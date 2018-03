“Marimba”, antología poética de Jorge Boccanera

Víctor Bidó

En esta ocasión tenemos al poeta Jorge Boccanera. Nacido en Argentina, Buenos Aires, 1952. Periodista, poeta, ensayista y narrador. Con varios premios en su aval como son: Premio Casa de Casa de las Américas, 1976, Premio Internacional Camaiore, Italia, 2008 y el Premio Casa de América, España, 2008.

Esta antología recoge más de treinta años de su producción poética. Lo que nos lleva a un viaje por sus distintos libros, a ver su trayectoria como oficiante de la palabra. Por lo pronto, es una poesía de osada peculiaridad donde las palabras chispean hasta el resplandor punzante que aguijonea y hunde al lector a ese mundo de sueño, de insomnio, de amor, de nostalgia y de lúcida sensibilidad social. Cuando hablamos de social no se refiere a esa poesía reflejita de los años 60 y 70 del siglo pasado apegada a ciertos lineamientos ideológicos. Diría que emerge de una profunda desilusión ante los sucesos históricos que han marcado hondamente a la humanidad, y en particular, a la famosa guerra de las Malvinas. Su detonante desesperanzador. En Boccanera tenemos una maravillosa abundancia en su lenguaje. También respiramos en su poesía a Buenos Aires. No describe, nos habla desde ella. Muy única. ¿Qué la distingue? El fuego que trastoca lo visto, lo deseado y lo presentido en este circo histórico que nos ha tocado vivir. Este repujar la esperanza, a pesar de la oscuridad. El amor queda embargado por la existencia misma. Dura percepción de lo efímero con suscitada tristeza ante cualquier intento de perduración.

La palabra es exorcizada, quemada y revuelta en sus cenizas para ¨extraer joyas posibles¨ Brota del subsuelo semántico que otros abordaron, buscando lo mismo con un tono nuevo, diáfano, áspero, ardiente y rebelde que, como escribió Juan Gelman, agranda la voz de la lengua Castellana. Poesía llena de hallazgo y versos memorables. Escrita con todo el cuerpo y no solo con la boca. Todo Buenos Aires delira en sus versos.

La noche es un caballo herido

que sube a mi piel como la lluvia,

me devora el sombrero y me galopa el cuerpo volteándome

los mástiles del canto.

(Pág. 9)

Boccanera danza con gran destreza en el poema largo como en el breve. Surge del delirio diáfanamente sin que ninguna redundancia sea velo de retardar la sagacidad de la enmienda.

¨Hay días de suicidio, funeral, perro viejo como un

sueño que acaba en la punta del látigo.¨

(Pág. 128)

Poesía que tiene su haber en la existencia humana. Escrita para hacernos sentir la honda sacudida de vivir, ya sea desde el sueño o la vigilia.

CUCHARA

Nace del verbo dar,

como si el corazón tuviera mango.

está hecha de lo que le falta, jamás

se guarda nada para sí.

podría medir el mundo, acuñarlo, transporta

su misterio, su campanario de agua de una orilla

a la otra.

más humana que un perro.

más a mano que Dios.

(Pág. 193)