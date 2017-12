Dan Brown, inalcanzable con "Origen" en el listado de los libros más vendidos

Redacción internacional

Dan Brown se ha instalado como el número uno de superventas literarias con "Origen" y no hay autores que se acerquen a su dominio. Ni siquiera Ken Follett con "Una columna de fuego" ni Isabel Allende con "Más allá del invierno".

"Origen" encabeza las listas de Reino Unido, Portugal, México, España, Colombia, Brasil y Alemania y solo desciende al número dos en las de Estados Unidos e Italia y al tres en la de Argentina.





ALEMANIA



Ficción:



1.- "Origin" - Dan Brown (Bastei Lübbe).



2.- "Tyll" - Daniel Kehlmann (Rowohlt).



3.- "Flugangst 7A" - Sebastian Fitzek (Droemer).



4.- "Das Fundament der Ewigkeit" - Ken Follet (Bastei Lübbe).







No ficción:



1.- "Nächste Ausfahrt Zukunft" - Ranga Yogeshwar (Kiepenheuer & Witsch).



2.- "Das geheime Netzwerk der Natur" - Peter Wohlleben (Ludwig).



3.- "Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen" - Axel Hacke (Kunstmann).



4.- "Die Kunst des guten Lebens" - Rolf Dobelli (Piper).



Fuente: Der Spiegel.







ARGENTINA



Ficción:



1.- "La herida", de Jorge Fernández Díaz (Planeta).



2.- "Más oscuro", de E.L. James (Grijalbo).



3.- "Origen", de Dan Brown (Planeta).



4.- "Mafalda, lo mejor", de Quino (Los Libros Mas Pequeños del Mundo).







No ficción:



1.- "Un Lider en Vos", de Isela Costantini (Sudamericana).



2.- "Horóscopo chino 2018", de Ludovica Squirru Dari (Kepler).



3.- "El libro negro de la justicia", de Gerardo Young (Planeta).



4.- "Los Secretos de la Casa Rosada", de Liliana Franco (Sudamericana).



Fuente: tematika.com.







BRASIL



Ficción:



1.- "Origem" - Dan Brown (Arqueiro).



2.- "O Homem Mais Feliz da História" - Varios Autores (Sextante).



3.- "O Homem Mais Inteligente da História" - Augusto Cury (Sextante).



4.- "It-At Coisa" - Stephen King (Suma de Letras).







No ficción:



1.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM).



2.- "O Livro de Jô" - Jô Soares (Matinas Suzuki Jr.).



3.- "Leonardo da Vinci" - Walter Isaacson (Intrínseca).



4.- "Homo Deus" - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras).



Fuente: revista Veja.







COLOMBIA



Ficción:



1.- "Origen" - Dan Brown (Planeta).



2.- "El soborno" - John Grisham (Penguin Random).



3.- "Más allá del invierno" - Isabel Allende (Penguin Random).



4.- "El fuego invisible" - Javier Sierra (Planeta).







No ficción:



1.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favili (Planeta).



2.- "El poder de la decencia" - Sergio Fajardo (Planeta).



3.- "Rodolfo Llinas. La pregunta difícil - Pablo Correa (Penguin Random).



4.- "Camas y famas" - Daniel Samper (Penguin Random).



Fuente: Librería Nacional.







ESPAÑA



Ficción:



1.- "Origen" - Dan Brown (Planeta).



2.- "El fuego invisible" - Javier Serra (Planeta).



3.- "Patria" - Fernando Aramburu (Tusquets Editores).



4.- "Una columna de fuego" - Ken Follett (Plaza & Janés).









No ficción:



1.- "Transformar tu salud" - Xevi Verdaguer (Grijalbo).



2.- "Inglés para rubias que no tienen un pelo de tontas" - La Vecina Rubia y Mamen Rivera (Vaughan Systems)



3.- "Manual del aprendiz de cocinero: Técnicas, trucos, utensilios y recetas" - Varios Autores (Espasa).



4.- "Todos deberíamos ser feministas" - Chimamanda Ngozi Adichie (Random House).



Fuente: Casa del Libro.







ESTADOS UNIDOS



Ficción:



1.- "The Getaway" - Jeff Kinney (Amulet Books).



2.- "Origin" - Dan Brown (Doubleday).



