Ana Mirtha Vargas

Una técnica grandiosa que nos beneficia en el trabajo con nuestra superación individual es la antigua ley del espejo, nos ayuda a trabajar con nuestras sombras y potencializar nuestra luz. Cada vez que nos veamos tentados a juzgar deberíamos hacer esta práctica, aseguro que saldrás beneficiado.

La ley del espejo puede ayudar a mirarnos: asegura que si algo indigna de otro y lo quieres cambiar, “lo debes corregir en ti”. Seguramente lo tienes reprimido. Pregúntate si alguna vez eres así. Todo lo que alguien combate y censura en mí, y me molesta, lo tengo reprimido, debo solucionarlo. Todo lo que otro adversa en mí, si no me molesta, está solo en él, no lo tomo personal, lo dejo pasar. Todo lo que me enamora y admiro en otros, también está en mí. Reconozco mis virtudes en los demás.

Procuremos dejar un rico aroma a nuestro paso hacia nuestro destino final. Que sea una aventura digna de recordar.