Rilke como mentor

Denise Levertov

Tomado de La Jornada Semanal / traducción: Patricia Gola

Ciudad México

Tengo un conocimiento rudimentario del alemán y, por lo tanto, conozco la prosa de Rilke mucho mejor que su poesía, susceptible de ser traducida de manera mucho menos satisfactoria.

Sin embargo, ha sido para mí una influencia importante. Hay una hondura y una generosidad en sus percepciones que hicieron que éstas continuaran siendo relevantes para mí a través de las décadas. Yo llevaba muchos años escribiendo y había estado leyendo a Rilke durante siete u ocho, cuando llegué por primera vez a Estados Unidos y comencé a leer a Williams, Pound y Stevens. No transcurrió mucho tiempo cuando conocí a Robert Creeley y, a través de él, me encontré con las ideas de Olson. Recuerdo la cara de desagrado de Creeley por Rilke, o por lo que él imaginaba que aquél representaba, pero aunque es-taba entusiasmada con las nuevas ideas y abierta a su influencia, no me daba por vencida sobre lo que Rilke significaba para mí, porque yo sabía que él no era la mera trama de sentimentalismo de la que Creeley lo acusaba. Es cierto que Rilke puede ser pomposo y a veces moralista –pero esos episodios son mínimos comparados con su fuerza. Fue así como absorbí todas las tendencias estéticas y técnicas, maravillosamente útiles y estimulantes, con las que me topé en la década de los cincuenta, en un terreno preparado no sólo por mi formación cultural inglesa y europea en general sino, más específicamente, por el concepto de Rilke sobre la tarea del artista –un concepto serio, ciertamente noble, pero no sentimental ni petulante.

Aunque seguí leyendo otros volúmenes, fue a través de mis peculiares encuentros con él que su influencia continuó atrapándome. Lo primero que leí de Rilke fue 50 poemas escogidos (de Das Buch der Bilder y de Neue Gedichte)1, traducido por c. f. MacIntyre (1941), con notas y una introducción, que mi padre me regaló en la Semana Santa de 1942, en una edición bilingüe. MacIntyre es un traductor que exaspera a la mayoría de sus lectores (hizo versiones del Fausto, de Verlaine y Mallarmé, y también de Rilke) pero no tuvo la virtud, por lo que recuerdo, de involucrarse apasionadamente en el tema ni el deseo de asumir riesgos del lenguaje para avanzar en su peculiar relación de afecto y malhumor con el poeta elegido. Esto es particularmente cierto en relación a la obra de Rilke: le gustaba pero no se moría por ella; sus notas tienen un tono acre, completamente libre del Schwärmerei 2 que a menudo rodeaba a Rilke, como ser humano y como escritor (indudablemente con su complicidad) y que ha seguido causando el tipo de desconfianza que expresó Creeley en 1950. MacIntyre me ayudó a ubicar los poemas en un contexto cultural y también (al citar este contexto en su introducción) me familiarizó por primera vez con ese famoso pasaje de Los cuadernos de Malte Laurids Brigge que dice, con un leve grado de hipérbole, aquello que un poeta debe haber experimentado en la vida para poder escribir un poema, o incluso una sola línea de valor. Esa fue la primera lección que me dio Rilke –experimenta lo que vives: para el artista, cualquier cosa sentida no está exenta de valor, porque se vuelve parte del terreno en el que uno crece. (O, como lo expresó Goethe, aunque eso lo leí años más tarde: “Para hacer algo, uno debe ser alguien.”) Las palabras de Rilke reafirmaron mi teoría de que yo no tenía que realizar estudios (académicos) especiales para desarrollar mi poesía, sino que sólo necesitaba seguir leyendo y escribiendo, y estar abierta a todo lo que me ocurriera; el resto dependería de mis propias habilidades y del grado de intensidad y persistencia que estuviera dispuesta a dedicar al servicio del arte.

