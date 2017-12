Cintas de Ken Loach, Quentin Tarantino y otros en TV.

Carmen Guzmán

carmen.guzman@listindiario.com

Cientos de películas y series aparecen registradas en el canal Nexflix para el disfrute de los amantes del cine. En ese gran entorno hay películas buenas, malas y peores. Para estas semanas de Navidad y año nuevo, Ventana preparará cada semana una selección de valiosos filmes que a veces se pierden en el gran conglomerado de cintas disponibles.

La primera entrega va a continuación. Solo hay que tener la aplicación y buscar el filme que se recomienda. Los lectores de Ventana van a disfrutar clásicos modernos.

Yo soy William Blake (Reino Unido, Ken Loach, 2016, 106 minutos)

Por primera vez en su vida, víctima de problemas cardiacos, Daniel Blake, carpintero inglés de 59 años, se ve obligado a acudir a la asistencia social. Sin embargo, a pesar de que el médico le ha prohibido trabajar, la administración le obliga a buscar un empleo si no desea recibir una sanción. En la oficina de empleo, Daniel se cruza con Katie, una madre soltera con dos niños. Prisioneros de la maraña administrativa actual de Gran Bretaña, Daniel y Katie intentarán ayudarse mutuamente.

Bastardos sin gloria (Estados Unidos, Quentin Tarantino, 2009, 146 minutos)

En la Francia ocupada por los alemanes, Shosanna Dreyfus (Mélanie Laurent) presencia la ejecución de su familia por orden del coronel Hans Landa (Christoph Waltz). Después de huir a París, adopta una nueva identidad como propietaria de un cine. En otro lugar de Europa, el teniente Aldo Raine (Brad Pitt) adiestra a un grupo de soldados judíos ("The Basterds") para atacar objetivos concretos. Los hombres de Raine y una actriz alemana (Diane Kruger), que trabaja para los aliados, deben llevar a cabo una misión que hará caer a los jefes del Tercer Reich. El destino quiere que todos se encuentren bajo la marquesina de un cine donde Shosanna espera para vengarse.

La mecánica del hombre (Francia, Thomas Kruithof, 2016, filmaffinity)

Un enigmático hombre de negocios en nombre de una misteriosa organización se pone en contacto con Duval (François Cluzet) para ofrecerle un trabajo sencillo y bien remunerado: transcribir escuchas telefónicas interceptadas. Duval, económicamente desesperado, acepta sin preguntar sobre la finalidad de la empresa que lo contrata. De pronto, envuelto en un complot político, debe afrontar la brutal mecánica del mundo oculto de los servicios secretos.

Enemigos públicos (Estados Unidos, Michael Mann, 2009, 40 minutos)

Basada en la obra de Brian Burrough "Public Enemies: America's Greatest Crime Wave and the Birth of the FBI, 1933-43". Narra la historia de Melvin Purvis (Christian Bale), el agente del FBI que en los años treinta dirigió la búsqueda del legendario atracador de bancos John Dillinger (Johnny Depp) y su banda.