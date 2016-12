Una gran campaña contra accidentes

Bélgica Suárez

suarezb@hotmail.com

¡Hola, buenos días! Una buena campaña la que hace el gobierno de la República para evitar los accidentes de tránsito. Figuras de la vida pública prestan su imagen para hacer que estos mensajes sean positivos y la verdad que han calado en la gente, pero necesitamos más conciencia y evitar que en nuestro país se produzcan accidentes de tránsito con tantas muertes produciendo dolor y tristeza en tantos hogares. ¡Se puede evitar!

Seguridad vial

Hice este anuncio como una manera de contribuir con la ciudadanía, es una preocupación tan grande la que tenemos, fue difícil para mí recordar tanto dolor, pero siempre que uno contribuya a evitar que tantos hogares sufran la pena de perder a un ser querido es lo importante, por eso todos debemos ayudar en esta gran campaña, necesitamos que la gente piense bien cuando tenga en sus manos un volante y actúe con responsabilidad.

Ramírez

Enrique Ramírez es uno de esos funcionarios activos, sereno, educado, sencillo y que sabe escuchar, atento a todas las novedades que tienen que ver con su cargo de director de aduanas, trabajando desde muy temprano, muy organizado, no ha perdido su forma de hombre accesible, desde que estuvo dirigiendo el banco de Reservas siempre fue un buen funcionario, sin poses. Enrique viene de una gran familia, un hermano médico científico y un cura que será obispo. Me simpatiza por su estilo, te mira con atención cuando le hablas, parece tímido, pero no lo es.

Enrique

Previo al día de Nochebuena estuve en un restaurante de Santiago almorzando junto a unos amigos de aquí, fue un gran place compartir con una persona tan especial y simpática. A él le gusta esta ciudad y viene con frecuencia en asuntos de su trabajo, antes y ahora, porque para un funcionario que está en lo suyo, esta ciudad es muy importante. Por eso Enrique Ramírez le da mucha importancia a esta región.

Nueva York

Lo que está muy de moda es pasarse el año nuevo fuera de su casa, quién lo diría. El año pasado, por primera vez en mi vida yo estuve fuera y no la pasé en mi hogar, fui con un grupo de amigos a Nueva York, me encantó a pesar del inmenso frío, como experiencia fue buena, pero hay un grupo de ricos de Santiago que se van todos los años, allí se hospedan en hoteles de lujo. En el avión, tanto de ida como de vuelta, me encontré con varios de ellos y también en las tiendas exclusivas.

Comentario

Pero también está muy en boga irse a lugares montañosos como Constanza, Jarabacoa y a resort, al igual que a Cruceros. Tengo unos amigos que alquilaron una casa en la Hamaca de Dios y el 24 la pasaron fabuloso. Ya eso del 31 quedarse en la casa es cosa del pasado, quién lo diría, los que se quedan en la ciudad amanecen en lugares públicos, en fiestas, pero no creo que son la mayoría, todavía muchos mantienen la tradición de quedarse guardaditos en sus casas.