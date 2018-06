Tres escritores de la República Dominicana del siglo XX-XXI

Jimmy Bonneti

Poemas como “Breve conversación con el Mar Caribe”, “Anoche soñé que era un DJ” y “El verdadero caballo”, resaltan uno de los talentos más prominentes de la poesía dominicana de hoy, Frank Báez, elegido entre los más importantes de Latinoamérica por “Hay Festival” y “Bogotá39”. Es popular por sus obras, entre ellas: “Págales tú a los psicoanalistas”, “Jarrón” y “En Granada no duerme nadie”.

Se le ha notado siempre con ironía, sátira y espejismo, resaltando la realidad en su máxima expresión. El editor de la Revista Global, y creador de la Revista Ping Pong es un triunfador. Lanzó, hace poco, la segunda edición de “Págales tú a los psicoanalistas”, presentado en el Stand Dominicano, de la Feria del libro Internacional de Madrid. Muchos se cuestionan qué hace tan especial a este escritor; simple: su forma de escribir, sin tapujos, sobre la vida cotidiana. Ha salido en periódicos como el Listín Diario, Hoy, El Espectador, El País y cientos, de los cuales, han considerado su inspiración como inmaculada. Es de tanto impacto este escritor, que ha sido traducido al inglés y al árabe. Ganador del Premio Nacional de Poesía Salomé Ureña, en el dos 2009, con Postales.

Otro valioso escritor de las nuevas hornadas lo es Reynolds Andújar (conocido también como Rey Andújar). Galardonado con el Premio Alba de Narrativa 2015 y Pen Club de Puerto Rico, es doctor en Filosofía y Literatura del Caribe por el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Siempre la sátira, el carisma, la perseverancia y la retroversión de figuras retóricas, lo han llevado a ser cómo es.

Andújar es una persona amable, siempre sonriente, generosa y apacible, según los periódicos de su país. “Marisol” y “Canto de archipiélago”, son poemas prominentemente líricos.

¿Qué tiene de peculiar este autor? Su forma de plasmar ideas en un papel, tal como lo dijo J. K. Rowling: “Aquellos que mejor se adaptan al poder son aquellos que nunca lo han buscado”. Ser novelista no es nada fácil, de hecho, ser escritor mucho menos; uno de los pasatiempos de un escritor es perder el tiempo, pero, con la retórica, cosa que es contradictoria a simple vista. Como no se puede dar de lo que no se alberga, entonces Andújar da de todo lo que piensa; construir un personaje es proyección, proactivismo y capacitación en el área de la gramática. Para eso es necesario poseer el talento de escritor.

Y por último, el erudito escritor Emil Cerda. Es considerado la promesa de la literatura dominicana del siglo XXI. Góngora y Bukowski son sis padres en la literatura.

Se expresa de forma natural, sacando a la luz el surrealismo sucio, culteranismo, farsantismo y el surrealismo. Emil es poeta, prosista, cuentista, guionista, paremiólogo, frasista (creador de frases y proverbios, término acuñado a él), maestro de ceremonias, cantante y rapero.

Se inició en el dos mil trece como escritor, y hasta el día de hoy ha estado en constante lucha con su propia patria. Cerda es muy hermético a la hora de escribir, siendo así, que para poder hacerlo, tiene que estar triste y escuchando música. ¿Por qué es tan querido entre las mujeres este personaje? Por su forma de escribir obras eróticas, y por el amplio lenguaje de términos arcaicos. Expresa que lee el diccionario diariamente.

Estos escritores han demostrado fuerte auge en corto tiempo. Para muchos quizás sean simples escritores de huellas, pero no es así. El talento es sabiduría, por lo que, si no hay talento, no habrá conocimiento. Fuerte aplauso a estos tres que nunca se rindieron por seguir adelante aun contra las adversidades. La literatura dominicana sigue viva.