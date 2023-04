Escribiendo un legado en el libro de la vida

Muchas personas siempre piensan que la vida es un libro: con prólogo, con capítulos definidos, con un tema específico y con un epílogo; que la vida es en sí un libro donde el triunfo es medible: y el signo del triunfo es el éxito económico, que todo lo que implique como una cuenta económica, una carrera universitaria, una casa, un carro, una vida holgada, viajes, dinero, admiración, etc, etc, es el destino del libro de la vida, que si no logras esos aspectos tu vida será un mal libro, además de malo sin sentido.

Pero además de esos aspectos hay otros, como qué quieres, qué deseas, cuáles son tus aspiraciones, cómo estás en tu mundo emocional, qué quieres además de ese capítulo que llamamos éxito. ¿Eres feliz? ¿Cómo te sientes? ¿Eres una persona equilibrada? ¿Tienes una relación sana contigo mismo? ¡Aún en tu realidad eres capaz de sentirte bien contigo mismo o debes estar con alguien o tener algo para ser feliz? Tienes un objetivo para caminar en este planeta, tienes algo trascendental por cumplir y hacer de ese libro llamado vida, algo más por lo que puedas decir “estoy por algo más que el triunfo material” y tienes algo aún por hacer, algo que al final en tu epílogo te haga reflexionar sobre tu objetivo superior, así podrás decir ese libro fue lleno de esfuerzo, de luces y sombras, pero sobre todo fue porque dejé un legado para los que lean tu libro cuando ya no estés.