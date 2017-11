Pamela Rivera o los reflejos que revelan

Patrick Landry

Estados Unidos

Una cierta idea del movimiento

Al parecer, las pinturas tratan de varios temas, como perros, carros o aviones, que no tienen un vínculo entre ellas. En realidad, no es así en el sentido que todas las obras tienen varios denomínales comunes entre ellos uno es el movimiento y para ser más preciso una cierta idea de velocidad que no está expresada de forma visual sino conceptual. El avión no está volando, el carro no está en movimiento, las canicas no ruedan pero todos los elementos de cada obra son elementos que podemos identificar al movimiento y a la velocidad. Los artistas captan frecuentemente la atención del espectador no de manera directa o evidente sino tratando de captarla de manera inconsciente. Es uno de los poderes de la imagen, lo de a través de formas o líneas plasmar visualmente algo diferente del mensaje. El movimiento en arte es algo que preocupa los artistas desde siempre, sobre todo como transcribir en dos dimensiones sobre un plano elementos que se mueven o expresan una idea de movimiento. La solución retenida por Pamela Rivera es tener como punto común que los objetos puedan estar asociados al movimiento dejando la presencia humana invisible sin embargo presente psicológicamente. Su búsqueda sobre el movimiento va más allá de lo conceptual, las soluciones plásticas juegan un papel de primer plano para llevarnos a un mundo bien particular.

Reflejos que revelan

Entonces, entramos en la obra. Podemos ver que el fondo es generalmente uniforme y deja los elementos del cuadro acaparar todo el espacio. El fondo permite a las formas tener más volumen porque existe una diferencia en el tratamiento de las pinceladas entre fondo y elementos. Estos elementos son más trabajados en el sentido que las pinceladas se ven más y que la yuxtaposición de los sutiles tonos de colores crean un aspecto casi 3D dando la impresión que van a salir del cuadro dejando el fondo vacío. En la obra que representa canicas, sobre todo que tienen un tamaño gigante que les da más todavía esa sensación de desplazamiento, es impresionante ver como las canicas dan la impresión de salir del marco. Para seguir con la dicotomía que existe entre fondo y formas, la otra elección de la artista es usar colores calientes para el fondo y tonos fríos para los elementos. De esa manera, los elementos se despegan del fondo gracias a la gama de los tonos que viene acentuar esta dicotomía. Hay una impresión algo metálico muy frío en los elementos como el carro y el avión algo que ver con el acero. En la pintura de las canicas, el vidrio es una materia que cuando la tocamos nos da una sensación de frío. Sin embargo, si miramos bien las figuras de más cerca, podemos constatar que los reflejos puestos sobre esas mismas figuras tienen un doble rol. El primero es crear el máximo de volumen y de intensidad luminosa. El segundo es acogernos de manera muy sutil. Lo que se refleja son por ejemplo ventanas pintadas con tonos que se parecen a colores de la cotidianidad. Existe en los reflejos un realismo acogedor que contrabalancea por ejemplo con el fondo donde la ausencia de algo lleva la obra al campo de un hiperrealismo muy intenso en cuanto a la presencia de las formas. Sería muy interesante desarrollar más sobre estos reflejos que actúan como si fueran espejos. En la historia del arte se ha hablado mucho del poder del espejo tanto iconográfico como iconológico. En la obra de Pamela Rivera los reflejos hacen volcar los cuadros de un mundo deshumanizado a un mundo auténtico, más real. Los reflejos son pequeñas ventanas con su cortina o paisajes entre otros que nos permiten sentir la presencia humana de manera más cierta aunque no esté todavía presente ningún ser humano que aparecerá con los dibujos.

Los dibujos

Los lápices sobre papel, la mayoría son retratos de personas famosas. El montaje de la exposición los pone uno al lado del otro para llenar una pared, como si fuera una manera de dejar una presencia humana que nada ni nadie podría quitar de allí. Es impresionante ver esa presencia humana que no aparece en los cuadros de esa forma sino indirectamente a través de objetos como el carro o el avión e interesante subrayar la dicotomía que existe entre las pinturas y los dibujos en cuanto a los temas tratados.

Lo que podemos constatar es que en su obra tanto las pinturas como los dibujos tienen un cierto hiperrealismo, sin embargo las pinturas no muestran una realidad bien contemporánea es decir el ser humano que se vuelve máquina aparece en un cuadro en el cual el perrito estandarizado –homenaje a la obra de Jeff Koons- puesto en correa por un robot. Es una denuncia de la sociedad actual que no nos deja ser nosotros mismos o también cada quien que acepta el mundo actual sin tener una visión crítica personal.

Con los sutiles detalles que son los reflejos y los temas tratados, Pamela Rivera nos hace reflexionar sobre nuestra propia condición en una época donde todo va rápido fruto de la presencia de las máquinas y de nosotros mismos que no nos paramos a tomar el tiempo, el mejor aliado que nos permite disfrutar del momento como lo podemos hacer viendo esa exposición.

Sus cuadros se gravan en nuestra memoria de manera sumamente eficiente.