El largo 'caminito' a completar un libro, desenredado junto a Martín Caparrós

EFE

Buenos Aires

Pablo Ramón Ochoa

El barrio de La Boca en Buenos Aires es conocido en todo el mundo por dos de sus localizaciones: La Bombonera de Boca Juniors y el colorido Caminito donde se inspiraron primero Carlos Gardel y hoy escritores a los que Martín Caparrós ayuda con las claves de quien acumula muchas letras a sus espaldas.



Ocho elegidos de toda Iberoamérica, cada uno con una idea que aspira a convertirse en libro, acuden a la capital argentina para un taller literario en el que Caparrós, autor argentino de novelas como "El hambre" (2014) y "El interior" (2006), ve "buena prosa y buenas ideas", con historias que llevan el periodismo más allá de las redacciones.



"Lo que más te puede atorar cuando estás intentando un libro es la falta de un foco claro, no tener la precisión sobre qué estas contando, qué quieres contar", dice a Efe Caparrós, transformado en profesor, después de una de las sesiones.



En el aula instalada en la Fundación PROA, sus alumnos, algunos periodistas y otros escritores, aún debaten sobre las ideas de los demás compañeros.



Precisamente el intercambio constante entre alumnos y maestro posibilita que algunos de los proyectos, como el de la puertorriqueña Ana Teresa Toro, den un giro de 180 grados.



Su intención inicial era hacer un estudio del colonialismo en Puerto Rico y, al llegar a Argentina, esta se convirtió en una investigación sobre las consecuencias del huracán "María" de 2017 en la isla.



Caparrós sostiene que "someter su proyecto a la mirada de otros siete que están de algún modo capacitados para verlo" ayuda a encontrar ese "foco".



"La primera mitad del proyecto se hizo pedazos y me ayudaron a componer un proyecto distinto, pero cuando lo pienso mejor es el proyecto que mejor responde al material que ya tenía", cuenta la propia Toro.



Una de sus compañeras es la periodista española Cristina García Casado, quien sí mantiene su idea de mostrar "el Estados Unidos en los márgenes que no cabe en las notas", su visión "irónica y con humor" del lugar en cuya capital, Washington, ha pasado seis años como corresponsal de la Agencia Efe.



Como la boricua, García Casado cree que lo mejor de sus días en grupo en Buenos Aires, junto a las aportaciones de Caparrós, es una "generosidad" ausente en la profesión.



"Estoy viendo cómo cuando se hace un periodismo más colaborativo o una conversación entre varias personas salen ideas buenísimas", reflexiona la española.



La Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) es la organizadora de esta lluvia de ideas que llega a su quinta edición, la primera en Buenos Aires después de cuatro en Oaxaca (México).



La FNPI recibió 59 solicitudes para participar en el taller, pero la selección final la conforman Toro y García Casado junto a seis personas que ahondan, la mayoría, en temas de actualidad.



El argentino Cristian Alarcón se adentra en el grave caso de violencia de género de la chilena Nabila Rifo, a quien cuya pareja le arrancó los ojos en 2016. Alarcón cubrió el caso y ahora narra ese "machismo salvaje y misoginia" que despertó el interés de escribir un libro.



El mismo sentimiento despertó en su compatriota Mori Ponsowi un refugiado en Italia que fue esclavo durante 25 años en Mauritania, a través de quien contará el camino de otros inmigrantes que alcanzaron la península itálica.



De Roma a Lima, la peruana Paola Ugaz cuenta la corrupción y el fraude que rodea a la asociación católica peruana Sodalicio de Vida Cristiana, acusada además de pedofilia; y la argentina María O'Donnell revivirá el secuestro del cadáver del exdictador argentino Pedro Aramburu (1955-1958).



Mientras, la fotógrafa colombiana Ana Karina Delgado perfila su visión del panorama en Colombia después del fin de las FARC y el también colombiano Hernando Flórez, que dedicó varios años de su vida a estudiar submarinos, investiga lo que pudieron vivir los 44 tripulantes que desaparecieron junto al ARA San Juan en 2017.



Aderezan esas historias los consejos de Caparrós, curiosamente, desde el barrio que un día le sirvió a él para escribir la crónica de la historia de su club, "Boquita".



Después de más de 30 libros publicados, su experiencia le dice que, para culminar el camino, un escritor debe estar "razonablemente seguro de que lo va a terminar".