Identidad y memoria: Cementerios

Susy Tejeda

susy.tejeda@listindiario.com

Santo Domingo

La inspiración le surge desde 1975. Sus estudios sobre el territorio dominicano, rural y urbano, habían dado inicio a nuevos conocimientos sobre la formación de las ciudades, su transformación y las causas. Sin embargo, en su labor como profesora de Urbanismo y Planificación Territorial en la Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) surgió la idea de escribir un libro.

“Un día pregunté en clase ¿a dónde se enterraban los muertos durante la colonia?. Nadie me respondió”. A partir de esta interrogante, Amparo Chantada no solo inicia un recorrido con sus alumnos para mostrarles una parte de la historia que desconocían, sino que se sumerge en los antecedentes del cementerio en todos sus aspectos, enfocada en el Gran Santo Domingo, para dejar un legado, su libro “El Cementerio de la Avenida Independencia y Santo Domingo Amurallada” publicado recientemente por el Archivo General de la Nación.

Quizá, el título que a primera vista cause asombro de quienes temen escuchar de temas como la muerte, los cementerios o las tumbas. No obstante, la investigación de Chantada abarca aspectos históricos trascendentales que dan al lector una visión nacional de lo que ha ocurrido.

La entrevista

S.T. ¿Cómo eran los cementerios antes y qué han cambiado hasta ahora?

A.C. Antes de la Revolución, la Iglesia era también cementerio, como la Catedral Mayor; después se enterró en recintos cerrados como el Cementerio de la Avenida Independencia, con un orden, a partir de avenidas que se cruzan. Las tumbas de los más ricos se ubican delante, en las avenidas del cementerio, los judíos estaban juntos en una parte de este lugar, pero el desorden surge con las tumbas detrás de la primera línea porque no se siguió trazando calles atrás. Los saqueos, los robos, la falta de recursos seguramente por la falta de gestión del cementerio, permitió el surgimiento de los cementerios privados como un negocio, producto del modelo neoliberal donde todo se compra, pues también se compra un lugar donde el acceso es controlado. Eso significa también segregación social como en vida.

También han cambiado los hábitos en torno a la muerte. Antes se velaban los muertos en casas, los vecinos iban, terminaban comiendo, bebiendo té, haciendo chistes, se recordaba al muerto, la viuda no se quedaba sola. Hoy los muertos se velan en las funerarias privadas, donde los preparan, visten y maquillan, y la gente va a la funeraria, y no a la casa del difunto. Al final de la ceremonia, algunos siguen al cementerio, si no, la ceremonia termina ahí, en una especie de acto social, donde la gente quiere que la vean, se visten para eso, se apresuran en torno al féretro, se retratan, la prensa asiste, en breve un acto social, no más intimidad.

S.T. ¿Por qué los cementerios del país no tienen un diseño o modelo establecido como en otros países?

A.C. Cuando Carlos III emite su decreto sobre los enterramientos en un lugar nuevo llamado cementerio, la parte española es casi despoblada, las autoridades españolas habían huido a Cuba, el decreto real no se aplicó.

Cuando Toussaint Louverture invade el país en 1802-1803 no se interesa en eso, es Boyer quien aplica las resoluciones de la Revolución francesa de 1789, y confisca los bienes de la Iglesia, seculariza todos los actos de la vida, que efectuaba-cobraba la Iglesia, y los hace realizar enterramientos por los ayuntamientos. Son gratis a partir de ese momento.

En Santo Domingo, no había arquitecto para la creación de los cementerios. El de la Av. Independencia era solamente un solar, 2 avenidas que se cruzaban; no había Iglesia y no fue muy utilizado porque los criollos que se quedaron en la isla siguieron enterrando sus muertos en las iglesias. Por eso todos los cementerios de República Dominicana son caóticos como lo son sus ciudades, ya que el cementerio es la ciudad de los muertos.

S.T. ¿Qué opinión le merece la política de muchos cementerios sin edificaciones grandes, iconografías o figuras, ni cruces, tomando en cuenta que cada una de estas (el ángel, el reloj...) tienen un significado?

A.C. Como lo analizó P. Aries, historiador francés, las representaciones de la muerte, su arte funerario, los ritos, los funerales, las lápidas y su contenido, las decoraciones están en constante evolución, representan la cultura del momento, los gustos, los complejos, los deseos de las clases sociales. La evolución que vemos de los rituales sobre la muerte, los enterramientos, etc, van hacia el ocultamiento de la muerte, hacia menos expresiones de dolor, menos cercanía con la muerte.

Antes se lloraban los muertos e incluso se pagaban personas para llorar, hoy no. Llorar en la clase alta es asunto privado, no se expresa en público.

