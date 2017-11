De cómo se va cociendo la violencia

Virginia Sánchez Navarro

virginiasanchezn@gmail.com

Nueva York

Otro Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer se nos va y, este año, tenemos la esperanza de que haya sido un verdadero paso adelante en la aparentemente interminable lucha por la igualdad y por la seguridad. Este año, gracias al trabajo de la prensa, los casos de Emely y de las demás jóvenes encontradas en situaciones horrorosamente similares hicieron que detuviéramos en verdad el día a día y que empezáramos a demandar explicaciones sobre la agresiva realidad que ensombrece a la mujer dominicana.

Los casos locales sumados a las recientes denuncias hechas por mujeres en Hollywood, mujeres globalmente conocidas, han despertado a esa criatura que llevamos todos adentro, esa que es capaz de llenarse de toda nuestra rabia y nuestra indignación y, con un grito de guerra, despertarnos del usual estupor que nos mantiene dormidos en la falsa creencia de que las cosas son así, de que no se puede hacer nada, de que hay que aceptar la ‘realidad’.

Entonces nos preguntamos ¿De dónde viene tanta violencia? ¿Qué lleva a un individuo a asumir que tiene derecho a herir físicamente? ¿A apoderarse sexualmente de otros? En lo que encontramos las respuestas más acertadas, quisiera dejar que esa criatura dentro de mi observe ciertos puntos. Y el primero es:

La violencia física no nace de un día para otro.

Un hombre no decide de repente patear, ahorcar, violar a una mujer. A veces escuchamos a la gente decir: “Increíble, siempre parecía ser un hombre tan bueno. Cómo cuidaba a su familia. Increíble que haya sido capaz de hacer algo tan horrendo”. Las cosas no son así. La violencia física es solo la consecuencia más baja, más fatal, de un sin fin de generaciones impregnadas con una cultura misógina y – quizás esté de más decir – errada. Se nos enseña desde niños que hay un lugar para el hombre y un lugar para la mujer. Se nos enseña a entender que la obvia desventaja en que esta asignación de género nos deja a nosotras la mujeres es algo natural y heredado, como si genéticamente estuviésemos diseñadas para ocupar siempre un segundo lugar y a pagar una deuda de por vida por ser del sexo femenino. Se nos enseña una cantidad innumerable de cosas que muchas veces terminamos creyendo por que nada en el paso de los años nos demuestra que no es así. Lo que me lleva al segundo punto.

La violencia contra la mujer no es solo golpes, no es solo violación sexual.

Como antes menciono, estas son las peores manifestaciones del imaginario machista. Pero no son las únicas manifestaciones. Las demás, las “pequeñitas”, las que muchas veces nos hacen confundir con “juegos”, con “bromas”, con “no sé por qué haces un show por algo que al fin y al cabo lo hacen todos”… estas son las que van formando un hogar ameno, un ambiente perfecto en que pueda crecer la final agresión física. Los golpes, las agresiones sexuales, el asesinato, vienen luego de haberse ido cociendo en un caldero de creencias y actitudes que exponen a la mujer como algo que se posee, algo que fue hecho para ti, algo imperfecto y débil y al mismo tiempo perfectamente servil.

La violencia contra la mujer empieza:

- Cuando me enseñas que las niñas deben ser calladas, sonrientes, agradables en todo momento.

- Cuando me prohibes andar correteando con los varones y sin embargo le preguntas al niño de al lado que cuántas novias tiene.

- Cuando me obligas a fregar, cocinar y servir mientras los ‘hombres de la casa’ tranquilamente hacen la digestión frente al televisor.

- Cuando me adviertes que los varones no deben ser provocados pero no le enseñas a ellos que a las hembras jamás se les agrede.

- Cuando me dices que no esté saliendo con tantos, que me dirán “fácil” o que ya estoy “quemada”.

- Cuando me dices que por qué no salgo con nadie, que me dirán “mojigata”.

- Cuando estamos en el trabajo y me dices: “amor, bella, mami” en vez de llamarme por mi nombre. ¿O es que acaso a los hombres también les llamas amor, bello y papi?

- Cuando un hombre es soltero porque “no deja que nadie lo ate” pero una mujer es soltera porque “no encuentra a nadie que le haga caso”.

- Cuando voy caminando por la calle y tengo sentir miedo de que si paso cerca de un grupo de hombres me empezaran a gritar cosas o a hacer sonidos obscenos.

- Cuando tengo que ponerme un abrigo aun con el calor que hace porque a lo mejor así no se voltearán a mirar y me dejarán caminar tranquila.

- Cuando te ofendes por que no te respondo el “piropo”, como si mi deber fuera andar por la calle esperando tu opinión o agradeciendo que apruebes de la ropa que llevo.

