"Origen", el libro de Dan Brown, arrasa como el más vendido en todo el mundo

La nueva entrega de las aventuras de Robert Langdon, "Origen", sigue arrasando en todo el mundo y ocupa el número uno en ventas en Alemania, Brasil, Colombia, Italia, México y Reino Unido y aparece entre los tres primeros en Argentina, España, Portugal y Estados Unidos.

La obra de Dan Brown es, de lejos, la más vendida de ficción, mientras que de no ficción destacan el libro de fotografías sobre los ocho años de presidencia Barack Obama, que se ha aupado a la primera posición en su país.



ALEMANIA



Ficción:



1.- "Origin" - Dan Brown (Bastei Lübbe).



2.- "Flugangst 7A" - Sebastian Fitzek (Droemer).



3.- "Die Perlenschwester" - Lucinda Riley (Goldmann).



4.- "Die Zweisamkeit der Einzelgänger" - Joachim Meyerhoff (Kiepenheuer & Witsch).







No ficción:



1.- "Das geheime Netzwerk der Natur" - Peter Wohlleben (Ludwig).



2.- "Die Kunst des guten Lebens" - Rolf Dobelli (Piper).



3.- "Nächste Ausfahrt Zukunft" - Ranga Yogeshwar (Kiepenheuer & Witsch).



4.- "Das geheime Leben der Bäume" - Peter Wohlleben (Ludwig).



Fuente: "Der Spiegel".











ARGENTINA



Ficción:



1.- "La Herida" - Jorge Fernández Díaz (Planeta).



2.- "Origen" - Dan Brown (Planeta).



3.- "Mas allá del invierno" - Isabel Allende (Sudamericana).



4.- "Faraón" - Wilbur Smith (Emece).







No ficción:



1.- "La dieta del metabolismo acelerado" - Haylie Pomroy (Grijalbo).



2.- "El libro negro de la Justicia" - Gerardo Young (Planeta).



3.- "Horóscopo chino 2018" - Ludovica Squirru Dari (Kepler).



4.- "Primavera sangrienta" - Marcelo Larraquy (Sudamericana).



Fuente: tematika.com / Yenny-El Ateneo.











BRASIL



Ficción:



1.- "Origem" - Dan Brown (Arqueiro).



2.- "O homem mais feliz da historia" - Augusto Cury (Sextante).



3.- "O homem mais inteligente da historia" Augusto Cury (Sextante).



4.- "Outros jeitos de usar a boca" - Rupi Kaur (Planeta).







No ficción:



1.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM).



2.- "Leonardo da Vinci" - Walter Isaacson (Intrínseca).



3.- "Homo Deus" - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras).



4.- "Na minha pele" - Lázaro Ramos (Objetiva).



Fuente: revista Veja.











COLOMBIA



Ficción:



1.- "Origen" - Dan Brown (Planeta).



2.- "Los restos del día" - Kazuo Ishiguro (Grupo Penta).



3.- "El soborno" - John Grisham (Penguin Random).



4.- "Nunca me abandones" - Kazuo Ishiguro (Grupo Penta).







No ficción:



1.- "Camas y famas" - Daniel Samper (Penguin Random).



2.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favili (Planeta).



3.- "Una verdad oscura" - Germán Castro (Planeta).



4.- "Soy una mujer holística" - María José Flaqué (Penguin Random).



Fuente: Librería Nacional.











ESPAÑA



Ficción:



1.- "El fuego invisible" - Javier Serra (Planeta).



2.- "Yo soy Eric Zimmerman" - Megan Maxwell (Planeta).



3.- "Origen" - Dan Brown (Planeta).



4.- "Eva (Falcó 2)" - Arturo Pérez Reverte (Alfaguara).







No ficción:



1.- "En defensa de España: Desmontando mitos y leyendas negras" - Stanley G. Payne (Espasa Libros).



2.- "El poder del ahora" - Eckhart Tolle (Gaia)



3.- "Todos deberíamos ser feministas" - Chimamanda Ngozi Adichie (Random House).



4.- "La voz de tu alma" - Laín García Calvo (Autor-Editor).



Fuente: Casa del Libro.











ESTADOS UNIDOS



Ficción:



1.- "The Midnight Line" - Lee Child (Dell).



