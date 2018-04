Un poema de Fausto Leonardo Henríquez

Fausto Leonardo Henríquez

Barcelona, España

DIOS CREADOR

Habla, Soberano, paséate por este Edén

de huesos tristes. Habla de nuevo e infunde

el aliento a este Adán milenario.



Volvamos otra vez al origen,

al amor primero, al soplo de bondad

que abrió mis pulmones. Seamos amigos

otra vez, que los peces me nombren,

las aves me gobiernen y los animales

canten tu gloria.

Hice gemir la creación, la humillé, la ensordecí.



Recréame en la semilla, en el polen, en el árbol

del centro. Invierte las coordenadas y hazme iris,

alianza de los ríos. Volvamos

a ser amigos, Padre, hazte alfarero, para que

se haga la luz y Eva me sonría y no me avergüence

de mi desnudez.



Que ya no me dé la espalda el amanecer,

no me desprecie el ruiseñor,

firmemos esta acta para que suenen

los aleluyas los ángeles.



SÚPLICA AL NAZARENO

Renueva la amistad, los abrazos, el amor

que naciera bajo el alero de la capilla de Mamá Luisa.



Alza el fardo que soy, hazme

subir a la barca, que oiga tu voz

increpar mis demonios. Siéntame a tu mesa,

dame a comer mojado el cielo en tu plato.

Súbeme al monte, anúnciame tu cruz, tu reino.

Limpia la lepra que me pudre la inocencia,

éntrame en tu Siloé que llevo 41 años esperando

tu voz resucitada. Bájame del árbol soberbio,

ven a mi casa y quédate en mi Emaús, que tengo

hambre celeste, hambre divina, hambre insaciable.



Nazareno, vuelve a mí el rostro,

sácame de la tumba, huya la muerte, desvenda

mi mortaja, camine vivo entre la gente. Súbeme

al Huerto de los Olivos, al Gólgota

para abandonarme en tu costado.



Eloí, Eloí, Abbá, a tus manos

encomiendo mi ruah. Padre, préstame

los serafines, sus voces, para alegrar el cielo.