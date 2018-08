LUISA NAVARRO

Me preguntan que quién ha tenido el ocio desbordado para sacar fuera de contexto unas ideas sobre algo que se discutía en otro momento, algo que estaba en proceso hace unos años.

Ha estado circulando en las redes un vídeo editado, que fue parte de una investigación que realizó un canal de televisión como respuesta a una denuncia social. Coincidió esto con el momento en que el Ministerio de Educación se encontraba elaborando el curriculum de educación primaria, durante la gestión de Carlos Amarante Baret.

Sin embargo, la investigación periodística estaba centrada en los libros de texto que había puesto en circulación una editora particular. La referencia es a un texto de sexto grado. Varios profesores universitarios fueron consultados por el canal y el vídeo es mucho más amplio. De manera marginal al tópico, en la entrevista hago mención a un informe de 12 páginas que envié al exministro de Educación, Amarante, a solicitud de la exministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Ligia Amada Melo.

El MESCYT hizo una consulta a varias personas sobre la propuesta curricular que se estaba elaborando para hacer un documento consensuado antes de ser conocido por el Consejo Nacional de Educación. Las revisiones fueron remitidas a los equipos de personas contratadas para elaborar el curriculum bajo la supervisión de la directora Carmen Sánchez; después de lo cual se hicieron debates y ajustes.

En el presente sigo teniendo críticas al curriculum.

Ahora bien, lo que está circulando es una mención de algo fuera del tema de reportaje que está editado y descontextualizado.

Una tendencia que se impone es mentir en forma despiadada, construir posverdades, desarrollar una suerte de terrorismo informativo, cosa que les gusta mucho a los faranduleros, politiqueros de pacotilla, aunque se quieren vender de expertos o especialistas, pero que no saben valorar ni respetar el trabajo académico.

No es la primera vez que gente que tengo bien identificada me coloca en el foco de sus ataques terroristas, más en ninguna oportunidad han podido dar de frente, siempre buscan un ave de paso, sin darse cuenta de dos cosas: a) Que mi integridad es de acero blindado, cosa que ellos no tienen ni conocen; y b) Que sé, conozco y tengo conciencia de los espacios desde donde están disparando, y no es desde los molinos aunque el edificio también lo hizo Trujillo.

Es show de un día. Algo que yo tengo él quiere. Puede ser que lo consiga, lo que no tendrá jamás es la dignidad, esa que no se alcanza con mentiras.

Habrá que revisar la Constitución y las leyes para ver cómo los misóginos de las ideas académicas pueden ser procesados.

Debe ser difícil, pues hasta la violación física es casi improbable en la legislación dominicana.

Yo sé cómo es eso. Trabajo el patrimonialismo y la violación de los espacios de la mujer. Un día amanecemos escamadas por mentiras que nos paralizan, cosas que la posverdad no resuelve.

LA AUTORA ES HISTORIADORA