Darlis Stefany, una joven de 22 años leída por más de 16 millones de jóvenes

Carolina Pichardo

Santo Domingo

La sencillez y humildad se pueden percibir. Darlis Stefany es venezolana, tiene 22 años y una sonrisa tímida. No es una joven común. Es una de las escritoras juveniles más leídas en la actualidad. Sus libros cuentan con más de 16 millones de lectores alrededor del mundo, liderando las ventas en Latinoamérica y el país.

Siempre le ha gustado leer, pero durante su adolescencia se aferró a los “Fanfictions” o historias ficticias que realizan fanáticos de un tópico en específico.

Según contó, hace algunos años no escribía, pero al momento de terminar uno de esos relatos se desencantó y con mucho valor decidió redactar una historia que en un principio creyó que no llegaría a ningún lado.

“Realmente cuando yo escribí H de Harry en 2010 la odié y no la seguí, pero una amiga la leyó y me dijo que hiciera el capítulo cinco y me enamoré, a partir de ese momento seguí escribiendo. Es un proyecto que nació de la nada y no esperé que tuviera todo este éxito”, respondió la escritora a una de sus lectoras.

Primero subía capítulos cada ciertas semanas o meses. Hasta que terminó su primer libro, su éxito cruzó fronteras y logró que algunos se publicaran por una importante casa editorial.

Stefany realizó un conversatorio el pasado miércoles 11 de octubre en la primera planta de Librería Cuesta en Santo Domingo, y sin poder creerlo presenció que más de 200 jovencitas de edades entre los 12 y 21 años, dejaron a un lado algunos compromisos para conocer en carne y hueso a la escritora que las ha dejado sin aliento en los últimos meses.

A las 6:40 de la tarde, aproximadamente, la joven inició la firma de libros. Muchas lloraban al poder hablar con la escritora, otras la abrazaban y todas salían de las filas con caras de ilusión.

Pasaban los minutos y la fila aumentaba. La mayoría de adolescentes con grandes expectativas agarraban sujetos al cuerpo los libros que tenían de la autora, mientras conversaban con otras personas que también habían leído sus historias.

“Yo leí H de Harry porque estaba buscando un libro que me llamara la atención hasta que encontré el de ella, eso fue para mí como aire fresco. Su escritura es magnífica, al igual que la ortografía y la coherencia fueron increíbles”, manifestó Pamela Ruíz, una de las jóvenes que esperaba en fila.

Isnayana Díaz, otra adolescente que estaba en la cola, afirmó que el primer libro que leyó de Stefany fue “Censurado” y lo recomendó a todas sus amigas de la escuela para que lo leyeran.

“Cuando uno comienza a leer sus libros es como entrarse en la historia, encariñarse con los personajes y sentir todo lo que ellos hacen”, dijo la jovencita.

A las 9:00 de la noche, hora en la que usualmente cierra sus puertas la sucursal literaria, aún estaba firmando libros.

Dos horas y media después finalizó, y con una gran sonrisa le agradeció a todos los que junto a ella están viviendo su sueño.