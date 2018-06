Huracán, una novela que atrapa con sus páginas inolvidables

Luis Beiro

Santo Domingo

Néstor Medrano tiene fibra de escritor. Lo recuerdo redactando sus textos literarios, entre noticia y noticia, en las noches del Listín Diario, periódico donde trabajó por varios años.

Medrano laboraba para el cierre del diario. Desde horas tempranas de la tarde asistía a los servicios encomendados y ya entrada la noche su labor consistía en redactar las historias que se publicarían al siguiente día.

Al terminar su labor, siempre le quedaba tiempo para ir escribiendo poemas, cuentos y novelas. A veces cabeceaba. Varias veces pasé por su lado y observé sus manos detenidas sobre el teclado y sus ojos se abrían y cerraban a la luz del cansancio. Estaba extenuado. Pero el fantasma del escritor que llevaba dentro lo obligaba a no irse a dormir hasta que concluyera la estrategia del día.

Le decían “el poeta” porque él mismo se complacía en decirlo. Se sentía poeta, le corría por la sangre algo más que serlo.

Quería ser un escritor y estaba consciente que tenía que hacerlo bien. Escribir a como diera lugar, todos los días, sin pensar en otra cosa que avanzar sus textos una y otra vez.

Muchas veces me enseñaba sus textos. A veces los leía y otras no. A esa hora ya mi cuerpo no resistía procesar más lecturas. Pero trataba siempre de estimularlo porque admiraba su constancia, su vocación de no darse por vencido.

Recuerdo cuando publicó su primera novela “¿Dónde está Johnny Lupano?”. La felicidad por el hecho a veces se confundía con la insatisfacción. Aquella edición salió a la luz con múltiples erratas. Pagó la novatada.

Ahora aparece su segunda novela, “Huracán” que, según su autor, puede catalogarse en el género thriller. Editada y cuidada por él mismo, la historia trata de un crimen político en el contexto de Haití y la República Dominicana. Lleva de la mano al lector que quedará atrapado en sus páginas inolvidables.