Ana Sofía Batlle: una artista a tiempo completo

Deidamia Galán

Santo Domingo

Seguridad y firmeza, a pesar de su juventud, es lo que nos mostró Ana Batlle en su primera exposición individual en Casa de Teatro “In Line for no reason”, abierta al público hasta el 1 de abril; tanto en la seriedad con que ha tomado su carrera, como con la propuesta madura que demuestran sus dibujos.

Ana Sofía Batlle es una artista dominicana que actualmente reside en Chicago, Ilinois, donde está en proceso de completar su licenciatura en Artes Plásticas por La Escuela del Instituto de Arte de Chicago. En el año 2016 fue seleccionada por la Facultad de Arte de su escuela para la exposición Art Bash, y en 2017 fue una de las finalistas para el “Fellowship de artes visuales de Luminarts”. También participó en la 28 Bienal de Artes Visuales de República Dominicana, donde fueron seleccionadas tres de sus piezas.

¿Desde qué edad te asumiste como artista? Siempre tuve un gran interés por el arte, pero creo que cuando empecé a tomarlo en serio fue durante mi formación en la universidad.

¿Quiénes son tus influencias en el arte? Mi primera influencia fue mi padre, que siempre me llevaba a museos y me enseñó a apreciarlos, después de que comencé mi educación formal en esta área, he estado influenciada sobre todo en la universidad por los “Chicago Imagists”, un grupo de artistas de los 60 que empezaron en el Instituto de Arte de Chicago al igual que yo. Ellos trabajan usualmente la figura humana de manera surrealista muy exagerada, con colores llamativos y collage.

¿A cuáles artistas actuales les das seguimiento y admiras? Las artistas que más admiro son Ana Mendieta, por su gran influencia en el movimiento feminista dentro del arte, y a la artista que le doy más seguimiento últimamente es a la artista dominicana Firelei Báez, quien trabaja temas como raza y el cuerpo de la mujer a través de patrones, elaborados muchas veces sobre papel.

¿Hay otra rama del arte que practiques o en la que te interese incursionar? No practico ninguna otra rama del arte, pero me encantan todas. Creo que lo que más disfruto, aparte de dibujar y pintar, es escuchar música, ya que representa una gran fuente de inspiración para mi.

¿De qué forma ha influenciado tu experiencia en Chicago para tu trabajo como artista? He tenido una experiencia muy positiva en Chicago, sobre todo en mi universidad. He tenido la oportunidad de tomar clases y aprender de grandes artistas como Richard Rezac y Gladys Nilsson, quien fue parte de los Chicago Imagists. El art institute y la escena de arte en Chicago me ha abierto los ojos a la cantidad de cosas que se consideran arte, también a muchos buenos artistas. Estar en una ciudad con tantas galerías y grandes museos me ha introducido a las muchas oportunidades que existen dentro del arte.

¿Cómo te decides a presentar tu primera exposición individual en el país? Había participado en algunas exposiciones de grupo en Chicago, pero cuando se me presentó la oportunidad de hacer mi primera exposición individual en Casa de Teatro, me pareció que era el lugar ideal, ya que siempre han apoyado el arte joven y grandes artistas dominicanos habían comenzado su trayectoria haciendo sus primeras exposiciones ahí.

Si tuvieras que describir el conjunto de obras de In Line for no reason ¿Cómo lo resumirías? Como lo dice el nombre, muchas líneas sin razón, así empezó todo, al igual que como empiezan la mayoría de mis dibujos, poniendo líneas y formas que van cobrando sentido poco a poco y se van convirtiendo en una idea lógica.

¿Toda tu formación ha sido en el extranjero o también te formaste en República Dominicana? Mi formación de carrera fue completa en Estados Unidos, empecé a estudiar en Parsons y después me transferí al instituto de arte de Chicago donde estoy acabando mi carrera en artes plásticas. Aparte de mi carrera, tomé muchos cursos de educación continua en La Escuela de Diseño de Altos de Chavón de Santo Domingo y La Romana.

¿Qué planes tienes para luego que acabes tu carrera en Estados Unidos? Mi plan para cuando acabe mi carrera es asistir una residencia de arte aquí en EE. UU., para poder enfocarme al cien por cien en mi arte y poder crear una nueva colección. Después de eso planeo hacer una maestría, hasta ahora en curaduría o historia del arte.