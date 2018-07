Potenciar el alma a través de las experiencias

Ezequiel Méndez

La realidad a la cual nos enfrentamos hace que muchas veces perdamos nuestra espiritualidad, que se pone en extremis ante toda la responsabilidad que debemos de llevar en nuestros hombros y actuamos desde la perspectiva de la materialidad la cual nos hace sentirnos a solas con el sufrimiento, lo que conduce al pragmatismo más puro haciendo a un lado nuestro aspecto más profundo y espiritual que es lo que necesitamos ponderar en nuestras vidas.

La vida debe de ponerse desde la perspectiva del aprendizaje, lo cual significa estar dispuesto a aprender siempre, también significa ser humilde y estar abiertos a cualquier lección que vayamos descubriendo en el camino, pero siempre pensando que somos almas con experiencia humana y no lo contrario; sin esa perspectiva fácilmente caemos ante el materialismo puro y simple del consumismo moderno. Sin esa perspectiva somos blanco fácil del existencialismo predador que ahora está tan de moda y que fácilmente nos deja sin espíritu, más que el que el dinero compra, o sea un espíritu marchito por el materialismo mismo.

La dura realidad es que estamos lidiando con situaciones a cada paso de nuestras vidas, y cada vez estas se ponen más complicadas, y si no tenemos un alma lo suficientemente fortalecida será nuestro espíritu el que caerá víctima de sus propias tribulaciones, la vida no es necesariamente un lecho de rosas y por ello el estar abiertos a la dimensión espiritual es cada vez más necesario, de lo contrario sentiremos que estamos totalmente desconectados de nuestra realidad más íntima. No estamos solos, somos parte de un todo más integrador y de mayor envergadura el “yo holístico” que el psicólogo humanista Abraham Maslow nos mencionó alguna vez, y entenderlo por medio de la espiritualidad es una necesidad.

Si podemos potenciar el alma por medio de las experiencias de la vida cotidiana estaremos en el mejor de los caminos posibles, y entenderemos que no hay que buscar el conocimiento fuera sino al contrario, pues el mayor conocimiento se puede encontrar en el interior, y esto nos lleva a un rumbo aún más superior.

El ser humano se ha negado la oportunidad de escucharse a sí mismo, por ello la dura realidad es que no hay responsables ni culpables fuera de ti. Tú eres el único al que debes de responsabilizar y de culpar por tu realidad inmediata, eres el orquestador de tu vida y de tu destino, no hay otra verdad superior a esta, si te quieres liberar de las ataduras de tu vida desata esa máxima, tú y sólo tú eres el responsable de ti mismo.