Los cementerios privados surgen del descuido, del vandalismo de los cuales son víctimas los cementerios, se compra una porción de terreno por algunos años, y se entierran los muertos sin arquitectura, en más sobriedad, menos ostentación y más alejamiento, ya que la idea de la muerte, es rechazada. Los enterramientos de la clase alta son silenciosos, pero se ostenta la riqueza de la familia en las vestimentas, los costos del féretro, etc. Los pobres, al contrario tienen enterramientos bullosos, donde se grita, se llora, se oye música, se toca bocina. Es el momento para ellos de recuperar un espacio o un lugar, que le fue negado en vida.

S.T. ¿Considera que debería haber un cambio en el diseño arquitectónico de los cementerios del país?, ¿Cómo deberían ser?, ¿Qué tipo de espacio?

A.C. Como en la ciudad debería haber planificación urbana, en los cementerios debe haber una gestión, ser ordenados según criterios de urbanismo, de cultura, de espacio. Eso significa que los terrenos de las tumbas se compran por 5 o 10 años. Debería existir una entidad que le dé seguimiento a esa cláusula porque los que no renuevan esa cuota pierden los restos de su difunto y el cadáver se dispone en una fosa común, ¿Por qué?, porque los cementerios no pueden crecer y hay que hacer espacios para los nuevos muertos, y así se renueva constantemente la propiedad de la tumba y del terreno que ocupa.

Como los cementerios son terrenos de cierta dimensión o superficie, se deberían trazar calles, ordenar las tumbas de ambos lados para no pisarlas, tener una placa identificativa escrita en un registro que actualicen las autoridades. Las tumbas más antiguas que no pagan sus impuestos deben ser removidas, para crear espacios nuevos constantemente.

Los cementerios deben ser vigilados, cuidados con vegetación especial, adecuada y podada. No puede haber matas de frutales, como es el caso actualmente, y que dan lugar a saqueos, vandalismo, falta de respeto de las tumbas (ver cómo los niños tumban los frutos pisando tumbas sin saber lo que hacen).

La seguridad debería ser asegurada con una policía especial, que cuide el lugar para prevenir los actos de delincuencia de todo tipo; en caso de cementerios patrimoniales, se debería organizar visitas guiadas, distribuir folletos educativos, para que los visitantes vayan directamente a la tumba que buscan.

No debe haber perros y gatos realengos porque se reproducen, densifican el lugar, son agresivos, no vacunados, por lo tanto debe haber permanentemente veterinarios del Estado vigilando.

Los cementerios deben tener horas de apertura y de cierre con un guardián en la puerta, que oriente, eduque y, si es posible, tener un mapita de los muertos célebres para orientar a los visitantes y turistas.

Los cementerios patrimoniales como el de la Av. Independencia, seguramente el de Santiago y de Puerto Plata, deberían organizar visitas guiadas, divertidas, para educar y sobre todo familiarizar con ese espacio, sin miedo ni tabúes.

En algunas ciudades, los cementerios patrimoniales son como museos al aire libre. Se organizan conciertos, teatro, recitales de poesía, en otros casos, se hacen días de limpieza, de ornato, de pintura, de restauración para que el cementerio siempre esté limpio y atractivo, y que los habitantes se acostumbren a ver ese espacio gestionado, objeto de una política de animación y de mantenimiento permanentemente.

S.T. ¿Qué sentido tiene sepultar a un difunto en un lugar donde se contemple el arte funerario? ¿Es importante? ¿Por qué?

A.C. Enterrar un difunto es separarse en vida de un ser querido para siempre, el arte funerario expresa la tristeza, la tragedia o la alegría de la partida. Sea en las lápidas, esculturas, en los adornos, la forma de la tumba, del panteón o del sarcófago, el arte funerario expresa e indica la importancia que tenía el difunto.

Investigación

Aspectos. El cementerio es una nueva forma especial a partir del siglo XVIII, una ciudad de los muertos. El Rey Carlos III le pidió a los arquitectos españoles diseñar un espacio solemne, organizado con una iglesia en el medio, vegetación y belleza para enterrar a los muertos. El terreno debía estar alejado de la ciudad, ser grande y bien ventilado, y así fue. Los primeros cementerios son obras de arte.

Después, las familias se esforzarían para que su tumba familiar fuera la más bella, que el material fuera noble y robusto, las lápidas, expresiones del dolor, podían tener adornos, estatuas o esculturas. Además de ese aspecto, tomé en cuenta el poblamiento de la zona colonial y su proceso de éxodo a final del siglo XVIII. Analicé el lugar original, Sabana del rey, donde fusilaron a María Trinidad Sánchez.

Estudié las causas de las muertes ya que de 3,343 muertos más de 330 son niños. Tuve que analizar las epidemias y enfermedades de la época, la insalubridad de las casas de la zona colonial, (muy húmedas y frías, propicias para enfermedades pulmonares), analicé las profesiones de los muertos, por qué murieron. En caso de muertes violentas, su país de origen, los acontecimientos históricos que provocaron su muerte. Así que mezclo geografía, arquitectura funeraria, semiología, historia, política, climatología… para entender las vidas de los muertos enterrados en ese cementerio.