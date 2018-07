Convocan a jóvenes poetas dominicanos

Santo Domingo

Con el fin de incentivar y apoyar la creación poética y de visibilizar a jóvenes poetas dominicanos, nace el Premio Luna Insomne para Jóvenes Poetas, que en su tercera convocatoria homenajea a Aída Cartagena Portalatín, una de las voces más importantes de la literatura dominicana del siglo xx, en celebración de su legado literario.

Bases

Podrán participar jóvenes dominicanos sin importar su lugar de residencia, siempre y cuando no sean mayores de 35 años de edad al momento del cierre de esta convocatoria, ni hayan ganado anteriormente este concurso, con un único poemario inédito escrito en español y con una extensión no menor de 50 ni mayor de 80 páginas en tamaño 8.5 por 11 pulgadas y que no haya sido divulgado (en todo o en parte) por ningún medio impreso ni digital (antologías, libros colectivos, revistas, periódicos, suplementos culturales, blogs, redes sociales, plaqués impresos o digitales y en libros electrónicos). Los poetas tienen total libertad técnica y temática. No podrán participar libros que hayan sido galardonados, en todo o en parte, en certámenes anteriores o que estén concursando en otros premios. Cada autor podrá enviar un solo libro.

El trabajo deberá enviarse como documento adjunto, en formato Word, al correo electrónico [email protected], a más tardar el martes 18 de septiembre de 2018, a las 12:00 de la medianoche (hora de la República Dominicana). Los poemarios deberán estar titulados y firmados en la primera página con un pseudónimo y sin dedicatorias, epígrafes, ni referencias bibliográficas que identifiquen su autoría; el archivo se nombrará con el pseudónimo y el título del libro, en este orden, PSEUDÓNIMO-TÍTULO DE LA OBRA. En el asunto se especificará que va dirigido al Premio Luna Insomne para Jóvenes Poetas 2018.

En otro archivo adjunto, en formato Word o PDF, se incluirá pseudónimo, título del libro, nombre real, número de teléfono, dirección de correo electrónico, dirección de correo postal y copia escaneada del documento oficial que acredite su identidad. En el caso de que el participante sea menor de edad debe incluirse una copia escaneada de su acta de nacimiento, acompañada de una copia escaneada del documento de identidad de su padre o tutor y un documento firmado en el que se autorice su participación en el premio. Este archivo se nombrará igual que el pseudónimo, antecedido de la palabra plica, de esta manera PLICA-PSEUDÓNIMO. No enviar los libros en este formato específico o después de la fecha y hora estipulada para el cierre será motivo de descalificación automática.

El jurado, integrado por tres poetas de incuestionable trayectoria, cuya identidad será dada a conocer en el momento del veredicto, el cual será de carácter inapelable, concederá un premio único consistente en $25,000 pesos dominicanos y un diploma de honor. El premio no podrá ser declarado desierto, siempre y cuando el nivel de calidad del libro seleccionado, no perjudique la imagen del premio y no serán otorgadas menciones.

El poemario ganador será publicado en una de las colecciones de Luna Insomne Editores, componente editorial de la Fundación Cultural Lado B. Los derechos de la primera edición pasarán a ser propiedad de los organizadores quienes entregarán 50 ejemplares al autor ganador.

El ganador concede, de manera implícita, permiso a la Fundación Cultural Lado B para la utilización de su nombre e imagen para la promoción del libro o el premio, sin que esto implique un pago por el uso de su imagen.

La entrega del premio y la presentación del libro se harán en un acto público que será comunicado de manera oportuna por los medios de comunicación y las redes sociales.

Las obras que no resulten ganadoras serán borradas terminado el concurso en presencia del notario público actuante, los jurados y las autoridades organizadoras.

Ni los organizadores ni el jurado calificador estarán en posibilidades de establecer comunicación con ninguno de los postulantes ni ofrecerán información relativa al proceso de selección en cualquiera de sus fases.

La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases.