César Duvernay

La afirmación del ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, en torno a la débil oposición política existente (o más bien inexistente), no solo constituye una verdad meridiana, sino que explica el porqué de muchas de las cosas que ocurren y de las que no ocurren.

Y es que no se equivoca el ministro al señalar la conveniencia que un contrapeso político significaría para el gobierno y el país. Sin embargo la realidad es que, aunque tienen como propósito desplazar al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) del poder, a las fuerzas opositoras se les ha hecho muy difícil construir un esquema de unidad y más aún de criterio.

Parecieran no darse cuenta que la población los mira y los evalúa, y que hasta el momento las conclusiones obtenidas son que ya sea por falta de madurez o por exceso de ambiciones, egos y protagonismos, la oposición luce dispersa e imbuida en sus propios conflictos sin lograr interpretar las inconformidades de la gente, y por tanto no haciéndose confiables para un proyecto de nación.

Dicen que a veces la iglesia permanece llena no tanto por amor a la bondad de Dios sino por temor al diablo, y la verdad es que mientras el electorado siga viendo a partidos que pese a tener un enemigo común no son capaces siquiera de ponerse de acuerdo para identificar los problemas existentes, presentar propuestas de solución y actuar de una forma juiciosa, firme, sostenida e íntegra, sencillamente no les va a dar el voto.

El refranero popular sigue diciendo que a nadie que no haya sabido administrar adecuadamente un ventorrillo le van a poner a manejar un supermercado ...y es verdad.

Con conocimiento de causa, Peralta, uno de los hombres claves del presidente Danilo Medina y para muchos el funcionario más poderoso de la actual administración, deja puntos suspensivos cuando dice que aquí no hay una oposición seria ni responsable porque un día dice una cosa pero al otro hace (o la convencen) de hacer otra... los ejemplos sobran.

Aunque gananciosos con una situación que sigue proyectando un panorama favorable a Danilo y al PLD, las palabras el alto cargo gubernamental son juiciosas, pero sobre todo exhortativas a una oposición que debe manejarse mejor si es que aspiran en algún momento a dejar de serlo.