La novela negra se hace fuerte esta semana entre los libros más vendidos

Redacción Internacional

EFE

La novela negra se hace fuerte esta semana en las lista de libros más vendidos, con nombres como Jorge Fernández Díaz, número uno en Argentina con "La Herida"; Karen Clevelad en lo más alto en Colombia con "Toda la Verdad" o Camilla Lackberg con "La bruja" en puestos destacados en España.

Mientras, siguen entre los favoritos de los lectores, pero co menos intensidad nombres como Jojo Moyes en Alemania y Brasil, o Dan Brown en Argentina, Colombia y México.



ALEMANIA



Ficción:



1.- "Strafe" - Ferdinand von Schirach (Luchterhand)



2.- "Mein Herz in zwei Welten" - Jojo Moyes (Wunderlich)



3.- "Das Reich der sieben Höfe. Sterne und Schwerter" - Sarah J. Maas (dtv)



4.- "Die Geschichte des verlorenen Kindes" - Elena Ferrante (Suhrkamp)



No ficción:



1.- "Feuer und Zorn" - Michael Wolff (Rowohlt)



2.- "Der Skandal der Skandale" - Manfred Lütz (Herder)



3.- "Yellow Bar Mitzvah" - Sun Diego, SpongeBOZZ, Dennis Sand (Riva)



4.- "Nächste Ausfahrt Zukunft" - Ranga Yogeshwar (Kiepenheuer & Witsch)



Fuente: Der Spiegel



ARGENTINA



Ficción:



1.- "La Herida" - Jorge Fernández Díaz (Planeta)



2.- "Mas allá del invierno" - Isabel Allende (Sudamericana)



3.- "Origen" - Dan Brown (Planeta)



4.- "Blue" - Danielle Steel (Plaza & Janes)



No ficción:



1.- "La dieta del metabolismo acelerado" - Haylie Pomroy (Grijalbo)



2.- "Nutrición holística" - Florencia Dafne Raele (Planeta)



3.- "Un líder en vos" - Isela Costantini (Sudamericana)



4.- "La magia del orden" - Marie Kondo (Aguilar)



Fuente: Yenny-El Ateneo/tematika.com



BRASIL



Ficción:



1.- "Ainda Sou Eu" - Jojo Moyes (Intrínseca)



2.- "Outros Jeitos de Usar a Boca" - Rupi Kaur (Planeta)



3.- "O que o sol faz com as flores" - Rupi Kaur (Planeta do Brasil)



4.- "Origem" - Dan Brown (Arqueiro)



No ficción:



1.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM)



2.- "Homo Deus" - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras)



3.- "Feminismo em Comum" - Marcia Tiburi (Rosa dos Tempos)



4.- "O Diário de Anne Frank" - Anne Frank (Record)



Fuente: Revista Veja



COLOMBIA



Ficción:



1.- "Toda la verdad" - Karen Cleveland - (Planeta)



2.- "Origen" - Dan Brown - (Planeta)



3.- "La perra" - Pilar Quintana - (Penguin Random)



4.- "La transparencia del tiempo" - Leonardo Padura - (Planeta)



No ficción:



1.- "Fuego y furia" - Michael Wolff - (Planeta)



2.- "De animales a dioses" - Yuval Noah - (Penguin Random)



3.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favili - (Planeta)



4.- "Homo Deus" - Yuval Harari - (Penguin Random)



Fuente: Librería Nacional



ESPAÑA



Ficción:



1.- "No me vas a encontrar en nadie" - Iago de la Campa (Mueve tu lengua)



2.- "La última raya" - Javier Jorge (Autor-Editor)



3.- "La bruja" - Camilla Lackberg (Maeva)



4.- "Defreds en estado puro" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Mueve tu lengua)



No ficción:



1.- "Morder la manzana: La revolución será feminista o no será" - Leticia Dolera (Planeta)



2.- "Maestros de la costura" - VV.AA. (Temas de Hoy)



3.- "Memoria del comunismo" - Federico Jiménez Losantos (La esfera de los libros)



4.- "La llamada de la tribu" - Mario Vargas Llosa (Alfaguara)



Fuente: Casa del Libro



ESTADOS UNIDOS



Ficción:



1.- "A Wrinkle in Time" - Madeleine L'Engle (Farrar, Straus and Giroux)



2.- "The Great Alone" - Kristin Hannah (St. Martin's Press)



3.- "I've Loved You Since Forever" - Hoda Kotb (Harper Collins)



