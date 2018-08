El rugido del León

Orlando Gil

UNO: AMABLE Y CRÍTICA.- El acto de las firmas de Leonel Fernández puede abordarse de dos maneras. Una amable y otra crítica. Conviene andarse con cuidado, pues los seguidores del expresidente tienen la sensibilidad a flor de piel y cualquier gazapo lo cobran con la descalificación. Mientras la concurrencia llenaba su cometido, en las redes se libraba una lucha a muerte. La guardia pretoriana disparaba como si se tratara de la última batalla y no de la primera. Ni cedía ni concedía, y más que sugerir situaciones, las imponía. Ese “no marcha atrás” del domingo, fue nuevo para los observadores, pero no para los involucrados, a quienes se viene aleccionando desde hace meses con un manual inspirado en Palo Hincado y el conocido pena de la vida de Juan Sánchez Ramírez. Fernández tiene soldados regulares que dan la cara y defienden la causa con responsabilidad, como el exprocurador Radhamés Jiménez y el exvicepresidente Rafael Alburquerque, pero también partidas guerrilleras con emboscadas en quebradas y escaramuzas en la manigua de Internet. Y tan repentinas que no hay que provocarlas, ellas se provocan solas y reaccionan de manera implacable.

DOS: PROBLEMA OLÍMPICO.- Nobleza obliga, y si no obligara, no tiene sentido negar lo obvio. El acto del pasado domingo fue un buen acto, con buena asistencia, y los discursos muy de campaña. Llenó el local, la performance fue llamativa y el león rugió mejor que el de la Metro Goldwin Mayer. Hasta el mismo Leonel Fernández se sintió intimidado, que es mucho decir. El problema por tanto no fue político, o no empezó político, sino olímpico, cuando cronistas deportivos, que -se supone- no tenían velas en ese entierro, precisaron la capacidad del Palacio de los Deportes y negaron que pudiera albergar sesenta mil personas, como afirmaban los organizadores. Los cronistas deportivos no sabían ni saben que en política la taquilla se exagera y que la concurrencia no se registra en la entrada, como en los estadios, sino a conveniencia. Todo a ojo de buen cubero. Además de que no podía ser de otro modo. Era una manifestación nacional, vino gente de todas partes, y después de tres mandatos, si el candidato que busca un cuarto no tiene setenta mil seguidores, que se revise o abandone. Todo depende de la moderación, y no fueron moderados los leonelistas, pero tampoco sus adversarios, fueran danilistas o de otras filiaciones. Para los fines de la actividad, las localidades superaron el millón. La misma cantidad de las firmas, pues quien no acudió a la cita de manera personal, estuvo en espíritu.

TRES: OTROS ASPECTOS.- Del acto de las firmas de Leonel Fernández del pasado domingo importan otros aspectos. Las firmas mismas. Se suponían que eran el punto de atención y que la contraparte del partido y los observadores de afuera iban a ser testigo de esa hazaña sin igual de conseguir y registrar el apoyo de más de un millón de adherentes. Los promotores tienen meses diciéndolo, Fernández no solo los validó, sino que asumió el hecho como una verdad incontrovertible y compartió la consigna de seguir contando. La mezquindad tampoco valdría. Si no se contó el millón de la Marcha Verde, ¿por qué sí el millón de Leonel Fernández? Los dominicanos hacen sus propias trampas, se meten en ellas, y después no pueden salirse, pues, por ociosidad botan la llave y no guardan copia. Hay otros millones pendientes, y cuando sea habrá que aceptar la cantidad, el número, pues la costumbre hace ley. Tal vez la oposición se ocupe del asunto, de hacer que las aguas tomen su nivel, pues Fernández echó lo que se dicen vainas al considerar que el PRM (sin nombrarlo) no tiene en su padrón un millón y más. Se recuerda que en la pasada convención, en la que se eligió a José Paliza y Carolina Mejía, la nómina fue de medio millón y poquito más. Si el PRM le deja pasar esa, que se prepare, pues Fernández solo, sin PLD, puede ganarle.

CUATRO: AUSENCIA COMPLEJA.- Del acto de las firmas de Leonel Fernández también deben tratarse las ausencias. La de Margarita Cedeño llamó la atención, y un periódico preguntó si faltó la esposa o la vicepresidenta. Igual podría decirse la candidata. Hubo en el pasado alguna o cierta irreverencia, pero sin duda que políticamente se la ignora, y eso vale para los organismos de dirección, como el Comité Político -al que pertenece-, como para el partido en sentido general. Cedeño es un fenómeno difícil de deglutir, pues constituye un activo político importante, puede considerársele la Reina de las Encuestas, y el PLD prefiere quebrar antes que usarlo en una apuesta crucial. Lo del domingo fue tacto, prudencia, y debiera reconocérsele, pues no es un temperamento muy común en la política vernácula, en que tanta gente se dispara, no se controla ni guarda las apariencias. Un dato que se desconoce, y de carácter familiar, el pasado domingo 26 su hija, la procreada con Fernández, cumplía 15 años, y no era justo que una ocasión tan importante la empañara asistiendo a una actividad política. Las cosas suceden, e incluso no se pueden evitar, pero de seguro que en un código de valores la familia debería estar primero que la política. Primero la gente, es verdad, pero la gente es la calle. Y no se puede ser luz afuera y sombra adentro.