- Cuando no me atrevo a decirte tres cosas por temor a que te tornes físicamente violento.

- Cuando el jefe o el amigo de la familia se queda mirando bajo mi blusa y al contárselo a alguien me responde con un: “Honestamente, así son todos. No le des mente”.

- Cuando me enojo o expongo mi opinión y me tachas de “histérica” pero cuando un hombre reacciona o habla de igual forma entonces es un “increíble líder y pensador”.

- Cuando está bien bromear con lo “loca” que me pone la menstruación o la menopausia y utilizar esto para ridiculizar y quitarle valor a mis argumentos.

- Cuando asumes que el bebé es más responsabilidad de la mujer que tuya.

- Cuando asumes que la casa es su responsabilidad también.

- Cuando la miras como un fenómeno de la naturaleza si te dice que no le interesan ni los bebés ni las casas si no el trabajo pero olvidas rápidamente que a los grandes genios lo menos que les interesaba era reproducirse.

- Cuando está bien dejarla hablando sola si te está contando algo encuentras aburrido pero es un acto de traición a la patria cuando no está ahí para consolarte cuando necesitas hablar.

- Cuando no le das el trabajo porque, muy en el fondo y aunque no entiendas por qué, no crees que una mujer “dé para esto”.

- Cuando te dice que alguien intentó propasarse en la guagua, en el avión, en el ascensor y le preguntas que qué llevaba puesto. ¿Acaso te interesa saber qué llevaba puesto el agresor?

- Cuando para ti la única razón por la que no te pone caso es por que definitivamente tiene que ser “rara”.

- Cuando los asientos son estrechos pero sientes que tienes derecho a ir con las piernas extremadamente abiertas al punto de quitarle a ella la mitad de su espacio por que “eres hombre” (¿¿y quizás cerrar un poco las piernas que te quita algo de hombría??).

- Cuando piensas que una pelea entre hombres es una cuestión de honor pero una pelea entre mujeres seguro es una “pelea de gatas”.

- Cuando ves a un hombre llorar y le dices “pareces niña” como si el ser niña fuera ofensa y los hombres no tuvieran derecho a expresar cualquier tipo de sensibilidad.

- Cuando asumes que el que tiene que manejar el dinero eres tú por que Dios te libre de que una mujer decida cómo gastar lo que ambos ahorran.

- Cuando un hombre infiel está echando una cana al aire pero una mujer infiel es una sin vergüenza que no piensa en su familia.

- Cuando piensas que un hombre con múltiples parejas sexuales es un ‘hombre’ pero una mujer con los mismos hábitos es una ninfómana.

- Cuando se te enseña que el hombre debe salir con mujeres malas para aprender y con una mujer buena para casarse. Si no lo sabías, no existen mujeres “malas” ni mujeres “buenas”. Y por más que quieras usar esto como excusa para andar ilusionándolas y después dejarlas, ninguna – NINGUNA – mujer nace deseando ser la amante ni la aventura.

- Cuando acusas la palabra ‘feminismo’ como un arma de humillación por que cuando el orden de las cosas funciona a tu favor, ¿por qué cambiarlo?

- Cuando, como mujer, caes en el juego de ver a cada una de las demás como tu competencia, como una amenaza.

- Cuando te ofende ver mujeres exigiendo y viviendo cambios en su vida familiar y laboral por que crees que lo están haciendo como una crítica a la vida que has tenido tú. No sabes que es gracias a las generaciones previas que las generaciones de hoy seguimos sacando coraje para levantar la voz y decir YA BASTA.

Y esto conduce al último punto:

Las mujeres debemos estar a favor de las mujeres. El peligro más grande que corremos es el de darnos la espalda. La ironía más grande del mundo machista es que, aún en casos tan devastadores como el de Emely, muchas mujeres fueron escuchadas comentar: ¿Y qué hacía una niña teniendo relaciones sexuales? ¿Y qué estaba haciendo esa mamá que dejó que su hija andara en eso? Como si de todo el horror de esa historia esas fueran las preguntas que necesitaran respuestas y no el por qué alguien se sintió con derecho a herirla así. Debemos ser mejores compañeras, debemos actuar para nuestro bien común, no andar comparándonos ni criticando la manera en que las demás hacen las cosas como si de alguna forma esto nos hiciera inmediatamente superiores.

Ojalá que esa criatura que despertó este año en nosotros, hombres y mujeres, siga despierta por mucho tiempo. Al menos lo suficiente como para que nuestra indignación se convierta en acción, para que la rabia se convierta en cambio. Y ojalá que las generaciones que aún no llegan nazcan con una criatura interna que pueda dormir tranquila durante toda su vida, sin necesidad de ser despertadas por injusticias ancestrales que, hace mucho tiempo ya, debieron haber sido erradicadas.