; el 18 eliminaran la serie coreana policial Live.

HBO Max

En HBO Max serán suprimirá antes del inicio de mayo, alrededor de 30 producciones entre las que se destacan Jack y Jill, American pie 2, Amor eterno, entre otras.

El día 27 será eliminada Second Act, la película protagonizada por Jennifer López que narra la vida de Maya Vargas, quien después de haber perdido un empleo por no estar calificada académicamente para el trabajo, recibe la oportunidad de demostrar que la inteligencia no se aprende en la universidad.

Película Second ActFoto Externa

Asimismo, el día 28 es el último día para ver Dreamland: Sueños e ilusiones, una película que cuenta la historia de un adolescente que se propone atrapar a una asaltante por la jugosa recompensa, para así solucionar sus problemas.

Mientras que el 30 serán eliminadas las películas Kung Fu Panda 3, Zombieland, Jack y Jill, Big Fish, Stuart Little, tanto la primera como la tercera parte; también American Pie 2, Land, Mr Deeds, Canguro Jack, Amor eterno, Vidas Nocturnas, Ice Castles, Final de partida.

Además, las producciones de La Diosa de la Fortuna, George El Curioso, Legends of the Fall, This is 40, Cercana Obsesión, Música a bordo, Animales al ataque, La muerte le sienta bien, The Breackfast Club, The boy, Embriagado de amor, Candy Man, El maestro del disfraz, The One y Bingo, el rey de las mañanas.

Prime Video

Esta plataforma de streaming lanzada por Amazon en el 2006, que al igual que las aplicaciones de su tipo, comparte contenido como series y películas, las cuales son retiradas después de un tiempo.

Como HBO y Netflix, este servicio eliminara algunos contenidos en mayo, dentro de las que están Corazones Afines, Amor a primera vista, La Consejera del amor, Cita con mi amor y

Pelicula Corazones afinesFoto Externa

Una pizca de amor; también el documental Una vuelta al sol. Los cuales dejaran de estar en el catalogo a partir del día primero.