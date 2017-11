Internet: cambios sin precedentes

Susy Tejeda

El avance con el pasar de los años empieza a notarse con las nuevas invenciones; las máquinas evolucionan, surgen descubrimientos que transforman e impactan la sociedad, y en una secuencia de conversiones, donde las señales corporales se representan a través de dibujos; de signos se pasa a jeroglíficos; luego los sonidos le dan un significado a las letras y se adoptan diversos alfabetos, las modificaciones de la escritura per se invaden la actualidad, respaldadas por las nuevas tecnologías de la información.

En esta ‘era tecnológica’ los hablantes han encontrado mecanismos para cambiar la forma de escritura; en busca de rapidez para transmitir mensajes y el acople o adopción de los nuevos códigos emergentes del lenguaje de las redes sociales, han creado una distorsión de la lengua española.

El español en internet: ¿avance o retroceso?

No se trata de investigar, contar historias, expresar sentimientos, emociones a través de imágenes o ‘emojis’, como se hace con frecuencia a través de la mensajería instantánea y las redes sociales, sino del uso ortográfico incorrecto en las construcciones de textos.

Ambos engloban el lenguaje propio de la ‘generación red’, también llamado ciberlenguaje o comunicación del milenio.

Aunque para un grupo, moldear los mensajes a ‘la

escritura virtual’ no afecta su objetivo de comunicar lo deseado, inclusive determinan su uso como recomendable; desde el punto de vista gramatical, léxico, fonético y fonológico, la abreviación indiscriminada de las palabras, el reemplazo de palabras por letras con igual sonido y el mal empleo de los signos de puntuación han creado una variación lingu¨ística que pone en detrimento el idioma español.

El empobrecimiento de la correcta escritura generado por el uso de este lenguaje en las redes sociales, con omisiones de palabras o faltas ortográficas, ha incrementado su implementación en los estudios académicos y en escenarios formales, al punto de adoptarlo como parte de su identidad lingu¨ística. En ocasiones, expresan verbalmente las palabras utilizadas en el ciberlenguaje.

No existe un estudio o profesión dedicada al aprendizaje de este lenguaje escrito, más bien, la escritura virtual se ha adherido a los usuarios en su acceso habitual a las redes.

Los jóvenes son los creadores y quienes se han apoderado del empleo masivo de la ‘escritura digital’. A través de encuestas aplicadas a estudiantes entre 18 a 22 años pertenecientes a la Generación Red, el análisis de contenido de mensajes que difunden en las redes y escritos académicos y entrevistas para conocer la configuración de los elementos comunicativos escritos, Lizy Navarro Zamora determinó, en su investigación sobre la comunicación del milenio, que los estudiantes han transportado el ciberlenguaje a la vida académica, creando repercusión en la escritura.

Otras personas se han adherido a esta tendencia comunicacional, para estar a ‘la vanguardia’.

Si bien es cierto que las nuevas tecnologías implican un nuevo modo de usar el lenguaje, pareciera según el escritor y periodista español Juan Luis Cebrián que se está asistiendo a la implantación de una especie de idioma universal, “un experimento de creación de un nuevo esperanto, cuya capacidad expresiva no es mucha, entre otras cosas porque resulta absolutamente inútil para describir los matices”.

A pesar de la proliferación y acogida que ha tenido el ciberlenguaje principalmente en los jóvenes, su utilización no será capaz de dibujar con palabras o transportar al lector a espacios o ambientes deseados, como puede hacerlo la escritura tradicional, una parte inherente de la identidad y cultura nacional, ni podrá ocupar jamás un lugar considerable en la gramática española.

Particularidades de la escritura virtual

• Uso excesivo de abreviaturas, con la finalidad

de ahorrar tiempo y dinero en el costo de los

mensajes SMS

• Eliminación de vocales y consonantes, por

ejemplo la “u” en las sílabas “gue” y “que”.

• No utilizan la “ñ”.

• Transforman la “y” en “i”

• Mal uso de los signos de admiración e

interrogación, solo cierran. Por ejemplo: estás

bien?, espectacular! (como se hace en el inglés)

Producto de la influencia del ciberlenguaje en el español

• Prmitm: permíteme

• Aki: aquí

• Wy: ¿Why? (¿Por qué?)

• Xf: por favor

• Tqm: te quiero mucho

• Grr: enfadado

• Vak: vaca

• Tlk to u latr: Talk to you

later (hablamos después)

• Akriciar: acaricias

• Kntm: cuéntame

• ajá: Asentamiento,

compresió

• B4e: Best Friends Forever

(mejores amigos por

siempre)

• K-pz?: ¿Qué pasa?

• Mircols: Miércoles

• Rp2: Rápidos

Citando algunos ejemplos de palabras, las modificaciones ortográficas son notables: se excluyen vocales, se suprimen algunos grafemas y se utilizan siglas. Sin embargo en la construcción de párrafos hay cambios gramaticales como el uso indistintivo de minúsculas y mayúsculas y de términos anglosajones, por ser el inglés el idioma dominante e invasor de la red; además, de la incorporación de códigos, muestra de la transformación de la escritura del español.

‘Usuario que copia y repite’

El poco interés por la lectura, el mal uso de la gramática, la rapidez con la que se buscan las informaciones generan un aprendizaje defectuoso, impiden que la persona pueda tener criterio, y lo convierte en un escritor papagayo, dedicado a reproducir la tendencia del ciberlenguaje.

En el libro “Escribir en internet”, citan que “desde el momento en que se escribe en la red, las palabras cobran una dimension global”, por lo que es indispensable hacer un uso consciente del tipo de lenguaje utilizado.