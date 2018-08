Luis Rosario

Hola, Evelyn Vásquez. Te escribo, no por vía del correo convencional ni por Outlook, Gmail, Yahoo o quién sabe cuál otra plataforma de internet. Es una paloma blanca, con una orquídea de colores, a la que he encargado llevarte esta sencilla carta. “Shalom pa’ ti”.

Sé que de adolescente te creíste el patito feo, que nadie te quería ni deseaba hablar contigo. No, Evelyn, nada de patito feo o cosa por el estilo; ahora eres más linda que antes; tu alegría espontánea y tu sonrisa irradian más luz. Si antes te admirábamos ahora eres un referente muy emblemático para nuestra vida.

Confieso que la primera vez que te vi, cuando hace años fuiste a presentarme uno de tus proyectos musicales y a hacerme humilde socio de tus sueños de artista misionera, en la conversación contigo me distraje. Me impresionaron tus manos, marcadas por las huellas del horroroso accidente que tuviste cuando de muchacha aún estudiabas en la universidad. Sentí “tiriquito” y me pareció que el fuego que abrazó tu cuerpo al echarle gas a la lámpara con la mecha encendida, achicharraba también mi vida orgullosa hasta consumirla.

El primer sentimiento fue de compasión, tal vez de pena y de impotencia. Pero no; reaccioné de inmediato y me di cuenta de que delante de mí no estaba el patito feo de la película, sino la Big Evelyn, persistente y tenaz.

Me gustaba y gusta la forma de expresarte, de vestir y de hablar. Guardo en mi mochilita la originalidad de tu expresión musical y de los títulos de tus canciones: “Pa’ la calle” y “Como los monos”. En la tarde del sábado pasado, casi al tiempo y a la hora de tu despedida, me recreé con tu canción: “Un poco de orden”. Linda composición y cuánto contenido.

Gracias, Evelyn, por haberte inspirado, para una de tus canciones, en un sencillo artículo que escribí para la revista Rayo De Luz. A ese artículo, parodiando la canción de Juan Luis Guerra, le di el título de: “Ojalá que llueva la fe”. Gracias por haberte inspirado en él y por habérmelo dicho aún antes de presentar la canción al público. Me hiciste sentir útil. Tú y tus canciones fueron sin dudas una “Lluvia de fe.”

Sabes, Evelyn, hoy se usa mucho el adjetivo inglés “big” para indicar grandeza: Big Bang, Big Data, el Big Papi David Ortiz; y hasta a un primo muy querido que yo tenía y que te acompaña en este momento junto a Dios, le llamábamos el “Biligue” (Big Leager).

Pues bien, hoy te lo puedo decir, porque tengo “Evidencias” y porque para ti no será causa de orgullo o soberbia: tú eres la Big Evelyn, y “Eto e’ pa’ Dio”.