Confi ar y soltar

Luis García Dubus

Santo Domingo

Según el evangelio de San Juan 6, 24-35

Estoy tan asombrado con lo que me sucedió esta semana, que ni siquiera sé cómo interpretarlo. El domingo en la noche me dirigí a mi esposa diciéndole: “No sé qué hacer. Tengo tres horas estudiando, pensando y meditando qué escribir en el próximo artículo, y estoy en blanco. No sé qué hacer...”

Y resulta que en el momento en el que pensaba, había una señora (a quien no conozco personalmente) escribiendo exactamente lo que yo tenía que decir, y enviándomelo por correo electrónico.

Su vivencia explica de manera excelente el mensaje de hoy. Hela aquí:

“¡Hola Luis! Soy una fiel lectora de su columna.

Estaba en coma y me ungieron, porque al parecer era imposible mi recuperación. Pero Jesús tenía otros planes para mí.

“Salí y aprendí a manejar la enfermedad”, continúa la señora, “pero Luis, al mes de todo esto, mi esposo se fue con una jovencita después de 10 años de matrimonio.

Y sigue el relato: “En ésta difícil situación, sus artículos han reforzado en mí la confianza para dejar todo en manos de Jesús.

Gracias por ayudarme a permanecer en Él, confiar y soltar. ¡Gracias!”

“TENGO LO MÁS IMPORTANTE: TENGO A JESÚS Y TENGO PAZ”

En el Evangelio de hoy aparece el Señor diciendo: “Ustedes no me buscan porque hayan percibidos señales, sino porque han comido pan hasta saciarse”. Es una fe basada en la imagen de un Dios arregla-problemas. Le llaman “la imagen infantil de Dios”

Y luego añade:

“No trabajen por el alimento que se acaba, sino por el alimento que dura dando una vida sin término. (Juan 6, 27)

LA PREGUNTA DE HOY

¿QUÉ TENEMOS QUE HACER?

Esa fue la pregunta que le hicieron a Jesús. Su respuesta es desconcertante. Les dijo que no se trata de hacer, sino de creer, de acoger la iniciativa del amor de Dios presente en Él, de recibir el don, sin más.

San Pablo dice hoy que sólo hemos de “dejar que el Espíritu nos renueve y cambie la mentalidad” (Efesios 1,17).

Entonces no necesitaremos que Dios haga nuestra voluntad obrando un milagro, y en cambio se realizará el verdadero milagro: Nosotros dejando todo en sus manos, nosotros haciendo en paz la voluntad de Él. “Viviendo un día a la vez, y sobre todo y por todo dando gracias por lo que vivimos cada día”, como escribió la señora.

Esto es una fe madura. Esto es dar un viraje lleno de sentido a la existencia. En vez de hacer, recibir. En vez de lograr, creer. Elegir creer. Elegir confiar. Elegir la humildad... y vivir en la presencia amorosa de Dios.

Que Dios bendiga mucho a usted, y a la señora que nos dio un ejemplo tan excelente de lo que significa confiar y soltar.