Lo siguiente que leí de Rilke fue Cartas a un joven poeta, en una edición de Reginald Snell (1945). Naturalmente, más que en ninguna de las otras diez, es en la Carta i donde habla más extensa y específicamente sobre las necesidades del poeta (quizás porque pronto fue para él evidente que Herr Kappus no estaba des-tinado a una vida dedicada al arte, y que sería un receptor más que un hacedor). La primera carta de la serie fue mi segunda lección: una vez más fue la confirmación, el sello de aprobación del instinto que siempre me había dicho que no corriera de aquí para allá buscando consejos. Como todos, yo necesitaba de tanto en tanto una reafirmación, una palabra de aprobación, una advertencia en contra de cierta debilidad, pero de algún modo sabía lo que las palabras de Rilke ahora me planteaban, que la necesidad esencial no era preguntar a los demás sino a uno mismo para obtener la confirmación. Y especificaba que la pregunta más importante no era: ¿es bueno lo que he escrito hasta ahora?, sino más bien, ¿debo escribir?” Llegué a reconocer, llegado un punto, que cuando dice que Herr Kappus debería continuar sólo si puede honestamente contestar “Sí”, significaba que la pregunta era permanente (para todos los poetas), no algo que se pregunta y se resuelve de una vez por todas. Igualmente, cuando afirma, en la misma carta, que “una obra de arte es buena sólo si ha salido de la necesidad”, no está repitiendo meramente ese mandato; el primer imperativo tiene que ver con un sentido inicial de ser arrastrado inexorablemente a la creación de un poema, mientras que el segundo exige que el poeta aplique a cada obra el mismo modelo.

Rilke no le hace hincapié a Kappus en las necesidades estéticas, estructurales de cada poema, pero su propia oeuvremanifiesta ampliamente esta preocupación. Uno se provee, entonces, de una base triple para la integridad artística, de la atención escrupulosa a tres necesidades: la necesidad de escribir como ser humano para alcanzar el propio ser; la necesidad de cada poema individual de ser escrito y las necesidades estéticas de cada poema, de cada línea. La implicación de un nivel de la ética estética no excluye el papel, juguetón, del artista como ilusionista, sino que lo engloba. Y también es importante recordar que Rilke no desdeñaba la ironía, pero se desvía del camino para decirle a Kappus que puede ser “un medio más de atrapar la vida”, que sin embargo es un recurso peligroso en los momentos improductivos (que lleva entonces, lo da a entender, a un cinismo barato) y que no funciona en los niveles más profundos de la experiencia.

Otra lección de Rilke que me reforzaba algo que yo ya sabía, tenía que ver con el valor de la soledad. (¿Acaso no todo lo que realmente aprendemos es la afirmación de lo que nuestra experiencia ya nos insinúa o lo que nuestra intuición consiente?). De niña yo había aprendido a disfrutar estar sola; ahora veía cómo Rilke señalaba la soledad como algo necesario para el desarrollo interior del poeta, para esa individualidad que debe ser para experimentar toda la múltiple otredad de la vida. Más tarde aquella frase sobre el matrimonio, o una relación equiparable, “la protección y el complemento mutuo de dos soledades”, que al principio sólo entendí oscuramente, se convirtió en un punto cardinal en mi mapa del amor, y aun más tarde en mi vida llegué a ver la soledad y el desarrollo individual, que son condición para que aquélla se dé como el único terreno válido en el que puede tener lugar la comunión de los muchos otros plurales de la hermandad. (Por supuesto, en la práctica, el propio Rilke rechazaba a las multitudes y difícilmente se le puede reivindicar como un democrático en la teoría; sin embargo, hay cartas suyas escritas en el Múnich revolucionario de 1918, aunque él no fue receptivo a la conmoción de esa nueva posibilidad y pronto se desilusionara de ella, que demuestran que fue francamente apolítico y aristocrático).

