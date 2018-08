Una idea de Sábado con Emprendedores TIC

Luis Henry Molina

El pasado sábado 18 de agosto tuve el privilegio de escuchar a un grupo selecto de emprendedores en innovación y tecnología. Hablaron sobre cómo veían su realidad. Y como ha sido su paso por el mundo de la tecnología y los negocios. Conversamos también sobre el rol del INDOTEL en la potenciación de sus alcances. Porque a medida que el sector privado encuentra aliados en el Estado para hacer crecer espacios que miran al futuro, se está construyendo país.

Confieso que esperaba que fuera más difícil conectar con ellos. Hombres y mujeres acostumbrados a lenguajes complejos como la programación y todo lo relacionado con ecosistemas tecnológicos, por lo que preferí dejarlos hablar sin decir mucho. Al escucharlos, pude ver que hay tantas ganas de aportar y de optimizar las condiciones trabajo. Tantas cosas que están naciendo. Lo que compartimos es el trabajo en lograr, en resumen, que este sea un lugar donde la tecnología aporte tanto a sus negocios como al entorno en que se desenvuelven.

Lejos de la falsa noción de que los emprendedores son individualistas, las ideas y opiniones expresadas sugieren un compromiso más hondo de todos los actores públicos con hacer la tecnología el eje transversal que conecte a todos con el bienestar. Las miradas de estas personas jóvenes y no tan jóvenes, que están en el centro de la mayoría de los proyectos tecnológicos de impacto en nuestro país requieren nuestra receptividad. Son gente que ve las cosas muy distinto. Y nosotros tenemos que acoger miradas, no sólo con comprender las dinámicas en red, que se están dando a nivel concreto en la mayoría de los mercados. Sino además, sobre la importancia que tiene la inclusión digital para acabar con la exclusión social. La tecnología re-significa el rol de las políticas sociales, las transversaliza y democratiza. Y permite evolucionar hacia modelos más cercanos a la autogestión, conexión de mercados, e incluso, alternativas laborales de distinto nivel a distancia. No digamos ya en el orden cultural y de transparencia.

Hay un país con ganas de hacer las cosas y hacerlas bien. Gente común, preparada, con ganas de que las cosas mejoren, de construir, de hacer más de lo que hablan. Ese es el sueño de nuestros fundadores. Esa es la apuesta del actual gobierno al escucharles.

Tras hablar con tantos emprendedores, se me ocurrió la idea de una gran red de instituciones y actores privados que funcionen en un flujo abierto. Con el único objetivo de lograr aportes a comunidades y mejorar sus capacidades. Ideas que constantemente se conviertan en productos de mercado. Apuestas a la creatividad y la confianza. La posibilidad de que todos a una, las instituciones y las empresas, ofrezcan espacios y alianzas a proyectos de impacto social relacionados con la tecnología. Cuando me puse a bajar la idea a la tierra, viendo sus posibilidades, me di cuenta de que ya estaba hecha y el INDOTEL es parte. Se trata del programa del gobierno de Danilo Medina para que las nuevas tecnologías y todos sus beneficios lleguen a todos los dominicanos y dominicanas. Un marco y catalizador de las tecnologías que se llama República Digital. Permite tejer esas redes y hacer posible un país de oportunidades.

Presidente INDOTEL