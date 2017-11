Ramírez: Premio Cervantes coloca en el mapa a la literatura centroamericana

EFE

Managua

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, galardonado hoy con el Premio Cervantes 2017, dijo Efe en Managua que ese reconocimiento le "obliga a escribir mejor" y coloca en el mapa a la literatura centroamericana.

"Es un reconocimiento que me llena de mucha responsabilidad y me obliga a escribir mejor", declaró en su residencia en la capital nicaragüense el que ahora es el primer escritor centroamericano reconocido con el Premio Cervantes.



El galardón, considerado el Nobel de literatura en castellano, además "abre una ventana y yo, desde el podio al que subo" para "tener mejor oportunidades de hacer visible nuestra propia literatura y, sobre todo, la de los jóvenes", agregó.



El fallo del jurado hecho público este jueves por el ministro de Educación, Cultura y Deporte de España, Íñigo Méndez de Vigo, resalto que Ramírez (1942) ha sido galardonado por reflejar en su literatura "la viveza de la vida cotidiana, convirtiendo la realidad en una obra de arte".



"Yo siempre he trabajado con la realidad, con lo que me rodea, tratando de interpretarlo" a través de la expresión y el lenguaje, explicó el escritor, periodista, político y abogado nicaragüense.



Ramírez, que manifestó que el Premio Cervantes le llena "de mucha responsabilidad", adelantó que aspira escribir una siguiente novela y a "seguir escribiendo", porque su "aspiración es la escritura, no los premios".



Dotado con 125.000 euros (147.500 dólares), esta edición del premio ha vuelto a cumplir la ley no escrita que reparte el galardón de forma alternativa entre Latinoamérica y España.



Tras siete votaciones y más de tres horas, el jurado concedió el premio a Ramírez "por aunar en su obra la narración y la poesía y el rigor del observador y el actor, así como por reflejar la viveza de la vida cotidiana convirtiendo la realidad en una obra de arte, todo ello con especial altura literaria y en pluralidad de géneros, como el cuento, la novela y el columnismo periodístico".