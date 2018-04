Estrenan en La Habana documental sobre gira de The Rolling Stones

Redacción Digital

internet@granma.cu

El documental Olé, Olé, Olé!: A Trip Across Latin America y una muestra fotográfica sobre la gira de la legendaria banda británica The Rolling Stones, tuvo su estreno este domingo en la capital cubana, destaca la información de Prensa Latina.

La cinta contiene reconocidos temas de la agrupación como Sympathy for the Devil; (I Can't Get No), Satisfaction; Honky tonk women y Paint it, black, grabados durante el concierto en vivo que hace dos años ofreció en la Ciudad Deportiva de La Habana la formación liderada por Mick Jagger.

No solo el corto contiene las grabaciones del espectáculo en Cuba, sino que es un compendió de todo el tour realizado por The Rolling Stones a través de América Latina y países como Chile -por donde comenzó-, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, México, para culminar aquí los últimos días de marzo de 2016.

Según confirmó la nota de prensa del Instituto Cuba de Arte e Industria Cinematográficos, la exposición contiene 15 fotografías tomadas durante la actuación en La Habana, donde hicieron historia al tocar frente a más de un millón de personas.

La muestra se realizó en coordinación con la Embajada Británica en la nación caribeña y estará abierta al público en la galería del céntrico cine capitalino 23 y 12, sede de la Cinemateca de Cuba.

Esta banda de rock se fundó en Londres en abril de 1962 y está considerada una de las más influyentes en la historia musical, ya que muchas de sus producciones clasifican entre las mejores de todos los tiempos.