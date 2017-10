Una temporada sinfónica para Jacinto Gimbernard

Miriam Veliz

Santo Domingo

Terminó la Temporada Sinfónica 2017, dedicada a Jacinto Gimbernard Pellerano, un gesto que la familia no puede menos que agradecer a su director, José Antonio Molina, a quien unían lazos de afecto, respeto y admiración mutuos.

Asistí al concierto final, 18 de octubre, sin saber si la tristeza o la alegría estaban más en mí. Jacinto Gimbernard Pellerano, que abandonó su cuerpo el 24 de mayo de este año, fue excepcional como padre, como amigo, como maestro, como esposo... como ser humano. Yo que tantos años compartí con él necesitaba de nuevo respirar ese aire que formó parte de él, estar detrás del escenario... Ver a los músicos miéntras, tras bastidores, conversan, tensan sus cuerdas, afinando sus instrumentos o revisan algún pasaje antes de salir, llena mi ser como el agua llena una esponja. Y respiro distinto el aire. Siento que allí está él, que allí está también mi madre, y anónima, me muevo entre ellos, sonriendo y saludando a veces. Solo a veces. Quizá permito a mis ojos humedecerse, porque la verdad no lo he llorado suficiente y hay que conectarse con el dolor para superarlo de raíz.

Suena la música para entrar a la sala y debo correr a mi asiento. Sale Zvezdana Radojkovic, la concertina interina (hace poco, apenas en julio, falleció el concertino Pavle Vujcic, quien fue su esposo). Me gusta verla. A su señal, los músicos tocan en una especie de “puesta en común”. Ella aprueba y se sienta a esperar al director. Como Jacinto ocupó esa posición en la orquesta, a él lo veo en ella. Entra el director invitado, Enrique Mesa, cubano. Todos los músicos lo reciben de pie. Hoy, para mí, él también es Jacinto.

Empieza la música. Ya no me tocan entradas, pero pago con gusto. Amo la música. La llevo dentro desde antes de nacer y no hablo formalmente de ella, porque solo entiendo lo que me hace sentir. Dejo que la música me lleve, se trata de una pieza de Manuel Tejada, “El sueño de mi padre”, el título es perfecto. Mientras una lágrima me sorprende, me permito sentirÖ y escribo. Estoy en mi lugar. Doy gracias por el privilegio que he tenido. La melodía llena el espacio y nosotros nos integramos, testigos mudos, a esa mágia que todo lo toca.

El director viste cómodo, tela holgada con caída suave, otro tipo de elegancia más tropical. Su cabello es blanco, su firmeza y dirección, grata, definida, desde mi ángulo, se ve limpia. Los músicos hacen, a su orden, una parada abrupta y casi enseguida, entran los chelos suavemente, creciéndose poco a poco, se le van uniendo violines, violas... Y siento el amor, y veo los rostros de algunos músicos transfigurarse. Hay tal belleza que no puedo describirla con palabras. Vuelve la intensidad, tambores y demás instrumentos se destacan, el aire latino florece. Pero no sigo hablando de esa pieza. Termina y los tramoyistas corren el piano al frente del escenario. Llega a mi mente mi madre, Miriam Ariza, hermosa e intensa solista y su poco común relación con el piano. Las veces que tocó en este mismo escenario... Hoy el invitado es un talentoso joven Henry Kramer. Con el traje tradicional, destaca su mirada y su corbatín blanco... hasta que empieza la música. Lo veo respirar, mover la cabeza, balancear un poco el cuerpo... sus ojos se entrecierran mientras siente la músicaÖ sé que va a entrar cuando lo veo poner los pies en los pedales del piano. Sus manos, como alas de mariposa, se posan sobre las teclas y entra. Transmite, lo siente y mi corazón lo agradece uniéndose a ese algo intenso y sagrado que hay en él. La música llena todo. La velocidad aumenta... y cuando pausa, los brazos caen abandonados a los lados de la banqueta, cae su espalda antes erguida, y sus hombros, y su mirada. Por momentos parece que fuera a llorar; otras, se relaja y en ocasiones su rostro refleja angustia, preguntas, intenso dolor, un mundo interior inquieto.. entran los demás instrumentos, suenan flautas y oboes, la orquesta, que había callado por un rato, vuelve a tomar presencia, y es hermosa. También es hermoso ver la comunicación entre director y solista cuando le toca entrar. Disfruto los momentos en que la flauta y el oboe suenan... Pero esta pieza es intensa, con momentos bruscos, oscuros... creo que más allá de lo que se dice sobre ella, compositor e intérprete sienten la muerte del amigo (hay quienes dicen que Brahms la escribió tras la muerte de su querido amigo Schumann, lo que de nuevo me conecta con la pérdida de Jacinto). Este concierto me mueve como un sube y baja. Tiene tres movimientos, pero hablar de ellos es más propio de expertos y yo soy solo una oyente agradecida. No me extiendo en lo que me hace sentir la pieza y sus variaciones. Termina y hasta los músicos dicen bravo en silencio. Pude leer los labios de quienes están al frente. Hay satisfacción y orgullo. En el intermedio fui a agradecerle en nombre de mami y Jacinto. Me dijo que esta es una de sus piezas favoritas. ¡Resulta que Manuel Rueda le había sugerido a mi madre tocar ese Brahms antes de que decidiera dejar de dar conciertos!

La próxima obra, del mismo compositor, es la sinfonía número 3 en fa mayor, Op. 90. Con ella se quita lo fúnebre, hay cierta ligereza, cierta poesía, que permite disfrutar lo que el director y la orquesta hacen juntos. Los dos chelistas principales: Milena Zivkovic y Juan Pablo Polanco son ¡excelentes! También los oboes, clarinetes y demás instrumentos, por supuesto, los violines... siempre.

¡Admiro a los directores de orquesta, qué capacidad deben tener para estar atentos a cada instrumento, a cada entrada, para dar sentido a las cosas! En esta ocasión fue Enrique Pérez Mesa, que va de lo amable a lo enérgico, según requiere la pieza, pero la mayor parte de la temporada ha sido el intenso y pasional José Antonio Molina, “Chicho” para sus amigos, que salta en el podio, o se agacha, y dirige de memoria, asombroso y admirable.

Esta noche terminó con un regalo del director Pérez Mesa: “Danzón” del compositor cubano Alejandro García Caturla, un gesto muy agradable en que sale el ritmo latino y por momentos el director parece bailar. Feliz final que calma y alegra. Un momento muy agradable realmente. Aplausos, flores, y cierre. Todos salen. Yo espero un poco para ubicarme en la realidad que gracias a la ligereza de esta última pieza, se hace más fácil y suave. Digo adiós, porque aunque queda un concierto de reposición que quedó atrás por la amenaza de huracán, ya ese miércoles está comprometido y de casa, solo mi sobrino asistirá. Pero está mi alma, mi gratitud de que la temporada haya sido in memoriam de Jacinto y mis recuerdos llenos de amor.