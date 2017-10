Victor Bidó

Santo Domingo

El hombre ha tenido sueños donde la colectividad adquiría un mejor destino. Así han surgido las utopías. Algunas han quedado siendo utopía, otras se han llevado a la vida colectiva. Se hicieron realidad, no como fueron escritas, sino con otros componentes que más que un reino primaveral se transformaron en infiernos, en desolación interior, en angustias silenciadas que llamaron libertad.

Sabemos que la vida, más en estas décadas, pasa abrumadoramente, como si el hombre quisiera agotar su tránsito por este mundo. Para estas sociedades, el presente será la restauración de un tiempo glorioso y épico de fermentada colectividad donde el individuo se reduce a seguir un discurso de mártires y resurrecciones. El tiempo se ha detenido. La dialéctica se fosilizó en el devenir. Paradoja.. Siempre se cambia para bien o mal. De ahí, como individuos, toda imagen diferente se convierte en transgresión y, por tanto, peligroso. No digo esto como oponente de tal o cual sociedad porque, si miramos bien, el capitalismo se ha transformado en una selva de consumismo impiadoso e inhumano. El hombre se convierte en cosa colectiva. Somos objetos sin la menor importancia humana.

Explugged de Luis Amaury Rodríguez Ramírez es un poemario que nos advierte, desde otro espacio, lo que cuesta respirar. ¿No es igual el nuestro? Sí, pero tenemos la ilusión de una esperanza que, en los vértices fuera de la enajenación colectiva haya una fisura de luz. Lo sumido en una sociedad donde la esperanza no tiene asidero, entonces, respirar se hace difícil. No podemos respirar, tanto espiritualmente como natural, es cuestión de agonía, mira, son los individuos los primeros en advertir la estrechez interior de los anhelos que cada hombre desea experimental. Es la frustración mayor de una vida aciaga y menesterosa. ¿Qué pensar? Buscar otro espacio. ¿Cómo puedo evadirme? Este espacio es una isla—prisión. Podemos movernos e ir a otros lugares, si podemos. La de estos individuos es distinta. Luis Amary Rodríguez Ramírez deja ver en su poemario que es imposible. En estos versos se respira una atmósfera enrarecida de angustia, dolor y sopor en el sentido que el agua no transita, más bien, transita una propaganda que finge promover el movimiento. Pero los individuos saben que no es así. En este libro se respira un mundo edificado desde la inconformidad y la rebeldía.

“Hay una Cuba

dentro de una Cuba

al interior de otra Cuba

que desconoce el agua.”

(Pág. 28)

Síntesis de una inmovilidad histórica. La simbología que adquiere el agua, como ausencia, se refiere al no fluir de una sociedad que se mantiene en reminiscencias de mártires en tiempo de guerra heroica. Es decir, la filosofía del materialismo dialéctico ha quedado el materialismo y la dialéctica como espejismo.

“Después de mucho tiempo,

creí saber

qué parte del amor, la esperanza,

o ambos indistintamente me habían

sostenido; lo cierto es que la realidad

jode, aplasta, exprime, y termina

por aplacar esta salvaje civilidad de la espera;

debajo de mí,

el agua perdió cualquier circunstancia.

nada hay peor que una isla igualita

a las casas enrejadas:”

(Pág. 27)