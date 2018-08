¿Hay alguna razón para elegir el dolor?

Ezequiel Méndez

Los seres humanos suelen dañarse a sí mismos, suelen inventarse el dolor como mecanismo de defensa, suelen escudarse en sus miserias para tener una razón de autocomparecencia, pero la pregunta es hay alguna razón para crear esos escenarios, para justificar el sufrimiento que implica no enfrentar tus propios demonios, para no aceptar tus errores más vitales, para tener algo que aferrarse al momento de buscar responsables; ¿hay alguna razón válida? Para seguir en el camino del auto castigo, para victimizarte siempre, para convertir a los demás en los creadores de tus realidades más incomodas.

La vida suele hablar y cuando lo hace no le importa cómo quieras hacerte creer que eres, te habla directo y sin tapujos y es ahí cuando empezamos a observar lo que realmente somos, nadie excepto Tú mismo puede entender esas razones: y no es recomendable que nadie más las sepa, porque son las que generan tu estado emocional más primario; en el camino de la vida he conocido muchas personas que siguen en patrones de conductas autodestructivos aparentemente sin entender las verdaderas razones para su propio accionar, pero puedo asegurarte que cuando aceptas quién eres y qué sientes empiezas a observar la luz en el camino, aceptar quién eres implica aceptarte tal y como siempre has sido sin pretender escudarte en los demás por actuar cómo lo has hecho, es abrir la puerta de tu corazón a esas verdades que siempre magistralmente las has escondido de ti mismo y afrontarlas sin miedos aceptando lo que encuentres en ellos; aceptar qué sientes es abrir con ojos de honestidad esos sentimientos que no quieres abiertamente aceptar que habitan en tu interior pero, sin embargo controlan mucho de tu forma de actuar ante los demás, es aceptarte sin prejuicios y sin falsas ilusiones pretendiendo ser alguien que no eres, es llegar al inicio de ti mismo en lo profundo de tus emociones.

La vida es un camino lleno de complejidad, pero ser el eterno evasor de ti mismo no te lleva a algún lugar, siempre estarás estacionado en el mismo lugar y con las mismas situaciones a veces con algunas variantes, ¿hay motivos para aceptar vivir miserablemente? y no me refiero a la forma económica, puedes incluso ser un millonario y ser un perfecto miserable; me refiero a la forma de sentir tu vida, de expresar lo que eres sin esconderte ni esconder tus emociones, existe razón alguna que justifique vivir sintiéndote intrascendente y sin sentido; el contenido de ti mismo no estriba en tu forma física, ni en lo que tienes, ni en el dinero que ganas en tu profesión u oficio, ni en las cosas que has hecho a través de tu existencia, el éxito económico a veces suele ir divorciado del éxito interior sino por qué alguien con todo el dinero del mundo decide de forma fatal el suicidio. El que se abre al auto entendimiento, y contesta sus preguntas más profundas tiene alta posibilidad de llegar a ser una persona altamente independiente y funcional, pero aquellos que no entiende sus razones y evaden entenderlas son dependientes e disfuncionales, por ello les invito a contestar de forma sincera todas aquellas dudas que nacen de tu interior y que sólo tú mismo puedes contestar, esto no es algo para hacer con los demás, es una práctica individual y exige el abrirte a ti mismo tu corazón, deja que él te conteste y te indique esas respuestas que necesitas para trascender en tu vida, trascender significa ir más allá de lo que observas y de lo que sientes, es aceptar tu esencia interior más profunda, eres un alma que vino a este mundo a aprender y a ofrecer amor. *Para todos aquellos que quieran abrir su corazón al amor infinito del autoconocimiento.