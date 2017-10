Dan Brown y Ken Follet se reparten honores en las listas de libros más vendidos del mundo

EFE

Redacción Internacional

El estadounidense Dan Brown acapara los números unos de las listas de libros más vendidos con la quita entrega de las aventuras del profesor Robert Langdon, aunque deja un hueco para el británico Ken Follet.

Mientras Brown se corona en Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, España o Estados Unidos, Follet y "Una columna de fuego" ocupa lugares destacados en Colombia, España, Italia o Reino Unido.



Este es el listado por países de las obras más leídas:



ALEMANIA



Ficción:



1.- Origin - Dan Brown (Bastei Lübbe)



2.- Tyll - Daniel Kehlmann (Rowohlt)



3.- Die Hauptstadt - Robert Menasse (Suhrkamp)



4.- Wolkenschloss - Kerstin Gier (Fischer FJB)







No ficción:



1.- Das geheime Netzwerk der Natur - Peter Wohlleben (Ludwig)



2.- Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen - Axel Hacke (Kunstmann)



3.- Nächste Ausfahrt Zukunft - Ranga Yogeshwar (Kiepenheuer & Witsch)



4.- "Das geheime Leben der Bäume" - Peter Wohlleben (Ludwig)



Fuente: "Der Spiegel"







ARGENTINA



Ficción:



1.- "Origen" - Dan Brown (Planeta)



2.- "Mas allá del invierno" - Isabel Allende (Sudamericana)



3.- "Sí" - Viviana Rivero (Emece)



4.- "Nacida bajo el fuego de Aries" - de Florencia Bonelli (Alfaguara)







No ficción:



1.-"La vida por la patria" - Felipe Pigna (Planeta)



2.- "Emoción y sentimientos" - Daniel Lopez Rosetti (Planeta)



3.- "Nutricion Holistica" - Florencia Dafne Raele (Planeta)



4.- "El libro de las relaciones" - Mia Astral (Planeta)



Fuente: tematika.com / Yenny-El Ateneo







BRASIL



Ficción:



1.- "Origem" - Dan Brown (Arqueiro)



2.- "It-At Coisa" - Stephen King (Suma de Letras)



3.- "Outros jeitos de usar a boca" - Rupi Kaur (Planeta)



4.- "O Homem Mais Inteligente da História" - Augusto Cury (Sextante)







No ficción:



1.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM)



2.- "Homo Deus" - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras)



3.- "O Diário de Anne Frank" - Otto H. Frank y Mirjam Pressler (Record)



4.- "Na Minha Pele" - Lázaro Ramos (Objetiva)



Fuente: revista Veja.







COLOMBIA



1.- "Origen" - Dan Brown (Planeta)



2.- "Más allá del invierno" - Isabel Allende - (Penguin Random)



3.- "Una columna de fuego" - Ken Follet (Penguin Random)



4.- "It eso" - Stephen King - (Penguin Random)







No ficción:



1.- "Liderazgo" - Mauricio Rodríguez Munera - (José Rodríguez Munera)



2.- "Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas" - Amalia Andrade - (Planeta)



3.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favili - (Planeta)



4.- "De animales a dioses" - Yuval Noah - (Debate)



Fuente: Librería Nacional







ESPAÑA



Ficción:



1.- "Origen" - Dan Brown (Planeta)



2.- "Historias de un náufrago hipocondríaco" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Espasa)



3.- "Una columna de fuego" - Ken Follett (Plaza & Janés)



4.- "Casi sin querer" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Espasa)







No ficción:



1.- "Autobiografía de un yogui" - Paramahansa Yogananda (Self-realization fellowship)



2.- "Sangre, sudor y paz: la Guardia Civil contra ETA" - Lorenzo Silva, Manuel Sánchez, Gonzalo Araluce (Península)



3.- "La voz de tu alma" - Laín García Calvo (Autor-Editor)



4.- "Ser feliz no es gratis, pero tampoco cuesta tanto" - Tamara Gorro (Martínez Roca)



Fuente: Casa del Libro







ESTADOS UNIDOS



Ficción:



1.- "Origin" - Dan Brown (DoubleDay)



2.- "Turtles All the Way Down" - John Green (Dutton Books)



3.- "The Nightingale" - Kristin Hannah (ST. Martin's Press)



4.- "Before We Were Yours" - Lisa Wingate (Ballantine Books)







No ficción:



1.- "The Subtle Art of not Giving a F.ck" - Mark Manson (HarperOne)



2.- "Stick with It" - Sean D.Young (Harper)



3.- "Grant" - Ron Chernow (Penguin Press).