Cuando pienso en las Cartas escogidas (traducidas por r. f. c. Hull en 1946), que fue el tercer libro que tuve de Rilke y, en muchos sentidos, el más importante, es como si fuera un palimpsesto. Son tantos los pasajes, leídos en diferentes momentos de mi vida, que me han revelado tantas capas de significación. Algunos me los sé casi de memoria, pero hay otros a los que llego como si fuera por primera vez. A principios de 1947 y para suplir el índice original, comencé a hacer mi propio índice; y –al igual que los maravillosos títulos-poemas de Wallace Stevens– la sola lista nos da un sentido, peculiar y fuerte, de los contenidos: el otoño del creador, parado en la ventana, por alegría y por dolor, ¿cómo podemos existir?, la torre del miedo, el sabor de la creación, cada paso una llegada, vocales de aflicción, solo en las ciudades, nuestros conflictos como parte de nuestras riquezas, hilos de lamentación, el ratón en el zócalo, más allá del trabajo, secreto a voces, etcétera. De cada pasaje recibí, por supuesto, algo específico, pero todos ellos se combinaban, y no sólo aquellos que indexé sino, de un modo más importante y duradero, otros en los que describía y evocaba la vida de trabajo de Rodin y Cézanne, para acrecentar mi comprensión de la vocación del arte, la obstinada devoción a él que sin embargo está, aunque puede que no lleve a ninguna felicidad ordinaria, en el polo opuesto al ensimismamiento que a menudo, erróneamente se supone, es característico de los artistas. Los modelos que Rilke presenta como verdaderamente grandes –aunque tristemente anuncia lo que percibió como el declive de la integridad de Rodin en la vejez, y aunque no subestimó la hosca personalidad desconfiada de Cézanne– fueron heroica y apasionadamente estimulantes en relación con el arte mismo, e infatigables en su servicio exigente y seductor. “Trabaja y ten paciencia… Pon toda tu vida adentro de este círculo”, contaba que decía Rodin. El énfasis de Rilke en la “experiencia”, en vivir la propia vida con atención, está siempre en equilibrio con un énfasis equiparable en el hacer el propio trabajo artístico, en un fervor por hacerlo, no por el deseo del principiante de haberlo hecho, sino en un apetito por el proceso.

La intensa alegría de Rilke por lo visual (en el arte o en la naturaleza) resumió para mí una dirección sobre la que mi madre había llamado mi atención en una etapa muy temprana de mi vida. “Me encanta mirar hacia adentro”, escribió en lo que me ha parecido siempre un pasaje deliciosamente divertido sobre realmente mirar (por lo que “penetración” se ha vuelto un término demasiado abstracto): “¿Puedes imaginar lo glorioso, por ejemplo, que es ver un perro hacia adentro, al pasar –ver hacia adentro (no quiero decir imaginar introspectivamente, que es tan sólo una especie de gimnasia del ser humano por medio de la cual se sale inmediatamente del otro lado del perro, considerando a la humanidad, por así decirlo, simplemente como una ventana que yace detrás, no eso)– entrar precisamente al centro mismo del perro, al punto en que comienza a ser perro, al lugar en el que Dios, por así decirlo, se habría sentado un momento cuando el perro estuviera acabado, para mirar bajo el efecto de sus primeras vergüenzas e inspiraciones, y saber que estuvo bien, que no le faltaba nada, que no lo podía haber hecho mejor… Ríete, querido confidente, si te digo dónde debe encontrarse mi más grande sentimiento, mi sentimiento del mundo, mi dicha terrenal. Te lo debo confesar: debió encontrarse una y otra vez en ese ver hacia adentro, en los momentos indescriptiblemente veloces, eternos, de ese divino ver hacia adentro.”

Hay alegría en muchas de las cartas de Rilke, pese a los tempranas rachas de congoja y a los últimos tiempos de tormento en que (recuperándose rápidamente de su breve caída en la histeria colectiva a favor de la guerra en 1914) percibió el terror de la primera guerra mundial e intuyó que presagiaba los horrores posteriores de los que estamos siendo testigos (y los horrores aún peores que tememos). No era que contara con una astucia política común, sino que su sensibilidad a los temblores por debajo de la superficie, a las sombras ominosas (y también al contra-ritmo delicado, a la agitación de las semillas luchando por la luz) era aguda. Como un no participante, Rilke no experimentó la bestialidad cotidiana de la guerra, pero su peculiar sensibilidad le da a su perspectiva de conjunto una suerte de validez especial. Y considerando que esa facultad lo hizo altamente vulnerable, es de notar que su sentido de la maravilla y el deleite sobrevivieran, de modo que al recuperar París tras “esos años terribles”, es capaz de sentir nuevamente “la continuidad de (su) vida”. El 20 de octubre de 1920 escribió: “aquí, aquí –la même plenitude de vie, la même intensité, la même justesse dans le mal”3, exceptuando el desorden y el bullicio, todo ha permanecido grandioso, todo lucha, se levanta, brilla, resplandece –los días de octubre– tú los conoces.



