Cuatro poemas de César Vallejo

Los heraldos negros

Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé!

Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,

la resaca de todo lo sufrido

se empozara en el alma... ¡Yo no sé!



Son pocos; pero son... Abren zanjas oscuras

en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte.

Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas;

o los heraldos negros que nos manda la Muerte.



Son las caídas hondas de los Cristos del alma

de alguna fe adorable que el Destino blasfema.

Esos golpes sangrientos son las crepitaciones

de algún pan que en la puerta del horno se nos quema.



Y el hombre... Pobre... ¡pobre! Vuelve los ojos, como

cuando por sobre el hombro nos llama una palmada;

vuelve los ojos locos, y todo lo vivido

se empoza, como charco de culpa, en la mirada.



Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé!

Trilce

Hay un lugar que yo me sé

en este mundo, nada menos,

adonde nunca llegaremos.



Donde, aun si nuestro pie

llegase a dar por un instante

será, en verdad, como no estarse.



Es ese sitio que se ve

a cada rato en esta vida,

andando, andando de uno en fila.



Más acá de mí mismo y de

mi par de yemas, lo he entrevisto

siempre lejos de los destinos.



Ya podéis iros a pie

o a puro sentimiento en pelo,

que a él no arriban ni los sellos.



El horizonte color té

se muere por colonizarle

para su gran Cualquiera parte.



Mas el lugar que yo me sé,

en este mundo, nada menos,

hombreado va con los reversos.



¿Cerrad aquella puerta que

está entreabierta en las entrañas

de ese espejo? ¿Está? No; su hermana.



¿No se puede cerrar. No se

puede llegar nunca a aquel sitio

do van en rama los pestillos.



Tal es el lugar que yo me sé.

Yo nací un día en que Dios estaba enfermo

Yo nací un día

que Dios estuvo enfermo.



Todos saben que vivo,

que soy malo; y no saben

del diciembre de ese enero.

Pues yo nací un día

que Dios estuvo enfermo.



Hay un vacío

en mi aire metafísico

que nadie ha de palpar:

el claustro de un silencio

que habló a flor de fuego.



Yo nací un día

que Dios estuvo enfermo.



Hermano, escucha, escucha...

Bueno. Y que no me vaya

sin llevar diciembres,

sin dejar eneros.

Pues yo nací un día

que Dios estuvo enfermo.



Todos saben que vivo,

que mastico... y no saben

por qué en mi verso chirrían,

oscuro sinsabor de ferétro,

luyidos vientos

desenroscados de la Esfinge

preguntona del Desierto.



Todos saben... Y no saben

que la Luz es tísica,

y la Sombra gorda...

Y no saben que el misterio sintetiza...

que él es la joroba

musical y triste que a distancia denuncia

el paso meridiano de las lindes a las Lindes.



Yo nací un día

que Dios estuvo enfermo,

grave.

Y si después de tantas palabras…

¡Y si después de tantas palabras,

no sobrevive la palabra!

¡Si después de las alas de los pájaros,

no sobrevive el pájaro parado!

¡Más valdría, en verdad,

que se lo coman todo y acabemos!



¡Haber nacido para vivir de nuestra muerte!

¡Levantarse del cielo hacia la tierra

por sus propios desastres

y espiar el momento de apagar con su sombra su tiniebla!



¡Más valdría, francamente,

que se lo coman todo y qué más da...!



¡Y si después de tanta historia, sucumbimos,

no ya de eternidad,

sino de esas cosas sencillas, como estar

en la casa o ponerse a cavilar!

¡Y si luego encontramos,

de buenas a primeras, que vivimos,

a juzgar por la altura de los astros,

por el peine y las manchas del pañuelo!

¡Más valdría, en verdad,

que se lo coman todo, desde luego!



Se dirá que tenemos

en uno de los ojos mucha pena

y también en el otro, mucha pena

y en los dos, cuando miran, mucha pena...

Entonces... ¡Claro!... Entonces... ¡ni palabra!