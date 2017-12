Rienzi Pared Pérez

Santo Domingo

Existen ciudades que van tomando características y condiciones muy particulares que llegan a convertirse en un personaje geográfico e histórico en el mundo. La ciudad de Nueva York es considerada como la capital del mundo por sus influencias artísticas, culturales, económicas y por la heterogeneidad de sus habitantes y visitantes.

La ciudad se compone de cinco distritos y el más emblemáticos de ellos es la comuna de Manhattan; por el cual un gran cineasta como Woody Allen, le hace honor en su película titulada “Manhattan” del año 1979, cargada de una sublimidad en sus planos para destacar el amor a la ciudad. Cada restaurante; cafés; bares y tiendas siempre estarán presentes en la memoria de todo aquel que la haya visitado. Posee una magia por el cual siempre estará el axioma de: Nueva York...es Nueva York.

La historia de la película se centra en Isaac Davis (Woody Allen), un escritor de comedia para la televisión y el mismo posee dos divorcios, y de manera reciente, mantiene una relación con una joven de 17 años, mientras él tiene 42. Su última esposa (Meryl Streep) se ha fugado con una lesbiana y está a punto de publicar un libro sobre la relación que mantenía con Isaac. Su mejor amigo posee una relación extramarital con una persona que roza de manera ácida con Isaac, donde este último personaje es interpretado por la actriz Diane Keaton. Como podrán notar existe una maraña de situaciones y complejidades en el manejo de las relaciones que hace de esta película bastante interesante.

Lo que nuestro querido guionista y director trata de mostrarnos son las relaciones humanas de manera sarcásticas donde fluye la falta de madurez y de comprensión sobre este grupo de personas que privan de intelectuales. En esta relación, Isaac manteniendo una relación con esta joven de 17 años, puede ser posible que esté pasando por la llamada crisis de los 40’s; pero se sobreentiende que ella no posee la templanza para llevar a cabo una relación madura, cuando son ellos “los adultos” que por sus pedanterías intelectualoides no han podido madurar los suficientes para llevar a cabo un equilibrio emocional. Todo esto tiene de trasfondo a la ciudad de Nueva York, específicamente a Manhattan, como una manera de tributo a dicha ciudad con la música de George Gershwin de fondo; pero rodada en blanco y negro para darle ese toque de nostalgia perenne.

Woody Allen siempre se ha destacado por mostrarnos en sus películas los conflictos emocionales y el esfuerzo que hay que hacer para trabajarlo cada día y poder mantener ese sentimiento. Es un reencuentro consigo mismo y descubrir esas pequeñas cosas las que hace interesante la relación donde se pueda compartir los mismos gustos; pero también, compartir los defectos ya que no somos seres infalibles y ahí está el toque má- MANHATTAN gico para poder entendernos como pareja. El cinematógrafo de “Manhattan” (Gordon Willis) es el mismo que trabajó en “El Padrino” considerada esta última una de las mejores fotografías en el cine, dándole este toque nostálgico a la ciudad de Nueva York; pero sobretodo acompañado de un guion espectacular donde le rinde homenaje a Ingmar Bergman en su conversación con el grupo de amigos quien es el cineasta adorado por Woody Allen.

En fin, estamos ante una obra maestra del cine, donde podemos relacionar el amor entre parejas y el amor por la ciudad como parte esencial de nuestro diario vivir.

Curiosidades

01 Después del súper éxito de “Annie Hall”, United Artists, productora del filme, tomó una decisión: le dijo a Woody Allen que, a partir de ese momento, podía hacer lo que quisiera. El cineasta acaba de rodar interiores, y no se le ocurrió mejor idea que filmar una comedia romántica en blanco y negro. Los directivos del estudio temblaron, pero finalmente aceptaron el proyecto del director.

02 Woody Allen es un neoyorquino de toda la vida. Y, en su filmografía, no podía faltar el gran canto de amor a su ciudad. Como dijo el cineasta en una entrevista, “presenté una vista de la ciudad como me gustaría que fuera, y como puede serlo si te tomas la molestia de caminar por las calles correctas”.

03 La música de George Gershwin fue esencial para la película. Es más: el propio Allen reconoce que la idea del filme vino de escuchar al autor. “Estaba escuchando un álbum con aperturas de conciertos de Gershwin y pensé que con eso se podría hacer una película en blanco y negro y romántica. “

04 La mítica escena bajo el puente de Queensboro, con Allen y Diane Keaton mirando el amanecer, fue hecha a eso de las 5 de la mañana. La producción tuvo que traer una banca, porque allí no existía. Se coordinó con la municipalidad de Nueva York mantener las luces del puente prendidas, incluso con el día ya entrado.

05 En su momento, “Manhattan” recaudó cerca de 40 millones de dólares. Si se ajusta esa cifra a la inflación de hoy, la película ha hecho cerca de 124 millones de dólares, llevándola al top 3 de las más taquilleras de Woody Allen, junto a “Annie Hall” y “Midnight in Paris”.

06 A pesar de ser una de sus obras maestras, el resultado final no fue de su agrado. Es más, hasta le propuso a United Artist hacer una cinta gratis con tal de que “Manhattan” no se estrenara. El cineasta después diría que “lo que pensé fue: si, en este punto de mi vida, esto es lo mejor que puedo hacer, no deberían pagarme por hacer películas”.

07 Fue nominada a dos premios Oscar: uno para Allen y Marshall Brickman por el guion y otro para Mariel Hemingway como Mejor Actriz de Reparto. ¿Lo curioso? Hemingway fue vencida por Meryl Streep, quien también trabaja como la ex esposa lesbiana del personaje de Allen. Streep obtuvo ese año su primer Oscar por “Kramer vs. Kramer”.