3.- "Artemis" - Andy Weir (Crown).



4.- "Wonder" - R.J. Palacio (Knopf).







No ficción:



1.- "Let Trump Be Trump" - Corey R. Lewandowski y David N. Bossie (Center Street).



2.- "The Last Black Unicorn" - Tiffany Haddish (Gallery Books).



3.- "The Subtle Art of not Giving a F.ck" - Mark Manson (HarperOne).



4.- "Laugh-Out-Loud A+ Jokes for Kids" - Rob Elliott (HarperCollins).



Fuente: Amazon.







FRANCIA



Ficción:



1.- "L'ordre du jour" - Éric Vuillard (Actes Sud).



2.- "Astérix et la Transitalique" - Jean-Yves Ferri y Didier Conrad (Albert René).



3.- "L'art de perdre" - Alice Zeniter (Flammarion).



4.- "Dans la combi de Thomas Pesquet" - Marion Montaigne (Dargaud).







No ficción:



1.- "Le miracle Spinoza; une philosophie pour éclairer notre vie" - Frédéric Lenoir (Fayard).



2.- "La vie secrète des arbres" - Peter Wohlleben (Arènes).



3.- "C'était mieux avant!" - Michel Serres (Le Pommier).



4.- "Le sel de la vie" - Françoise Héritier (Odile Jacob).



Fuente: Edistat.







ITALIA



Ficción:



1.- "Quando tutto inizia" - Fabio Volo (Mondadori).



2.- "Origin" - Dan Brown (Mondadori).



3.- "Oltre l'inverno" - Isabel Allende (Feltrinelli).



4.- "Le tre del mattino" - Gianrico Carofiglio (Einaudi).







No Ficción:



1.- "Ogni storia è una storia d'amore" - Alessandro D'Avenia (Mondadori).



2.- "Storie della buonanotte per bambine ribelli" - Francesca Cavallo y Elena Favilli (Mondadori).



3.- "Una vita apparentemente perfetta" - Michelle Hunziker (Mondadori).



4.- "Peccato originale" - Gianluigi Nuzzi (Chiare Lettere).



Fuente: La Feltrinelli.







MÉXICO



Ficción:



1.- "Origen" - Dan Brown (Planeta).



2.- "Gravity Falls. Diario 3" - Disney (Planeta Junior).



3.- "It" - Stephen King (Debolsillo).



4.- "Una columna de fuego" - Ken Follett (Plaza & Janes).







No ficción:



1.- "Tus zonas erróneas: Guía para combatir las causas de la infelicidad" - Wayne W. Dyer (Debolsillo).



2.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favilli y Francesca Cavallo (Planeta).



3.- "Véndele a la mente, no a la gente" - Jürgen Klaric (Paidos).



4.- "Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida) - Amalia Andrade Arango (Planeta).



Fuente: Librería Gandhi.







PORTUGAL



Ficción:



1.- "Origem" - Dan Brown (Bertrand Editora).



2.- "Para lá do inverno" - Isabel Allende (Porto Editora).



3.- "Sinal de Vida" - José Rodrigues dos Santos (Gradiva).



4.- "Mais Negro" - E.L. James (Lua de Papel).







No ficción:



1.- "A Estranha Ordem das Coisas" - António Damásio (Temas e Debates).



2.- "O Caderno das Piadas Secas" - Pedro Pinto, João Ramalhinho y Gonçalo Castro (Manuscrito Editora).



3.- "Reaccionário com Dois Cês" - Ricardo Araújo Pereira (Tinta da China).



4.- "Da Lusitânia a Portugal" - Diogo Freitas do Amaral (Bertrand Editora).



Fuente: Librería Bertrand.







REINO UNIDO



Ficción:



1.- "Origin" - Dan Brown (Bantam Press).



2.- "The Midnight Line" - Lee Child (Bantam Press).



3.- "Why Mummy Drinks" - Gill Sims (HarperCollins).



4.- "Mythos" - Stephen Fry (M Joseph).







No ficción:



1.- "Blue Planet II" - James Honeyborne and Mark Brownlow (BBC).



2.- "Only Fools and Stories" - David Jason (Century).



3.- "Ask an Astronaut" - Tim Peake (Century).



4.- "Jenson Button: Life to the Limit" - Jenson Button (Blink).



Fuente: The Sunday Times.