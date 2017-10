Estos son los libros más vendidos en el mundo esta semana

Redacción internacional

EFE

Dan Brown entra esta semana en las listas de libros más vendidos en Estados Unidos, España e Italia, tras el lanzamiento de su nueva novela, "Origen", protagonizada por el profesor Robert Langdon y que transcurre en España.

Las listas las sigue dominando Kent Follet con su "Columna de fuego", número uno en Alemania, Colombia, Francia, Italia y Reino Unido, mientras Stephen King y la reedición de "It", tras el estreno de su versión cinematográfica, está entre los más vendidos en Brasil, Colombia, México y Estados Unidos.



ALEMANIA



Ficción:



1.- "Das Fundament der Ewigkeit" - Ken Follett (Bastei Lübbe)



2.- "Durst" - Jo Nesbø (Ullstein)



3.- "Die Geschichte der Bienen" - Maja Lunde (btb)



4.- "QualityLand" - Marc-Uwe Kling (Ullstein)







No ficción:



1.- "Das geheime Netzwerk der Natur" - Peter Wohlleben (Ludwig)



2.- "Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen" - Axel Hacke (Kunstmann)



3.- "Kontrollverlust" - Thorsten Schulte (Kopp)



4.- "Das geheime Leben der Bäume" - Peter Wohlleben (Ludwig)



Fuente: "Der Spiegel"







ARGENTINA



Ficción:



1.- "Mas allá del invierno" - Isabel Allende (Sudamericana)



2.- "Los pacientes del doctor García" - Almudena Grandes (Tusquets)



3.- "El hombre que perseguía su sombra" - David Lagercrantz (Destino)



4.- "Nacida bajo el fuego de Aries" - Florencia Bonelli (Alfaguara)







No ficción:



1.- "El salto de papá" - Martin Sivak (Seix Barral)



2.- "La vida por la patria" - Felipe Pigna (Planeta)



3.- "El libro de las relaciones" - Mia Astral (Planeta)



4.- "La Argentina devorada" - Jose Luis Espert (Galerna)



Fuente: tematika.com / Yenny-El Ateneo







BRASIL



Ficción:



1.- "It-At Coisa" - Stephen King (Suma de Letras)



2.- "Outros jeitos de usar a boca" - Rupi Kaur (Planeta)



3.- "Coluna de fogo"- Ken Follet (Arqueiro)



4.- "A Guerra dos Tronos: as crônicas de gelo e fogo" - George R. R. Martin (LeYa)







No ficción:



1.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM)



2.- "Na Minha Pele" - Lázaro Ramos (Objetiva)



3.- "Homo Deus" - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras)



4.- "Rita Lee: Uma Autobiografia" - Rita Lee (Globo)



Fuente: revista Veja







COLOMBIA



Ficción:



1.- "Una columna de fuego" - Ken Follet (Penguin Random)



2.- "Escrito en el agua" - Paula Hawkins - (Planeta)



3.- "It eso" - Stephen King - (Penguin Random)



4.- "Más allá del invierno" - Isabel Allende - (Penguin Random)







No ficción:



1.- "Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas" - Amalia Andrade - (Planeta)



2.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favili - (Planeta)



3.- "Atrévete a cocinar" - Manolo Bellon (Penguin Random)



4.- "Los Médici" - Matteo Strukul - (Ediciones B Colombia)



Fuente: Librería Nacional







ESPAÑA



Ficción:



1.- "Historias de un náufrago hipocondríaco" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Espasa)



2.- "Una columna de fuego" - Ken Follett (Plaza & Janés)



3.- "Los pacientes del doctor García" - Almudena Grandes (Tusquets)



4.- "Origen" - Dan Brown (Planeta)







No ficción:



1.- "La dieta de la longevidad" - Valter Longo (Grijalbo)



2.- "La voz de tu alma" - Laín García Calvo (Autor-editor)



3.- "Alejandro Sanz: Una historia oral (Biografía autorizada) - Óscar García Bielsa (Aguilar)



4.- "El libro de las pequeñas revoluciones" - Elsa Punset (Destino)



Fuente: Casa del Libro







ESTADOS UNIDOS



Ficción:



1.- "Sleeping Beauties" - Owen Kings y Stephen King (Scribner)



2.- "It" - Stephen King (Scribner)



3.- "Origin" - Dan Brown (DoubleDay)



