Rienzi Pared Pérez

Santo Domingo

La obsesión proviene del latín “obsessio” que significa asedio. La obsesión es una enfermedad mental producida por una fijación que llega a múltiples facetas hasta coincidir con un sentimiento de la ansiedad.

Por ejemplo, la obsesión puede tener puntos de contacto con el régimen alimenticio. Hay personas que sufren con su peso y dejan de comer llegando a la anorexia o la bulimia. Otros canalizan esta faceta con el amor. Hay personas que no admiten el rechazo y crean una dependencia obsesiva y peligrosa para la persona amada. Pero también existen obsesiones hacia los personajes o artistas que los llamados “fans” persiguen, incluso, hasta tocar la vida privada de ellos.

Todo este esquema lo pudimos ver con el personaje de Annie Wilkes (Kathy Bates) en la película “Misery” sobre la obsesión que ella posee hacia el escritor Paul Sheldon (James Caan) y cada uno de los libros de su autoría.

Sheldon es autor de novelas románticas sobre un personaje femenino llamada Misery Chastain, sin embargo, cuando busca un giro a sus personajes de ficción, decide quitarle la vida al personaje de Misery, tratando que con esta nueva obra pueda liberarse de ella y seguir en otros rumbos. Terminada su nueva novela decide ir donde su editor; pero en el camino tiene un aparatoso accidente producto de la nevada que no le permitía observar en el trayecto; por lo que queda prácticamente inmóvil.

En el lugar donde ocurre el accidente, vive en una apartada cabaña, la señora Annie Wilkes quien es una obsesionada con el personaje de Misery y el autor de la misma: Paul Sheldon.

Ella decide cuidarlo mientras dure su convalecencia. Al principio Annie se nota como una persona bondadosa y buena que es capaz de ayudar al prójimo. Sin embargo, todo tiene un giro inesperado cuando nuestra protagonista se da cuenta que el autor ha matado el personaje en su nueva novela. Ella lo induce a que reescriba la misma según su punto de vista. Mientras tanto, Paul Sheldon se percata que se encuentra secuestrado y que la tal Annie, posee conductas bipolares dejando ver el lado negativo de una obsesividad maníaca por lo que accede a cumplir sus deseos, hasta tanto se recupere de sus dolencias.

La atmosfera de la película es sumamente tensa y toda la atención se centra en la lucha por sobrevivir de Paul que busca librarse de su encierro. La adaptación al cine por parte de William Goldman es muy buena, pero sobretodo, la caracterización del personaje por parte de la actriz Kathy Bates es excepcional.

La narrativa sobre la puesta en escena de la película, es crearle al auditorio ese suspenso para que la ansiedad vaya in crescendo poco a poco. No es lo mismo suspenso que misterio. El suspenso es proporcionarle al público un poco de información necesaria previamente al desenlace final para mantenerlo en expectativas; mientras que el misterio es simple para crearle miedo.

Es por ello, que en esta película se manifiesta claramente un suspenso muy bien delineado por parte de su director Rob Reiner, con la finalidad de captar a una audiencia adicta a este tipo de películas para el goce de los productores comercialmente hablando.

Las novelas de Stephen King son muy apetecibles para los Estudios, ya que han sido fácil para su adaptación en lo referente al suspenso mezclado con el drama, y así buscar, la fuente de ingresos suficientes para los inversionistas. Las novelas que han sido adaptadas y han dado resultados positivos son: “Carrie”; “El resplandor” (The Shinnig); “Cujo”; “Christine”; “Los chicos del maíz”; “Cuenta conmigo” (Stand by me); “Sueños de Fuga” (The Shawshank Redemption), entre otras.

“Misery”, estrenada en 1990, contó con muy buenas actuaciones y una carga de adrenalina suficiente para ganar la atención del público.