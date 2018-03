Rosa Tavárez: Yo lo pinto todo

Carmen Guzmán

Santo Domingo

A los seis años de edad ya Rosa Tavárez amaba el arte. “Nací artista”, son las palabras de esta polifacética mujer. Su abuelo era maestro constructor y músico, por lo que se dedicó a fomentar en sus nietos el amor y el respeto hacia las artes. Por esa razón, desde pequeña tuvo contacto con la música clásica, el teatro y el piano.

Oriunda de Santiago, a los doce años inicia su formación académica en la Escuela Nacional de Bellas Artes de la región del Cibao. Al poco tiempo tuvo que abandonar los estudios ya que toda su familia se trasladó hasta Santo Domingo.

Para 1962 vuelve a inscribirse en Bellas Artes, pero en la capital. Ella no era una simple alumna, pues con el poco conocimiento adquirido sobre pintura en la Ciudad Corazón, continuó sus estudios hasta convertirse, inmediatamente después de su graduación, en profesora de Artes Visuales.

Sin embargo, al darse cuenta de que el país carecía de maestros que enseñaran la técnica del grabado decide, con el apoyo de su maestro Jaime Colson, viajar hasta Nueva York, para estudiar esta técnica.

Para 1979 regresó al país. Ya no solo era una maestra de artes plásticas, sino también trajo consigo todos los conocimientos para aplicar y enseñar grabado en todas sus técnicas.

El arte sensibiliza

Los artistas son personas dedicadas y en extremo humanas. No solo demuestran mediante pinturas, música u obras teatrales su pasión y sentir, sino también la de aquellos que en muchas ocasiones no pueden hacerlo.

Rosa Tavárez no es la excepción. Quien tiene contacto con ella se da cuenta de que más que una gran maestra, es un tremendo ser humano. Es maestra por vocación, ya que le gusta enseñar a los demás, no solo el amor y respeto hacia las artes, sino también por la sensibilidad que estas exponen y la importancia de tener buenos valores.

Narra que durante un tiempo de su vida reunía en el patio de su casa a varios niños de escasos recursos para enseñarles dibujo y pintura. Hoy día, la mayoría de ellos son profesionales de diferentes áreas, que si bien no son artistas, definitivamente las enseñanzas de Rosa Tavárez cambiaron su futuro.

“Esa fue una gran experiencia para mí. Yo iba hasta los hogares de esos pequeños y les decía a sus padres lo que ellos debían hacer, y cómo lo debían hacerÖ A veces se detienen algunos vehículos frente a mi casa y me saludan: -profe, hola ¿no se acuerda de mí? Y resulta ser uno de esos niños que ya es todo un profesional”.

Su mayor placer es advertir cómo su pasión no solo ha servido para realzar la cultura nacional, sino que también ha logrado transformar vidas. “Incluso las personas que vienen a esta casa salen con el carácter transformado. Porque es que el arte sensibiliza a la gente”, expresa.

Cambios en el campo artístico

La educación empieza por los hogares, principalmente el respeto hacia la cultura y los diferentes elementos que la componen. Las artes plásticas “no son solo cuadros que se cuelgan en la pared pero hay que enseñar desde el hogar”.

La maestra del grabado entiende que en la actualidad muchos valores se han perdido, que la educación no es la misma que otros años, pues tres décadas atrás las personas sabían apreciar el valor de una pintura, de un dibujo, de la música clásica y una buena obra teatral. Pese a los grandes avances que ha tenido la sociedad, el valor por las artes plásticas no ha crecido, por el contrario, da pena que aun desde el Gobierno no se incentive más el respeto por este medio de expresión, no solo artístico, sino también social.

Uno de los puntos fuertes que también afecta a los artistas y grandes maestros, son los falsificadores de obras. La maestra expresa que mientras le toco dirigir el Colegio Dominicano de Artistas Plásticos, (CODAP), ella trato de controlar esta situación, y lo logró. Sin embargo, hoy día los estafadores han engañado a muchas personas vendiéndoles importantes obras de grandes artistas como Candido Bidó, Guillo Pérez, Elsa Núñez, entre otros más.

“A mí sí que es muy difícil copiarme, porque mi técnica es distinta”, puntualiza. Esto lo dice refiriéndose a sus trabajos de grabado. Por su parte, exhorta a que este tema de las falsificaciones debería de ponérsele atención para lograr un mayor control.

Si una persona no aprendió apreciar la importancia del arte como ente cultural, sin duda no querrá invertir en la compra de grandes obras. A esta razón la maestra y curadora manifiesta que la sociedad dominicana es muy cuidadosa al momento de invertir en obras buenas y de artistas locales. “Eso ayuda también a los falsificadores, porque dan precios irrisorios por obras que no sirven.

Desde el Gobierno debería promoverse más la adquisición de obras, el cuidado del patrimonio cultural, y la formación social para respetar y preservar a los artistas dominicanos”.

Sobre el Museo de Arte Moderno

En las paredes del Museo de Arte Moderno descansan la mayoría de las obras de los más destacados maestros de la plástica nacional. Sin embargo la preocupación sobre el cuidado que se les da a estas piezas artísticas no es notable.

Para Rosa Tavárez es necesario que se inicie ya con la remodelación de los museos que aprobó el Gobierno, pues esto es lo que garantiza un mejor cuidado del Patrimonio Nacional. Es preocupante que las personas que acuden al museo no encuentren aire, huele a viejo, inclusive muchos asisten al museo por turismo o poco conocimiento artístico, y eso da pena.

“Los grandes artistas como Leonardo Da Vinci se mantienen vivos gracias a sus obras que permanecen bien cuidadas en los museos. El de aquí ya queda pequeño, debería haber ya tres museos, si es posible. No sé qué está esperando el Ministro de Cultura, Pedro Vergés, para empezar a trabajar en el museo”.

Sus honores...

01 Pionera en introducir la técnica del grabado al país.

02 Duró 35 años dedicada a la enseñanza de pintura, dibujo, grabado y diseño en el país.

03 Profesora de artes gráficas en la Escuela Nacional de Bellas Artes en Santo Domingo, Santiago y Baní.

04 En 1973 fundó el Taller de grabado, actualmente Escuela Nacional de Artes Visuales

05 Fundadora de la Fundación Casa de del Grabado Rosa Tavárez, centro de difusión de obras seriales de grabadores del Caribe, Iberoamérica, Centro y Sur América.