Pesos pesados del arte popular

Pachico Tejada

pachico.tejada@listindiario.com

Santo Domingo

Cecilia García, Cuquín Victoria y Felipa Polanco “Boruga” son tres pesos pesados del arte y el entretenimiento nacional. Que se vuelvan a juntar en un espectáculo es algo a lo que hay que ponerle caso ya que han pasado varias décadas desde que subieron juntos a un mismo escenario.

“Los tremendos tres” es el nombre del show que los reúne, y conversar con los tres al mismo tiempo es acudir a una muestra de lo que harán cuando suban al escenario.

Más de cuatro décadas compartiendo programas de televisión, montajes de shows y por supuesto amistad, hace que la entrevista se desarrolle entre chistes, anécdotas y recuerdos.

Como la primera vez que se juntaron, Cuquín y Cecilia, junto al fallecido Freddy Beras en el show “3x3”, en 1974. “Nunca, hasta ese momento, el público dominicano había hecho filas para entrar por un artista local”, asegura García, al hablar del espectáculo que después se convirtió en programa de televisión.

Luego vendrían otros como “100 por ciento Cecilia”, “El Team de la risa” o “La gran unión”, en los que tuvieron, en unos o en otros, la mano artística del mencionado Beras Goico o Milton Peláez. De hecho, los tres aseguran que la creatividad y el talento de los dos estarán presentes en el espectáculo.

DETALLES DEL ESPECTÁCULO

Por dentro. La producción de “Los tremendos tres” está a cargo de Joaquín Geara. El público tendrá la oportunidad de ver a Celilia García, Felipe Polanco “Boruga” y Cuquín Victoria juntos en un mismo escenario después de 25 años en Escenario 360. Según explicó Geara a LISTÍN DIARIO, el espectáculo tendrá una produccíon que incluye escenografía, una banda en vivo y que se realizará con el concepto de “todo incluido”. Es decir que con el pago de la boleta tiene derecho a Open Bar y picaderas.

Valoran talento de sus amigos

La complicidad que muestran Cecilia García, Cuquín Victoria y Felipe Polanco “Boruga” se disfruta. Haciendo chistes a costa del otro o contestando una pregunta con un chiste, entrevistarlos se hace una experiencia divertida y en boca de ellos temas serios como el paso del tiempo o la muerte pueden resultar graciosos.

Esa relación, labrada a través de los años hizo que en muchas ocasiones la gente pensara que no podía uno estar sin el otro en todo momento. “Uno llegaba a un sitio y decían ¿y Cuquín? y yo respondía con su esposa, sus hijos. ¿Y él no viene? No, ellos tienen sus vidas”, recuerda García, una artista capaz de interpretar un estándar de jazz con la misma suerte que hacer humor o actuar en un drama.

Ahora el trío de amigos artistas se vuelve a unir en “Los tremendos tres”, espectáculo que presentarán el 27 de mayo en Escenario 360, en un montaje que produce Joaquín Geara, quien los acompañó en esta entrevista.

Fueron varios los shows en los que compartieron desde que en 1974 hicieran “3X3”. En esos trataban de reírse de las cosas serias que ocurrían en la sociedad y la política dominicana.

En este punto coinciden en que los mismos problemas con los que bromeaban entonces, persisten. “Entendemos que están pasando muchas cosas que pueden ir a un Night Club y uno hacerle una sátira”, considera Polanco, un humorista que en sus trabajos hace análisis social del dominicano.

Aquí García recordó que hace muchos años grabó una canción llamada “Yo no me doy cuenta”, letra de Yaqui Núñez del Risco y música de Jorge Taveras, en la que habla de los problemas sociales de ese momento. “Le cambias los nombres, algunos, otros son los mismos. Es el mismo problema”, dice.

Pero el hacer denuncias, aunque sea disfrazada de humor o relajos, tiene consecuencias y más en un país en el que el abuso de poder es un deporte. “El jefe de la policía, Félix Hermida, nos mandó a buscar a Yaqui y a mí”, confesó Cuquín, un ícono del humor inteligente nacional, al recordar como en tiempos de la represión de los gobiernos de Joaquín Balaguer tuvo problemas al realizar su trabajo en El Show del Mediodía. Lo que sí no recuerda es que fue lo que Núñez del Risco y él habían dicho para merecer eso.

Con más de cuatro décadas de carrera a sus espaldas, lamentablemente muchos de sus compañeros ya no están aquí. Dos de ellos son de vital importancia en la realización del tipo de espectáculo que presentarán ahora. Se trata de Freddy Beras Goico y Milton Peláez. De ellos expresan admiración por el talento que poseían, aparte del cariño que les unía.

“Eran excelentes libretistas. Freddy era muy, muy bueno. Y Milton tenía muchísimos recursos, no solo que era un gran guionista, además de que era el más culto, tocaba el violín, la guitarra”, aporta Cecilia, a quien Peláez produjo “100 por ciento Cecilia”. Este show, según recuerda, lo produjeron en una noche en la casa de Milton, quien hizo todas las canciones originales que llevaba el espectáculo. “Y fueron ellos (Freddy y Milton) los que nos llevaron de la mano al principio”, añade Cuquín, al hablar de un tiempo en el que se hacía muy difícil entrar a los medios.