…Una hora aquí, la primera, habría sido suficiente. Y sin embargo yo he tenido cientos de ellas, días, noches –y cada paso fue una llegada”. La alegría que encontró en sus últimos años, en el Valais, en el pequeño Château de Muzot donde terminaron sus andanzas, no es una simple confrontación de una sensibilidad de apre-ciación con la belleza del mundo, sino la alegría más honda de una guerra ganada, la lucha de una vida por transformar “lo invisible en invisible”, esto es, de internalizar la experiencia –y usar “las cuerdas de los lamentos” para tocar “todo el himno de la alabanza que brota tras todo el peso, la angustia y el sufrimiento”, (“später auch den ganzen Jubel zu spielen”4). “Nuestros conflictos –dice– siempre han sido una parte de nuestras riquezas” –y uno siente que se ha ganado el derecho de decirlo, pues a partir de un gran conflicto interior ha realizado obras que dan energía y alegría a otros. En este sentido, ofrece un ejemplo para los poetas que lo siguen, del mismo modo que un Cézanne o un Rodin le sirvieron a él de ejemplo a través de la dedicación y de la obra que de ella resultó. Un ejemplo de persistencia y de realismo. Desafió a la angustia y continuó creando: podía ver a ambos: “al Cézanne, el viejo, [que] cuando uno le decía lo que pasaba… podía estallar en las tranquilas calles de Aix y gritar a su compañero: ‘Le monde, c’est terrible…’.”5, y al Cézanne que “durante casi cuarenta años… se mantuvo ininterrumpidamente en su trabajo, en su centro más recóndito… la frescura increíble y la pureza de sus cuadros se debe a su obstinación…”

Este tipo de influencia, primero en un joven principiante, y más tarde a lo largo de la vida de un artista en actividad, representa una ayuda mutua extremadamente útil. Es una influencia no de estilo, no de técnica, sino en la actitud hacia el propio trabajo que debe subyacer al estilo y al oficio: es a partir de esta postura básica, una especie de ética estética, que los jóvenes deben desarrollarse (en la medida que concuerde con los dones personales, indispensables e innatos). Si la ac-titud que subyace es poco firme, los movimientos de estilo también lo serán –gestos desesperados para mantener el equilibrio u ocultar el miedo a la caída. Rilke ofrece a todo joven poeta un ejemplo de actitud básica que puede seguir siendo importante a lo largo de toda una vida porque es reverente, apasionado y comprensivo. Reverenciar “el sabor de la creación”, como la llama en un extracto de su diario, lo lleva a imágenes sensuales y concretas. Su pasión por “el mirar hacia adentro” lo lleva al goce, al terror, a la transfor-mación y a la internalización (o absorción) de la experiencia. Y su comprensión, que no hace distinción entre el encuentro con el arte y el encuentro con la vida, le muestra al poeta un camino para sortear la brecha entre la conducta de la vida y la conducta del arte. Porque articuló una visión del papel del poeta que no ha perdido su significación en estas cuatro décadas en las que he leído y releído la prosa de Rilke, es que él sigue siendo para mí un mentor, tal y como lo fue cuando yo era una muchacha. Ninguna reiteración podrá desgastar estas palabras:

…a aquellos que no han realizado, quizás, su tarea a fondo… les deseo que puedan mantenerse alegremente en el camino del largo aprendizaje hasta llegar a ese profundo y oculto conocimiento de uno mismo, que los convenza (sin que tengan que buscar confirmación en los demás) de esa pura necesidad, por la que yo entiendo un sentido de lo inevitable y de lo irrevocable en su trabajo. Mantener clara nuestra conciencia interior y saber si podemos asumir la responsabilidad de nuestras experiencias creativas, de la misma manera en que ellas permanecen en toda su verdad y en su condición de absoluto: ésa es la base de toda obra de arte… •

Notas de la traductora:

1 El libro de las imágenes y Nuevos poemas.

2 Entusiasmo.

3 “La misma plenitud de vida, la misma intensidad,

la misma precisión en el mal”.

4 “Interpretar también más tarde todo el júbilo”.

5 “El mundo; es terrible.”