Luís Beiro

Santo Domingo

Una Buena parte del cine del director taiwanés Chang Jung-chi retrata problemas de los adolescentes. Por ejemplo, en su cinta “Tourch of the light” (2013), enfrenta la historia de un joven ciego que ingresa a estudiar música debido a sus grandes dotes para tocar el piano. Allí se verá obligado a valerse por si mismo para conseguir sus objetivos. Un año después, Chang estrena otra cinta sobre el acoso escolar y los problemas de la rebeldía juvenil contra sus familiares cercanos. En “Partners in crime”, tres adolescentes asumen la función de detectives que investigan las verdaderas causas del suicido de una compañera de clases. La puesta en escena se presenta a través del flasback, donde el pasado y el presente se mezclan para que el espectador no se deje influenciar por la pesquiza investigativa, sino que se haga cómplice de la personalidad de cada joven (incluyendo la suicida) para encontrar respuestas en la falta de confianza con sus familiares, y con ellos mismos. Estamos frente a una película importante, fuera de lo común, narrada con voz poco comercial, apropiada para exhibir la creatividad de un director que sabe hacer cine con bajo presupuesto, pero cine verdadero.

Ficha técnica.

País: Taiwán. Año: 2014. Duración: 89 minutos. Dirección y guion: Chang Jungchi. Reparto: Huang Teng- Hui, Huang Tsai-yi, Ko Chiayen, Lieh Lee, Wen Chen- Ling. Sinopsis: Tres adolescentes cruzan accidentalmente por una calle donde aparece una estudiante que aparentemente se ha suicidado. tirándose del quinto piso de un edificio. Ellos se organizan para averiguar las causas de la muerte de la joven. Pero cada uno tiene su propio secreto y su personalidad que no desean compartir.