Verdades que deben evolucionar en el tiempo

Thany Matos

En verdad qué es la verdad: son relatos o estados de tiempo de la realidad que vive la conciencia, en su estado de vivencias, en el aquí y el ahora, siendo esto la relatividad del espacio que vibra, uniéndose o acoplándose con ese campo de frecuencia. Por eso es una en indivisible, en consonancia con ese campo específico, y se vuelve relativa y tiene la variable de esa onda de tiempo.

Ver -estado más alto de contemplar algo-, Dad -lo que da a su conciencia en estado de materia-.

La cosa en realidad es usted contemplando un campo vibracional, de un espacio específico, en la materialidad ese campo, que son los códigos que entenderá la conciencia relativo a su nivel de aprendizaje.

Algunas de estas realidades son campos ilusorios en la ascensión de la conciencia, que buscan siempre verdades más altas y con más luz, en la constante elevación del espíritu, hacia planos donde se puedan realizar esas verdades, ya que lo que ahora es verdad, más adelante se convierte en la actualización de un campo de experiencia que ya sabe que existe. Entonces inicia a la sabiduría de algo específico de una vivencia en varios estados de verdad. Ya que la sabiduría no es conocimiento de hechos y cosas, es vivir la experiencia en verdad, y después saber qué hacer con esa verdad que sabe. De ahí que saber qué hacer con eso es lo que hace sabio al saber.

El tránsito de estos estados vibracionales de distintas verdades en una onda de espacio tiempo es la relatividad de ella, son los campos reales donde se puede apreciar el conjunto de esa realidad. Verdad, mirando sintiendo, curando... son estados vibracionales propios de cualquier onda por la que se transite o esté experimentando un estado verdadero. Y cada uno de los campos vibracionales de ese tránsito tiene innumerables vibraciones para hacer la experiencia única y exclusiva para el espíritu, ya que tiene códigos específicos de aprendizaje para ese estado de verdad y luz que transita.

El espíritu evoluciona en subir su estado vibratorio en un estado de verdad más iluminado, ya que un estado de experiencia tiene varios y muchos niveles de luz, por los cuales se tiene que transitar para ver la verdad total, o más alta de ese campo, entonces la verdad se revela teniendo completo el campo de esa realidad.

Un ejemplo es lo de las sanaciones, no hay una sanidad en ningún campo o cuerpo, si primero no se aplican curas.

Cuando las verdades se convierten en sombras, que no logran evolucionar o, tener la suficiente capacidad de esclarecerlas, se quedan dormidas en el tiempo y sus espacios, muchas veces por miedo no se quiere ver una verdad más alta, o por no dejar el sillón de comodidad rutinaria, estancados en campos de oscilaciones que no encuentran la luz suficiente de vibración para elevarlas; muchas de las revolucionarias y elevadas verdades que todo espíritu tiene que alcanzar se pierden en los campos de soledad de verdades no alcanzadas, obstruida por una sola que no quiere evolucionar en ella misma, quizás por ser muy alto la energía de complacencia de materia en ese solo campo de verdad está ejerciendo.