Un pueblo de Finlandia se convierte en la capital mundial del "heavy metal"

EFE

Juanjo Galán

La pequeña localidad de Lemi, al sureste de Finlandia, fue declarada hoy la capital mundial del "heavy metal", tras ganar un concurso en el que quedó acreditada como el municipio con más grupos de rock duro per cápita del país más "metalero" del mundo.



Finlandia es conocida por liderar distintos baremos internacionales que miden la calidad de vida, la felicidad de sus habitantes, el nivel de educación o la igualdad, pero también destaca mundialmente en otros aspectos más ignotos, como su gran afición por el rock duro.



Y es que Finlandia, con una población de 5,5 millones, cuenta con cerca de 3.000 grupos de música heavy, lo que equivale a 53,2 bandas por cada 100.000 habitantes, más que ninguna otra nación del mundo.



Aunque para el gran público sean totalmente desconocidos, grupos como Nightwish, Amorphis, Children of Bodom, Apocalyptica, HIM, Stratovarius o Stam1na llevan años haciéndose un hueco en el panorama internacional de la música pesada.



Esa pasión por este género musical hizo posible que el público finlandés diese la espalda al pop comercial a la hora de elegir a su representante en Eurovisión 2006 y optase por los disfraces monstruosos y el rock duro del grupo Lordi, cuya sorprendente victoria en el certamen desató la euforia nacional.



Incluso el expresidente de Estados Unidos Barak Obama resaltó en una ocasión la fiebre finlandesa del heavy, durante el discurso de bienvenida a la Casa Blanca a los líderes de los cinco países nórdicos en 2016, meses antes de terminar su segundo mandato.



"Quiero resaltar que Finlandia tiene quizás la mayor cantidad de bandas de 'heavy metal' per cápita del mundo y también ocupa un lugar destacado en buena gobernanza, aunque ignoro si ambos hechos guardan alguna correlación", bromeó Obama.



Lejos de dar la espalda a este género, como ocurre en muchos países, las autoridades finlandesas optaron por utilizar su potencial para cimentar la marca Finlandia, en paralelo a destacados compositores de música clásica como Jean Sibelius o Kaija Saariaho.



Por ello, cuando Finlandia se convirtió en el primer país del mundo en lanzar una serie de emoticonos nacionales, uno de los motivos elegidos, junto a la sauna o Papá Noel, fue el "heavy metal", representado por un melenudo con muñequeras de pinchos.



Dando un paso más, el Ministerio de Exteriores finlandés lanzó el pasado mayo el concurso "Capital del Metal" para elegir el municipio con más grupos heavy per cápita, junto a la compañía discográfica Sony Music y al célebre Tuska Festival de Helsinki, al que acuden anualmente las mejores bandas internacionales de rock duro.



Durante seis semanas, los grupos locales de heavy tuvieron ocasión de registrarse en una web creada al efecto, indicando su localidad de procedencia y el subgénero musical que tocan de entre los numerosos tipos de "metal" que existen.



Finalizado el plazo, cerca de 1.300 grupos se inscribieron en la web del concurso y unos 7.000 "metaleros" eligieron a sus bandas favoritas.



El ganador fue Lemi, un municipio de 3.076 habitantes próximo a la frontera con Rusia, que cuenta con 13 bandas de música heavy, lo que equivale a 422,6 por cada 100.000 habitantes, ocho veces más que la media nacional del país nórdico.



"Es un gran honor para un pequeño municipio. En Lemi, la música siempre ha sido importante en la vida de las personas y gracias al fuerte espíritu de comunidad, las bandas fueron muy activas y se apuntaron al concurso", señaló en un comunicado el alcalde, Jussi Stoor.



Además del honor y la publicidad, Lemi recibirá a finales de junio la distinción de "capital mundial del heavy" durante el próximo Tuska Festival, en el que Stoor será nombrado oficialmente "alcalde honorario del heavy".



La ciudad de Joensuu, al este de Finlandia, quedó en segundo lugar con 233,4 grupos inscritos por 100.000 habitantes, aunque fue el municipio con más bandas en términos absolutos, 177 para una población de 76.000 personas, superando incluso a la capital, Helsinki, donde hay registradas 123 bandas.