4.- "Before We Were Yours" - Lisa Wingate (Ballantine Books)







No ficción:



1.- "Killing England" - Bill O'Reilly, Martin Dugard (Henry Holt and Co)



2.- "What Happened" - Hillary Rodham Clinton (Simon & Shuster)



3.- "Braving the Wilderness" - Brené Brown (Random House)



4.- "The Subtle Art of not Giving a F.ck" - Mark Manson (HarperOne)



Fuente: Amazon







FRANCIA



Ficción:



1.- "Une colonne de feu" - Ken Follett (Robert Laffont)



2.- "Millenium T.5; la fille qui rendait coup pour coup" - David Lagercrantz (Actes Sud)



3.- "Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une" - Raphaëlle Giordano (Pocket)



4.- "Frappe-toi le coeur" - Amélie Nothomb (Albin Michel)







No ficción:



1.- "Le pouvoir du moment présent; guide d'éveil spirituel" - Eckhart Tolle (J'ai Lu)



2.- "Homo deus; une breve histoire de l'avenir" - Yuval Noah Harari (Albin Michel)



3.- "Psychotherapie de dieu" - Boris Cyrulnik (Odile Jacob)



4.- "Sapiens, une brève historie de l'humanité" - Yuval Noah Harai (Albin Michel)



Fuente: Edistat







ITALIA



Ficción:



1.- "La colonna di fuoco" - Ken Follett (Mondadori)



2.- "Signore delle ombre. Dark artifices" - Cassandra Clare (Mondadori)



3.- "Origin" - Dan Brown (Mondadori)



4.- "Le notti bianche" - Fedor Michajlov Dostoevskij (San Paolo)







No Ficción:



1.- "L'arte di essere fragili Come Leopardi può salvarti la vita" - Alessandro D'Avenia (Mondadori)



2.- "Gli impostori Inchiesta sul potere" - Emiliano Fittipaldi (Feltrinelli)



3.- "I tabù del mondo" - Massimo Recalcati (Einaudi)



4.- "Sono puri i loro sogni" - Matteo Bussola (Einaudi)



Fuente: La Feltrinelli







MÉXICO



Ficción:



1.- "Canción de hielo y fuego/Juego de tronos 1" - George R.R. Martin (Plaza & Janes)



2.- "It (Eso)" - Stephen King (DeBolsillo)



3.- "Más allá del invierno" - Isabel Allende (Plaza&Janes)



4.- "El pistolero/La torre oscura 1" Stephen King (Debolsillo)







No ficción:



1.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favilli (Planeta)



2.- "La poca lipsis que nos viene" - Rius (Grijalbo)



3.- "Oye Trump" - Andrés Manuel López Obrador (Planeta)



4.- "Norberto Rivera, el pastor del poder" - Bernardo Barranco (Grijalbo)



Fuente: Librería Gandhi







PORTUGAL



Ficción:



1.- "O Reino do Meio" - José Rodrigues dos Santos (Gradiva)



2.- "O Ano da Morte de Ricardo Reis" - José Saramago (Porto Editora)



3.- "Uma Coluna de Fogo" - Ken Follett (Editorial Presença)



4.- "O Homem que Perseguia a Sua Sombra" - David Lagercrantz (Dom Quixote)







No ficción:



1.- "Vida Serena" - Luís Pedro Proença (Verso de Kapa)



2.- "Pequeno Caminho das Grandes Perguntas" - José Tolentino Mendonça (Quetzal Editores)



3.- "O Caminho Imperfeito" - José Luís Peixoto (Quetzal Editores)



4.- "O Diário de Anne Frank - Diário Gráfico" - Ari Folman, David Polonsky y Anne Frank (Porto Editora)



Fuente: Librería Bertrand y Fnac







REINO UNIDO



Ficción:



1.- "A Column of Fire" - Ken Follett (Macmillan)



2.- "Munich" - Robert Harris (Hutchinson)



3.- "Damaged" - Martina Cole (Headline)



4.- "A Legacy of Spies" - John le Carré (Viking)







No ficción



1.-"Recovery" - Russell Brand (Bluebird)



2.-"Reveal: Robbie Williams" - Chris Heath (Blink)



3.-"What Happened" - Hillary Rodham Clinton (Simon & Schuster)



4.- "How Not to Be a Boy" - Robert Webb (Canongate)



Fuente: The Sunday Times.