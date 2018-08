Cinco de los mejores videojuegos de la historia

Javier Flores

Santo Domingo

Con motivo a la celebración del Día del Gamer este 29 de agosto, realizamos un recorrido por los mejores videojuegos en la historia, según su relevancia e impacto en el mercado.

Franquicia Mario Bros:

No se puede hablar de los mejores de la historia sin mencionar los clásicos que iniciaron toda esta revolución. Por esto comenzaremos con la franquicia creada por Mario Bros. en la consola de Nintendo.

El emblemático videojuego lanzado en 1983 narra las aventuras de Mario en el mundo ficticio del Reino Champinion en diferentes escenarios.

La saga principal de la franquicia fue Super Mario World, la cual se dividía en dos partes y contó con la opción de utilizar a Luigi (hermano dentro de la trama de Mario) como personaje principal, además de la introducción del personaje de Yoshi a la trama.

La primera parte se estrenó en 1990 para la consola de Super Nintendo y la segunda en 1993 para el mismo dispositivo.

La franquicia no se detuvo en los juegos de aventura, ya que con el lanzamiento de Mario Kart en 1992 para Super Nintendo, hizo que un apéndice del juego se convirtiera en igual de popular que la versión original. Siendo las versiones para Nintendo 64 y Nintendo Wii las que catapultaron el juego dentro de los mejores de la historia.

El punto de este es simple y es tratar de vencer a los demás adversarios en una carrera con pequeños automóviles (en la versión Wii se agregan motocicletas). Este cuenta con todos los personajes de la franquicia, y a pesar de tener un fin básico, el diseño de las pistas y claro las habilidades especiales obtenidas durante la carrera, hicieron de este uno de los videojuegos que con el pasar del tiempo siguen siendo utilizados, ya que su última versión Mario Kart 8, exclusiva para Wii U, fue el videojuego más vendido para esa consola en 2017.

Super Mario Odyseey, lanzada en octubre del pasado año es de los juegos más vendidos de la recientemente lanzada al mercado, Nintendo Switch.

La saga de la Leyenda de Zelda:

Otro de los clásicos que cabe mencionar dentro de esta lista es la saga de la Leyenda de Zelda, que desde su lanzamiento en 1986 cuenta con una de las mejores historias en serie de videojuego alguna.

La trama cuenta la historia de Zelda y Link (el personaje principal y emblemático de la serie), dos adolescentes que fueron maldecidos a renacer una y otra vez para proteger el mundo del mal creado por la ‘Trifuerza’, un artefacto en forma de triángulo que representa el poder de las tres diosas creadoras de ese mundo ficticio.

Con varias sagas ininterrumpidas desde 1986, la historia ha sido exitosa en cada una de las consolas de Nintendo que fueron lanzadas, siendo Breath of the Wild, la última lanzada en 2017 para Nintendo Wii u y Nintendo Swtich.

El mejor de la serie Oscarin Of Time, la cual fue lanzada en 1998 para Nintendo 64 y es considerado como uno de los primeros en la línea de tiempo de la serie, pues el juego establece los orígenes de varios elementos importantes en Zelda como son Ganon y la Trifuerza. Desde su lanzamiento, ningún otro juego había sido referido como precuela de éste, excepto The Legend of Zelda: Skyward Sword, el cual tiene lugar antes de los sucesos acontecidos en esta parte.

Smash Bros:

Este es el juego icono de Nintendo, ya que en 1999, aprovechando el apogeo de la consola Nintendo 64, se decidió juntar a los personajes principales de cada una de sus franquicias en un campo de batalla donde se enfrenten entre sí.

Mario, Luigi, Link, Fox, Samus, Kirby, entre otros, se luchan sobre una plataforma para decidir el ganador de una pelea en un juego multijugador.

La mejor de las versiones de esta franquicia fue Super Smash Bros. Meelee, lanzada para Nintendo GameCube en 2001, pero fue casi alcanzada por la Super Smas Bros. Brawl, estrenada para Nintendo Wii en 2006.

La versión Ultimate será puesta en circulación en diciembre de este año y desde ya es el juego más esperado de la consola Nintendo Switch.

Call Of Duty:

Ya dentro de lo más actual la franquicia exclusiva de Play Station y X-Box, se ha adentrado en los gustos de los usuarios debido a las historias de guerra que presenta y la gran jugabilidad que aporta el modo multijugador.

Estrenado en 2003 para computadora, fue en Play Station y X-Box en la que alcanzó el éxito, siendo la Call Of Duty 4: Modern Warfare 2, lanzada en 2009 para Play Station 3 y X-Box 360, la más popular entre todas las versiones.

Con altos y bajos, la franquicia se ha logrado mantener dentro del gusto popular y aclamándose en la cima de los videojuegos de guerra con la World At War III, lanzada este año para PS4 y X-Box One.

Videojuegos deportivos:

Desde los esfuerzos de EA Sports en los inicios de Nintendo en los años 90, los videojuegos con temática deportiva no han tenido mucha relevancia, pero no está de más dejarlo sin un apartado dentro de este trabajo.

La MVP 05, juego basado en las Ligas Mayores de Béisbol, es puesto en la cima dentro de los principales en este ámbito, los juegos de béisbol no han llamado la atención del público, aunque la All Stars 95 para Nintendo 64, con Ken Griffey JR en la portada, cabe perfectamente dentro de los destacados.

Las versiones de NBA de la desarrolladora 2K Sports, han mantenido en la palestra este tipo de videojuego y las versiones FIFA de futbol soccer.