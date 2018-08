“César” Fernández, “Pompeyo” Medina y el Rubicón dominicano

Pablo McKinney

“LA SUERTE ESTÁ ECHADA”. Cual Julio César regresando triunfal de las Galias, el pasado domingo el presidente Leonel Fernández no solo trazó “La raya de Pizarro”, quemando sus naves como un Hernán Cortez de Villa Juana, sino que, cual César de una república romana en crisis, pronunció la frase que nos recuerda la historia: “Alea iacta est”, “la suerte está echada”, cruzó el Rubicón político, y para que no hubiese dudas, lo repitió seis veces en su discurso: “No hay marcha atrás”. La decisión del profesor hace más urgente que nunca la necesidad de que estos Cayo Julio César y Pompeyo, líderes de populares y optimates, pero dominicanos, se reúnan y lleguen a algún tipo de acuerdo que salve la República, si no la romana, por lo menos la del proyecto político peledeísta, convencidos de que ambos tienen la capacidad de arrasar con ella, con la República. Una buena señal fue el gesto de Julio César Fernández Reina cuando, a los 22 minutos de sus palabras, lanzó el ramo de olivo a Pompeyo Medina: “... Debo decir que en el actual gobierno del presidente Danilo Medina, además de construcción de aulas se ha llevado a cabo la jornada escolar de tanda extendida, se han instalado estancias infantiles, el programa 9-1-1 es bien recibido por los dominicanos, y tenemos que reconocer los esfuerzos del presidente Danilo Medina en promover una política agropecuaria en toda la República Dominicana”. El verso a lo Buesa ya estaba en el aire. Al fin, “la mezquindad nunca es buena, mata el alma y la envenena”.

SOBERANOS PELEDEÍSTAS.- Lo que se presentó el domingo en el Palacio de los Deportes, fue una premiación de Los Soberanos, pero no de Acroarte sino de morada lucha política peledeísta, aderezada con el talento de René Brea. Todo lo que allí ocurrió fue diseñado para la televisión y ahora también y sobre todo para las redes sociales, lo que significa que también en Dominicana vamos pasando de la teledemocracia a la ciberdemocracia; a la democracia política que las nuevas tecnologías de la información “trujeron” y van imponiendo. Sobre la liturgia y montaje de la actividad, hay que destacar que, cual Frank Sinatra, Fernández no requirió de ninguna presentación. Si el Sinatra era La Voz; para los suyos, Fernández es el líder, y poco puede aportar el presentador oficial del expresidente, Omar Liriano, para motivar a un sumamente motivado auditorio.

LA PARÁBOLA DEL SEMÁFORO.- La parte más conflictiva de todo el discurso fue la concerniente a la parábola del semáforo. Con los semáforos (en rojo, verde o indebidamente sustraídos) y la necesidad de respetar las leyes de tránsito como forma de evitar el caos y la anarquía, Leonel Fernández -sin decirlo- dijo todo lo que necesitaba comunicar a sus adversarios sobre el tema. La guerra de palitos chinos entre los dos grupos enfrentados continuará. El sector Medina tiene tres opciones, tres caminos y un solo amor: El primero, seguir apoyando los esfuerzos de sus delfines que aspiran a heredar a Medina en la candidatura presidencial; el segundo, apostar a una modificación constitucional harto difícil a partir de las actuales matemáticas legislativas; o, en un tercer camino, acudir al Tribunal Constitucional para que “declare inconstitucional la Constitución” en lo que al artículo transitorio que impide la reelección de Medina se refiere. Un cuarto camino sería la negociación entre Medina y Fernández. Una negociación que debería concluir con el surgimiento de la tercera persona, el delfín de ambos tiburones políticos.

RECHAZO A LA CANCIÓN DE JOSÉ ALFREDO.- Uno, con que los muy señores no escuchen a José Alfredo Jiménez, y no escojan su canción “El peor de los caminos”, se da por satisfecho. El problema de todo esto radica en que el poder acumulado por el PLD en siete victorias electorales hace que sus problemas sean problemas de Estado, problemas del país. Tan grave es esto que hoy, el mismo PLD es, a la vez, el partido de gobierno y el líder de la oposición. ¡Ve qué vaina! Seguiremos informando.