2.- "Milk and Vine" Adam Gasiewski y Emily Beck (Edición independiente).



3.- "Origin" - Dan Brown (DoubleDay).



4.- "The Getaway" - Jeff Kinney (Amulet Books).







No ficción:



1.- "Obama" - Pete Souza (Little, Brown & Co.).



2.- "The Subtle Art of not Giving a F.ck" - Mark Manson (HarperOne).



3.- "Leonardo da Vinci" - Walter Isaacson (Simon & Schuster).



4.- "Hacks" - Donna Brazile (Hachette Books).



Fuente: Amazon.











FRANCIA



Ficción:



1.- "Astérix et la Transitalique" - Jean-Yves Ferri y Didier Conrad (Albert René).



2.- "L'ordre du jour" - Eric Vuillard (Actes Sud).



3.- "La disparition de Josef Mengele" - Olivier Guez (Grasset et Fasquelle).



4.- "La sorcière" - Camilla Läckberg (Actes Sud).







No ficción:



1.- "Servir" - Pierre de Villiers (Fayard).



2.- "C'était mieux avant" - Michel Serres (Le Pommier).



3.- "La vie secrète des arbres" - Peter Wohlleben (Arenes).



4.- "Sapiens; une breve histoire de l'humanité" - Yuval Noah Ha



Fuente: Edistat.











ITALIA



Ficción:



1.- "Origin" - Dan Brown (Mondadori).



2.- "Le tre del mattino" - Gianrico Carofiglio (Einaudi).



3.- "La colonna di fuoco" - Ken Follett (Mondadori).



4.- "Quando tutto inizia" - Fabio Volo (Feltrinell).







No ficción:



1.- "Ogni storia è una storia d'amore" - Alessandro D'Avenia (Mondadori). :



2.- "Bacio feroce" - Roberto Saviano (Feltrinelli).



3.- "Le linee rosse" - Federico Rampini (Mondadori).



4.- "Fatto in casa da Benedetta 2", Benedetta Rossi (Mondadori)



Fuente: La Feltrinelli.











MÉXICO



Ficción:



1.- "Origen" - Dan Brown (Planeta).



2.- "El principito" - Antoine de Saint-Exupery (Emece).



3.- "It (eso)" - Stephen King (Debolsillo).



4.- "Una columna de fuego" - Ken Follet (Plaza y Janés).







No ficción:



1.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favilli (Planeta).



2.- "Véndele a la mente, no a la gente" - Jurgen Klaric (Paidós).



3.- "Uno siempre cambia al amor de su vida (Por otro amor o por otra vida)" - Amalia Andrade (Planeta).



4. "La magia del orden" - Marie Kondo (Aguilar).



Fuente: Gandhi.











PORTUGAL



Ficción:



1.- "Para lá do inverno" - Isabel Allende (Porto Editora).



2.- "Origem" - Dan Brown (Bertrand Editora).



3.- "Astérix e a Transitálica" - Jean-Yves Ferri (Edições Asa).



4.- "Sinal de Vida" - José Rodrigues dos Santos (Gradiva).







No ficción:



1.- "A Estranha Ordem das Coisas" - António Damásio (Temas e Debates).



2.- "Reaccionário com Dois Cês" - Ricardo Araújo Pereira (Tinta da China).



3.- "Da Lusitânia a Portugal" - Diogo Freitas do Amaral (Bertrand Editora).



4.- "De que Cor é o Medo" - Sílvia de Oliveira (Bertrand Editora).



Fuente: Librería Bertrand.











REINO UNIDO



Ficción:



1.- "Origin" - Dan Brown (Bantam Press).



2.- "Two Kinds of Truth"- Michael Connelly (Orion).



3.- "Uncommon Type" - Tom Hanks (Wm Heinemann).



4.- "The Rooster Bar" - John Grisham (Hodder).



Fuente: "The Sunday Times"







No ficción:



1.- "Only Fools and Stories" - David Jason (Century).



2.- "Ask an Astronaut" - Tim Peake (Century).



3.- "Jenson Button: Life to the Limit" - Jenson Button (Blink).



4.- "Blue Planet II" - James Honeyborne & Mark Brownlow (BBC).