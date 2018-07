El fariseo y el cirineo

Lesbia Gómez Suero

Santo Domingo

Los reportes en el tiempo de Jesús hablan de individuos que expresaban sus sentimientos innobles a través de un rostro demudado por la práctica de ayunos, realizando rituales externos, y caridad que exhibían para ser considerados como siervos fieles al servicio de Dios; sin embargo, fue a estos que Jesús les proclamó: “Sois como sepulcros, emblanquecidos por fuera, mas llenos de podredumbre en el interior”.

¿Por qué hubo de señalarles el Maestro Jesús esta condición? Hay tratados de moral que explican que uno de los defectos que acometen al hombre con más fuerza es la hipocresía, porque esta enmascara sentimientos egoístas, de celos y envidia, capaces de dañar sin compasión, sin respeto y consideración al semejante.

Los hipócritas intentan ocupar primeros lugares, y para ello esgrimen cualquier arma de traición para lograr sus propósitos. Están siempre criticando las acciones de los demás. Son curiosos y obsesivos, con reglas hasta el fanatismo religioso que no sustentan con valores morales; entienden que su verdad es irreconciliable con otras, por cuanto se producen las diferencias provocando separación. De este modo creen desigual a aquel que no participe con esta.

Se debe tener una actitud de “alerta”, para no ser arrastrado a concurrir con las expresiones de falsedad que se instrumentan en hipocresía farisaica, que arropa a aquel que “disfrazado de blanca paloma, oculta del cuervo su negra cabeza”. Para ello se deberá permanecer firme, con la práctica de los postulados cristianos, enunciados en el Evangelio de amor, servicios y humildad, que consignan los códigos de conductas humanos y espirituales, cuando se cita en algunos de ellos: “No mires la paja en el ojo ajeno, sin antes sacar la viga del tuyo”. Por cuanto se insiste con esto, a no juzgar para no ser juzgado, porque con la vara que midas, con esa misma se te medirá. Entendiéndose con esta máxima la neutralidad en el juzgamiento del comportamiento humano; restándole derecho a juicio, a quien no tiene facultad para hacerlo; reconociendo que sólo Dios tiene ese derecho; sin embargo, su infinito y compasivo amor tolera con paciencia la vulnerabilidad en el hombre.

Aunque se aprecie que el sendero a transitar para la conquista de la autorrealización se comparte con un sentimiento de fariseo, así también, encuentras “un cirineo del camino”, quien olvidándose de su cansancio, acude al auxilio de aquel que, aquejado por la carga de las pruebas, cae bajo el peso de la cruz. Este usa su fuerza espiritual para llevarte en brazos si fuere necesario. Comparte sus dones con el conocimiento de la verdad, con lo cual impulsa a ascender la montaña, pudiendo crucificar los deseos por las incontroladas y lúdicas (hedonísticas) pasiones que hacen desfallecer con ansiedad en el camino, lo cual presiona al hombre a decaer con demérito en el intento de realizar a Dios.