Danilo de los Santos, el incansable

Carmen Guzmán

Santo Domingo

El mercado del arte en República Dominicana tiene sus altas y sus bajas. Más, cuando de artistas plásticos se trata, las bajas no se notan. Razón por la cual hablar de los pintores y no mencionar a Danilo de los Santos, sería impropio e inaceptable.

‘Las mariquitas’ sirvieron como ente motivador para sus inicios en el dibujo. La falta de recursos impedía que su hermana pudiera adquirir este juego infantil femenino, de manera que ella le pidió que las recreara a través de un cartón, y usando como modelos a las mujeres que salían en las revistas de moda. “Calcaba esas mujeres y también calcábamos las modas hasta que creamos nuestro prototipo”, expresa el pintor, quien recuerda que más tarde entre él y su hermana montaron un ingenuo negocio con estas creaciones.

Con el paso del tiempo, su imaginación se fue desarrollando hasta que fue descubierto por el pintor Mario Grullón. Al ver la capacidad del joven para transcribir las figuras femeninas que veía en la revistas de moda, le regaló su primer cuaderno en blanco y una acuarela. Pero esto no era suficiente, pues al parecer su instinto de artista le hizo entender que estaba ante un grande.

Su primera asignación fue dibujar paisajes para sumergir a las mariquitas dentro de estos, y de esa forma darle vida a los cuentos infantiles que escuchaba, como “La cenicienta” y “La bella durmiente”. Todo esto con la acuarela obsequiada por su descubridor.

El artista indica que el apoyo de su madre fue importante para proseguir su desarrollo: “Grullón le sugirió a mi madre que me inscribiera en la academia de Yoryi Morel. Ahí aprendí a manejar el gouache, el creyón y los pasteles e interactué con un alumnado de diversas edades”.

A su entender, tenía “una vocación maniática por dibujar”. Esto lo llevó a ser parte del Grupo Friordano de la Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), recinto de Santiago. Allí junto a Orlando Menicucci, Roberto Ceballos y muchos otros, empezó a presentar sus primeras muestras.

“Como grupo organizamos diversas exposiciones en la universidad, con importantes pintores como Elsa Núñez, Thimo Pimentel, Gilberto Hernández Ortega, entre otros y organizamos los primeros concursos de arte estudiantil que involucraban a las escuelas nacionales de Bellas Artes”, manifiesta de los Santos.

Sus aportes han sido notables a la plástica dominicana. Para esta ocasión, expresa su opinión sobre temas puntuales de este ámbito.

¿Cómo han evolucinado las artes visuales desde hace 30 años hasta la fecha?

“Aparte de que el arte dominicano ya tenía un cuerpo de desarrollo histórico bastante identificador de la realidad y la modernidad, hace 30 años, desde mi labor personal, comprendí que la transcripción de un estilo comenzó a identificarme, al igual que a muchos artistas de generaciones comprendidas entre 1960-1990. Los campos visuales de este período, dígase las llamadas artes plásticas que comprenden el dibujo, la pintura y la escultura, entre otras manifestaciones, se amplían con la fotografía, la gráfica en general y de las vanguardias que se vinculan al pop-art, al cinetismo, la instalación y el vídeo. En este sentido, estamos hablando de tres generaciones, las de los años 1960, 1970 y 1980, que aumentan en esta última década numéricamente.”

¿Qué opinión le merecen las nuevas generaciones?

“En estas generaciones ampliamente numéricas denotan un gran florecimiento de todas las artes y una diversidad de artistas vinculados a diversas escuelas y a diversas realidades. Por ejemplo podemos citar: los egresados de la Escuela de Diseño Altos de Chavón, los egresados de la escuela APEC, e incluso los artistas de la diáspora, que se desenvuelven en lo que llamo ‘La Comunidad Dominicana Ultramarina’, cuyo polo principal es neoyorquino. Estas generaciones asumen lenguajes de ultravanguardia o contemporáneas.”

¿Cómo visualiza el mercado del arte desde el punto de vista comercial y difusivo?

“El mercado del arte dominicano tiene sus altas y bajas. Así como los productores, que pueden ser provincianos, urbanos, metropolitanos, el mercado nacional se concentra fundamentalmente en la ciudad capital, a expensas del crecimiento de la metrópolis y de la demanda de obras de artes con su pro y su contra.

El pro favorece a los artistas que tienen un sitial promovido por una obra distinta y por galerías reconocidas. El contra está representado por las obras artísticas que tienen que someterse a los requerimientos de las decoradoras y del auspicio público que forma parte del mercado. En uno y otro caso, son auspicios domesticadores porque la creación tiene que someterse a la voluntad de estos interventores. Un mínimo sector de artistas jóvenes que por militar dentro de un partido de masas es favorecido por la oficialidad.”

¿Alguna experiencia vivida dentro del campo de las artes que le haya marcado de manera particular?

“Los maestros con los cuales inicié mi formación artística, también los galardones obtenidos en algunos certámenes nacionales, incluido el concurso de arte Eduardo León Jimenes, donde obtuve un juvenil premio. La militancia que he tenido en diversos grupos de las artes nacionales, mi relación con grandes maestros, mi labor como miembro del jurado de certámenes y bienales.

Tuve la oportunidad de trabajar como asesor de un grupo de privilegiados que reflexionamos sobre la conformación del Centro Cultural Eduardo León Jimenes. Otra experiencia es haber fortalecido mi vocación de historiador del arte dominicano e igualmente la de crítico inacabado”.

¿Qué le ha motivado a realizar diferentes publicaciones sobre el arte dominicano?

“Soy un defensor de las artes dominicanas, cuyo campo histórico se vincula a mi formación docente de la historia nacional e incluso el papel que he tenido como director de publicaciones durante casi una década en la PUCMM. Tengo muchas publicaciones que no viene al caso enumerar, así como otras que están redactadas y sin publicar.”

Cuidado del Patrimonio Cultural

Así como otros pintores han expresado su opinión respecto a las obras que se encuentran dentro de las paredes del Museo de Arte Moderno (MAM) y en el depósito de éste, Danilo de los Santos, puntualiza:

“La historia museística de las artes dominicanas que comprenden la obras arqueológicas y coloniales e igualmente muchas obras importantes de las artes dominicanas, románticas y modernas a nivel nacional, han sido victimizadas por la irresponsabilidad y la explotación -por no decir el saqueo- de ese patrimonio nacional.

En este sentido el conjunto de bienes que se concentró a raíz de la edificación de la Plaza de la Cultura en 1970, llegó incompleto a la nueva institución museística, donde algunos incumbentes irresponsablemente lo han prestado a Ministerios Oficiales; aparte de que ese patrimonio del MAM no cuenta con el soporte necesario que requiere del sistema gubernativo.

En este momento, gran parte de esas obras están colgadas dentro de unos espacios que no poseen la garantía atmosférica o ambiental, imagínense las que están ocultas en los espacios de almacenamientos; y me refiero a que supuestamente el museo iba a ser sometido a una rehabilitación de sus espacios físicos y actualmente no se ha cumplido la promesa de esa rehabilitación. Si el personal del MAM enfrenta condiciones inadecuadas para laborar, e incluso recibiendo pésimos sueldos, ¿qué podemos decir de un patrimonio de obras de más de un siglo que no cuenta con un clima necesario ni con la seguridad demandante? Uno llega a la conclusión de que el arte no es interés del patrimonial de la oficialidad del Estado Dominicano”.