4.- "Red Sparrow" - Jason Matthews (Scribner)



No ficción:



1.- "12 Rules for Life" - Jordan B. Peterson (Random House)



2.- "The Subtle Art of not Giving a F.ck" - Mark Manson (HarperOne)



3.- "The Rock, the Road, and the Rabbi" - Kathie Lee Gifford (Thomas Nelson)



4.- "I'll Be Gone in the Dark" - Michelle McNamara (Haper)



Fuente: Amazon



FRANCIA



Ficción:



1.- "La disparition de Stéphanie Mailer" - Joël Dicker (Fallois)



2.- "Sentinelle de la pluie" - Tatiana De Rosnay (Heloise D'ormesson)



3.- "L'amie prodigieuse t.3; celle qui fuit et celle qui reste" - Elena Ferrante (Gallimard)



4.- "L'amie prodigieuse" - Elena Ferrante (Gallimard)



No ficción:



1.- "Le feu et la fureur; Trump a la Maison Blanche" - Michael Wolff (Robert Laffont)



2.- "Le miracle Spinoza : une philosophie pour éclairer notre vie" - Frédéric Lenoir (Fayard)



3.- "Il y a quelqu'un dans la maison..." - Patricia Darré (Michel Lafon)



4.- "Les quatre accords tolteques; la voie de la liberte personnelle" - Miguel Ruiz (Jouvence)



Fuente: Edistat



ITALIA



Ficción:



1.- "Chiamami col tuo nome" - Andre Aciman (Guanda)



2.- "Storia della mia ansia" - Daria Bignardi (Mondadori)



3.- "Un ragazzo normale" - Lorenzo Marone (Feltrinelli)



4.- "Il morso della reclusa" Fred Vargas (Einaudi)



No Ficción:



1.- "Ventuno giorni per rinascere. Il percorso che ringiovanisce corpo e mente" - Franco Berrino, Daniel Lumera, David Mariani (Mondadori)



2.- "Mi vivi dentro" - Alessandro Milan (De Agostini)



3.- "Un atomo di verità Aldo Moro e la fine della politica in Italia" - Marco Damilano (Feltrinelli)



4.- "I sette peccati capitali dell'economia italiana" - Carlo Cottarelli (Feltrinelli)



Fuente: Feltrinelli



MÉXICO



Ficción:



1.- "El principito" - Antoine de Saint-Exupery (Emece)



2.- "Gravity Falls. Diario 3" - Disney (Planeta)



3.- "Cien años de soledad" - Gabriel García Márquez (Diana)



4.- "Origen" - Dan Brown (Planeta)



No ficción:



1.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favilli (Planeta)



2.- "Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida) - Amalia Andrade Arango (Planeta)



3.- "Y colorín colorado este cuento aun no se ha acabado: La vida no se acaba hasta que se acaba" - Odin Dupeyron (Diana)



4.- "Como ganar amigos e influir sobre las personas" - Dale Carnegie (Debolsillo)



Fuente: Librería Gandhi



PORTUGAL



Ficción:



1.- "Casa de espiões" - Daniel Silva (Harper Collins)



2.- "Ensina-me a voar sobre os telhados" - João Tordo (Companhia das Letras)



3.- "O Príncipe Nabo" - Ilse Losa y Manuela Bacelar (Afrontamento)



4.- "O Cuquedo" - Clara Cunha y Paulo Galindro (Livros Horizonte)



No ficción:



1.- "O terror entre nós" - Henrique Cymerman y Aviv Oreg (Porto Editora)



2.- "Fogo e fúria" - Michael Wolff (Actual Editora)



3.- "A arte subtil de saber dizer que se foda" - Mark Manson (Desassossego)



4.- "A vida secreta da mente" - Mariano Sigman (Temas e Debates)



Fuente: FNAC y Librería Bertrand



REINO UNIDO



Ficción:



1.- "Still Me" - Jojo Moyes (M Joseph)



2.- "17th Suspect" - James Patterson (Century)



3.- "The Woman in the Window" - AJ Finn (HarperCollins)



4.- "Why Mummy Drinks" - Gill Sims (HarperCollins)



No ficción:



1.- "12 Rules for Life" - Jordan B Peterson (Allen Lane)



2.- "Fire and Fury" - Michael Wolff (Little, Brown)



3.- "Women & Power: A Manifesto" - Mary Beard (Profile)



4.- "I Let Him Go" - Denise Fergus (Blink)



Fuente: The Sunday Times.