4.- "What Happened" - Hillary Rodham Clinton (Simon & Schuster)



Fuente: Amazon







FRANCIA



Ficción:



1.- "Origine" - Dan Brown (Lattes)



2.- "Largo winch t.21; l'étoile du matin" - Eric Giacometti y Philippe Francq (Dupuis)



3.- "Trois baisers" - Katherine Pancol (Albin Michel)



4.- "Intimidation" - Harlan Coben (Pocket)







No ficción:



1.- "Jeremstar; ma biographie officielle" - Jérémy Gisclon (Hugo)



2.- "Le pouvoir du moment présent; guide d'éveil spirituel" - Eckhart Tolle (J'ai Lu)



3.- "Homo deus; une breve histoire de l'avenir" - Yuval Noah Harari (Albin Michel)



4.- "La vie secrète des arbres" - Peter Wohlleben (Arènes)



Fuente: Edistat







ITALIA:



Ficción:



1.- "Origin" - Dan Brown (Mondadori)



2.- "La colonna di fuoco" - Ken Follett (Mondadori)



3.- "Le notti bianche" - Fedor Michajlov Dostoevskij (San Paolo)



4.- "La ragazza del treno" - Paula Hawkins (Pickwick)







No ficción:



1.- "L'arte di essere fragili Come Leopardi può salvarti la vita" - Alessandro D'Avenia (Mondadori)



2.- "Bacio feroce" - Roberto Saviano (Feltrinelli)



3.- "Metti via quel cellulare. Un papà. Due figli. Una rivoluzione" - Aldo Cazzullo (Mondadori).



4.- "Sergio Endrigo, mio padre. Artista per caso" - Claudia Endrigo (Feltrinelli)



Fuente: La Feltrinelli







MÉXICO



Ficción:



1.- "Más allá del invierno" - Isabel Allende (Plaza&Janes)



2.- "Canción de hielo y fuego/Juego de tronos 1" - George R.R. Martin (Plaza & Janés)



3.- "El pistolero/La torre oscura 1" - Stephen King (Debolsillo)



4.- "Los sueños de la serpiente" - Alberto Ruy Sánchez (Alfaguara)







No ficción:



1.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favilli (Planeta)



2.- "La poca lipsis que nos viene" - Rius (Grijalbo)



3.- "Norberto Rivera, el pastor del poder" - Bernardo Barranco (Grijalbo)



4.- "Oye Trump" - Andrés Manuel López Obrador (Planeta). EFE



Fuente: Librería Sótano







PORTUGAL



Ficción:



1.- "Origem" - Dan Brown (Bertrand Editora)



2.- "O Caderno das Piadas Secas" - Pedro Pinto, João Ramalhinho y Gonçalo Castro (Manuscrito Editora)



3.- "O Reino do Meio" - José Rodrigues dos Santos (Gradiva)



4.- "Homens sem Mulheres" - Haruki Murakami (Casa das Letras)







No ficción:



1.- "Pequeno Caminho das Grandes Perguntas" - José Tolentino Mendonça (Quetzal Editores)



2.- "O Caminho Imperfeito" - José Luís Peixoto (Quetzal Editores)



3.- "Chegar Novo a Velho - Hormonas" - Manuel Pinto Coelho, Rafael Santiago, Pedro Rocha y Andreia Almeida (Prime Books)



4.- "A Revolução do Algoritmo Mestre" - Pedro Domingos (Manuscrito Editora)







REINO UNIDO



Ficción:



1.- "Origin" - Dan Brown (Bantam Press)



2.- "Munich" - Robert Harris (Hutchinson)



3.- "A Column of Fire" - Ken Follett (Macmillan)



4.- "Damaged" - Martina Cole (Headline)







No ficción:



1.- "How to Be Champion" - Sarah Millican (Trapeze)



2.- "Recovery" - Russell Brand (Bluebird)



3.- "This Is Going to Hurt" - Adam Kay (Picador)



4.- "Only Fools and Stories" - David Jason (Century)



Fuente: "The Sunday Times".