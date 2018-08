“El que come de este pan vivirá para siempre”

Maruchi R. De Elmúdesi

Seguimos comentando durante todo el mes de agosto el Evangelio según San Juan, capítulo 6. En todo este Evangelio vemos a Jesús tratando de explicar el misterio de la santa eucaristía, de lo que alguno de sus discípulos no entendían ni creían y por eso lo abandonaron. Y es que es muy difícil creer sin entender. Sin embargo, nosotros cristianos de hoy, eso es lo que hacemos cuando tenemos esa fe, que mueve montañas: creemos sin entender nada.

“Nadie puede venir a mí, si el Padre que me ha enviado no le atrae; y yo le resucitaré el último díaÖ Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre; sino aquel que ha venido de Dios, ese ha visto al Padre. En verdad, en verdad os digo, el que cree, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida, sus padres comieron el maná en el desierto y murieron; este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar, es mi carne por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿Cómo puede éste darnos su carne?”. Seguían sin entender nada.

La semana pasada durante tres días finalizó el Primer Congreso Eucarístico Diocesano como preparación de los 525 años de la primera misa en américa, el 6 de enero del 2019. Monseñor Lorenzo Vargas, Vicario de Pastoral y coordinador del evento, dijo que este año la iglesia en nuestro país celebra el Año de la Eucaristía y que se quiere aprovechar para que los católicos puedan reflexionar sobre este misterio. Manifestó que dentro de los objetivos es participar en la eucaristía de manera más activa, participativa, consciente y que les aproveche y empuje a la acción, a la evangelización hacia fuera de la iglesia. Informó también que el congreso lo integran ponencias magistrales y talleres sobre los diferentes aspectos de la eucaristía como forma de crecer en la fe. Esperamos tener sus conclusiones para poder anunciar ese gran misterio a la comunidad.

El salmo de hoy viene a ayudarnos: “Cuando el pobre grita, Dios lo oye, y le salva de todas sus angustias... Gustad y ved qué bueno es el Señor, y dichoso el hombre que se cobija en él”.

¡Cuántas veces nos sentimos abrumados por las cosas que vemos a nuestro alrededor y pensamos que ya hemos llegado al final, pero no, siempre ha habido en el mundo maldad, lo único que nos impacta es que después de casi 2,000 años de cristianismo, el mundo siga como si Jesús nunca hubiera venido.